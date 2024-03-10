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    Дефицит бюджета заставил Украину искать деньги вне США
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

    19 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    12 комментариев
    10 марта 2024, 15:47 • Новости дня

    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных

    RT: БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от украинского БПЛА

    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от вражеского дрона, сообщили СМИ.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, беспилотник ВСУ засекли на Южно-Донецком направлении и отправили навстречу ему дрон с тепловизором соединения Балтфлота.

    Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, российский дрон протаранил его.

    Ранее беспилотник ЗВО протаранил украинский дрон «Баба Яга» на Купянском направлении.

    10 марта 2024, 07:44 • Новости дня
    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным

    Forbes заявил, что члены экипажа пораженных на Украине ЗРК Patriot «почти наверняка погибли»

    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, обозреватель Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».

    Экс отметил, что «две пусковые установки Patriot взорвались», вооруженные силы Украины «в результате одной катастрофы» лишились до 13% пусковых установок Patriot. По его словам, обнаружить и одним ударом уничтожить ЗРК российским войскам удалось благодаря настойчивости операторов беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.


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    9 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину

    Politico заявила о создании Францией альянса стран, готовых отправить западных военных на Украину

    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция создает альянс государств, которые «потенциально готовы» отправить западных военных на Украину, пишут СМИ.

    Как заявила Politico, это углубляет противостояние Франции с «более осторожным Берлином». Хотя после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона большинство стран ЕС подчеркнули, что не планируют направлять военных на Украину, Эстония, Латвия и Литва «гораздо более открыты для этой идеи», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

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    10 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине

    Sunday Times сообщила о тайном визите Джонсона в Венесуэлу для обсуждения Украины

    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В феврале экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон тайно посетил Каракас для обсуждения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро конфликта на Украине, сообщают СМИ.

    Джонсон из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете прилетел в Каракас и пробыл там менее суток. Визит состоялся на фоне слухов о возможных поставках Венесуэлой оружия и военной техники России, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Также Джонсон и Мадуро обсудили возможность нормализации отношений Венесуэлы с Великобританией – сейчас Лондон не признает легитимность правительства Мадуро. Sunday Times пишет, что речь шла о «честных и справедливых» выборах в Венесуэле и деэскалации напряженности с Гайаной.

    Представители Джонсона заявили, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон был в курсе визита. Также Джонсон общался с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком. Источники в Форин-оффисе указали, что Джонсон, которому не требовалось разрешение для неофициальной поездки, оповестил Кэмерона уже по пути в Каракас.

    Нет информации о том, кто был инициатором встречи. Визит был оплачен из личных средств Джонсона. Источники заявили, что Джонсон все еще считает Мадуро «нарушителем прав человека». Сообщается, что Джонсон продвигал повестку президента Украины Владимира Зеленского. Через несколько дней после поездки в Венесуэлу Джонсон посетил Киев, где встретился с Зеленским.

    В феврале Мадуро заявил, что Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине. Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

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    10 марта 2024, 03:25 • Новости дня
    Суд на Украине впервые отобрал квартиру у пенсионерки за «сепаратизм»

    Суд в Виннице постановил отобрать квартиру у 80-летней пенсионерки за поддержку России

    Tекст: Антон Антонов

    За поддержку России суд в Виннице заочно приговорил 80-летнюю пенсионерку Аллу Стадницкую к четырем годам лишения свободы, а также отобрал у нее квартиру, сообщили украинские СМИ.

    Бывшая учительница еще до российской специальной военной операции на Украине уехала к дочери в Россию. В России пенсионерка стала публиковать в интернете сообщения политического содержания. Соседи рассказали, что Стадницкая, проживая в Виннице, также не скрывала пророссийскую позицию, пишет «Московский комсомолец».

    СБУ заявила, что Стадницкая в соцсети «Одноклассники» призвала главу российского государства Владимира Путина спасти «бандеровскую Украину» и ставила лайки враждебным киевскому режиму сообщениям, передает РЕН ТВ.

    Приговор вступит в силу в течение месяца, если не будет подана апелляция. Стадницкая десятки лет преподавала в винницкой школе физику. Ее квартиру хотят передать кому-то из украинских военных. В материалах украинских СМИ также отмечается, что подобноение решение украинскими судами выносится впервые. Также в материалах дела фигурирют обвинения пенсионерки в «сепаратизме».

    В феврале на Украине певца и депутата Госдумы Дениса Майданова осудили на 15 лет с конфискацией имущества за песню «Сарматушка».

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    10 марта 2024, 02:21 • Новости дня
    Появились сообщения о применении российскими войсками новых бомб на Украине

    Российская армия стала использовать в ходе специальной военной операции на Украине новый вид бомб

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские военные начали использовать новый вид бомб – УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) Д-30СН, сообщают СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber, УМПБ Д-30СН может использоваться как авиацией, так и РСЗО. Это «30-сантиметровая труба с блоками управления и спутникового самонаведения, крыльями и больше 100 кг взрывчатых веществ». Сейчас российская авиация применяет модель УМПБ Д-30СН без двигателя. В соцсетях со ссылкой на сообщения украинских военных пишут, что испытания УМПБ Д-30СН «проходят вполне успешно».

    Напомним, при освобождении Авдеевки был определен конкретный вид вооружений, ставший главной ударной силой наступающих российских частей и соединений, – фугасные авиабомбы (ФАБ) с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК).

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    10 марта 2024, 08:15 • Новости дня
    В Курске объявили ракетную опасность

    Гладков: В Курске объявили ракетную опасность

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в Курске и призвал жителей укрыться.

    Как сообщил Старовойт, «Курск: ракетная опасность!» По его словам, гражданам необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а если вы находитесь на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, передает РИА «Новости».

    Старовойт добавил, что один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в доме, возникшем в результате украинского обстрела села в Курской области.
    Ранее в небе над Курском силами ПВО был сбит украинский беспилотник.

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    10 марта 2024, 05:55 • Новости дня
    Названа необходимая для восстановления Украины сумма

    Европейский инвестиционный банк предположил, что для восстановления Украины потребуется более 1 трлн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    По оценке Европейского инвестиционного банка, на восстановление Украины может потребоваться свыше 1 трлн долларов государственного и частного капитала, сообщают информационные агентства.

    Хотя «украинские неудачи омрачают настроение в Киеве» и сроки завершения конфликта неизвестны, все больше компаний усиливают свое присутствие на Украине, надеясь на «большие инвестиционные возможности, по крайней мере, со времен Второй мировой войны», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Власти других стран и руководство компаний, а также инвесторы ждут, когда начнется восстановление Украины. Требуемая сумма, превышающая 1 трлн долларов, более чем в пять раз больше, чем средства, выделенные США в рамках «плана Маршалла» с учетом инфляции.

    Большую часть, по мнению Bloomberg, получат компании США и Европы, но и «Турция продвигается вперед». Турецкие компании восстанавливают мосты, дороги, поставляют энергогенераторы и мобильные госпитали, рассчитывая получить «преимущество, когда начнется борьба за крупные контракты».

    Напомним, согласно совместной оценке правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, общая стоимость реконструкции и восстановления Украины на конец 2023 года обойдется в 452,8 млрд евро (486 млрд долларов).

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    10 марта 2024, 03:56 • Новости дня
    Фицо не исключил согласия ЕС на вступление Украины по политическим мотивам

    Фицо высказал опасения из-за возможного принятия Украины в состав ЕС до ее соответствия необходимым критериям

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что желает Украине вступить в ЕС, но лишь тогда, когда страна будет соответствовать необходимым критериям.

    Фицо опасается, что при оценке готовности Украины к вступлению в ЕС «будут превалировать чисто политические критерии, а не критерии действительной готовности страны», передает ТАСС.

    Премьер подчеркнул высокий уровень коррупции на Украине. По его словам, руководство ЕС старается не говорить об этом. Он отметил, что до завершения конфликта на Украине, процесс ее вступления в ЕС не сдвинется с места.

    Фицо сказал, что Словакия хочет «открыть тему немедленного прекращения огня» и «начала переговоров». По его мнению, «Запад чрезвычайно поддерживает» конфликт. Он заявил, что «этот посыл возник в 2022 году, когда некоторые западные страны отговаривали Украину от подписания мирного соглашения с Россией».

    Как заявил Фицо, Запад решил использовать конфликт «для ослабления России», но «это не работает» – Россия успешно «живет экономически и политически». «Так, наверно, у нас есть право спрашивать, хороша ли эта стратегия Запада? Я утверждаю, что стратегия Запада на Украине не работает», – сказал Фицо, призвав пересмотреть ее.

    Фицо отметил, что на Западе «начинают говорить об участии в какой-то форме военнослужащих ЕС и НАТО на Украине». Он заявил, что ситуация «не имеет военного решения».

    Также Фицо выступил против попыток отменить в ЕС право вето государств-членов при принятии решений в сообществе и за защиту европейского рынка от поставок украинской сельскохозяйственной продукции.

    Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. При этом европейские лидеры не установили никаких сроков запуска переговоров с этими странами.

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    9 марта 2024, 22:58 • Новости дня
    Законопроект о мобилизации осужденных на Украине собрались внести в Раду

    Глава минюста Украины Малюська сообщил о скором внесении в Раду законопроекта о мобилизации осужденных

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о мобилизации осужденных могут зарегистрировать в Верховной раде на следующей неделе; вероятно, его примут до конца весны, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

    Малюська сказал, что голосование в первом чтении пройдет «на ближайших заседаниях» парламента. Законопроект все еще не внесли в Раду, так как документ согласовывали с правительством, военными и депутатами, передает ТАСС.

    По словам министра, законопроект не регистрировали, поскольку хотели «однозначно согласовать», чтобы не переносить в Раду «долгую и длинную дискуссию насчет мобилизации осужденных».

    Он заявил, что вступить в вооруженные силы Украины готовы тысячи заключенных. При этом сами ВСУ не хотят принимать тех, кто «нарушал военную дисциплину и совершал преступления, связанные с исполнением своей воинской обязанности», а также «тех, кто совершал преступления против государственности». Подобные «категории, скорее всего, под мобилизацию не попадут», но «последняя точка будет поставлена в парламенте», сказал министр.

    Малюська признал, что не все командиры готовы принять заключенных. Он заверил, что «таких мобилизованных» не будут «навязывать». Как заявил министр, вероятно, «это будут отдельные отряды».

    Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Западные СМИ со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года сообщали, что примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали с Украины. Еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны.

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    9 марта 2024, 22:41 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим пытался устроить террористическую атаку около 22.00 мск.

    Напомним, в ночь на 9 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских дронов в нескольких регионах России.

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    10 марта 2024, 08:44 • Новости дня
    Украинский БПЛА упал на территории нефтебазы в Курской области

    Старовойт: Украинский БПЛА упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    По его словам, на нефтебазе упал и загорелся украинский беспилотник, в Курске работает ПВО, на месте работают экстренные службы, передает ТАСС.

    Ранее Старовойт объявил в Курске ракетную опасность.

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    10 марта 2024, 14:17 • Новости дня
    СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО в Уссурийске

    СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО на парковке в Уссурийске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи возбудили уголовное дело по факту конфликта на парковке в Уссурийске, в ходе которого водитель угрожал участнику СВО, сообщает региональный СК.

    В местных соцсетях распространилось видео, автор которого снял иномарку, припаркованную на месте для инвалидов. Он говорит, что сделал водителю замечание, после чего тот якобы пригрозил ему, ветерану СВО, «вторую ногу оторвать».

    По сообщению СК, на рынке в Уссурийске произошел инцидент на парковке между местным жителем и участником СВО, сопровождаемый угрозами в адрес последнего, возбуждено уголовное дело статьям «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство», передает РИА «Новости».

    Краевое УМВД сообщило, что в отношении водителя Toyota Prius полицейские составили административный материал и оштрафовали на 5 тыс. рублей.

    Ранее СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса участником СВО.

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    10 марта 2024, 07:58 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты утром над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородской областью уничтожены еще два украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что силами ПВО беспилотники сбиты около 06.40 мск.

    Напомним, ночью ПВО также уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью.

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    10 марта 2024, 07:17 • Новости дня
    ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью силами ПВО сбиты два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку, используя беспилотники самолетного типа.

    Напомним, накануне Минобороны также сообщило, что украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью.

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    10 марта 2024, 11:36 • Новости дня
    Пологи в Запорожской области перевели на дизель-генераторы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Устранение последствий удара ВСУ по электроподстанции в Пологах займет около 10 суток, город перевели на питание за счет дизель-генераторов, сообщает администрации Пологовского района Запорожской области.

    Как говорится в сообщении администрации, на устранение последствий удара потребуется около 10 дней, сейчас электропитание производится за счет дизель-генераторов, передает РИА «Новости».

    Власти призвали горожан свести к минимуму потребление электроэнергии и воды.

    Ранее глава региона Евгений Балицкий заявил, что электрическая подстанция в Пологах в Запорожской области подверглась атаке со стороны ВСУ.

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