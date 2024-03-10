В Италии назвали печальные последствия отправки войск НАТО на Украину

Минобороны Италии: Отправка войск НАТО на Украину сотрет путь к дипломатии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал н Крозетто в интервью газете La Stampa, Польша и Франция не имеют права говорить от имени НАТО, которое с самого начала СВО не вмешивалось в конфликт, а отправка войск в Киев сотрет путь к дипломатии, пишет «Коммерсант».

Он добавил, что при продолжении политики поддержки Украины нужно сильнее активизировать дипломатические каналы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину.

Напомним, The American Conservative выразило мнение, что страны НАТО не вступят в прямое военное столкновение с Россией ради помощи Украине.