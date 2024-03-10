До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
В Италии назвали печальные последствия отправки войск НАТО на Украину
Минобороны Италии: Отправка войск НАТО на Украину сотрет путь к дипломатии
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Франция и Польша не могут говорить от имени всех членов НАТО, а вмешательство альянса в боевые действия на Украине «сотрет путь к дипломатии», сообщили СМИ.
Как сказал н Крозетто в интервью газете La Stampa, Польша и Франция не имеют права говорить от имени НАТО, которое с самого начала СВО не вмешивалось в конфликт, а отправка войск в Киев сотрет путь к дипломатии, пишет «Коммерсант».
Он добавил, что при продолжении политики поддержки Украины нужно сильнее активизировать дипломатические каналы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину.
Напомним, The American Conservative выразило мнение, что страны НАТО не вступят в прямое военное столкновение с Россией ради помощи Украине.