До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных
RT: БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от украинского БПЛА
БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от вражеского дрона, сообщили СМИ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, беспилотник ВСУ засекли на Южно-Донецком направлении и отправили навстречу ему дрон с тепловизором соединения Балтфлота.
Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, российский дрон протаранил его.
Ранее беспилотник ЗВО протаранил украинский дрон «Баба Яга» на Купянском направлении.