Военкор: Пулеметчик ВСУ уснул во время битвы за Авдеевку

Военкор Котенок: Российские военные прорвали оборону Авдеевки из-за уснувшего украинского пулеметчика

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он написал, что штурмовики ВС России «сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепленного района начала сыпаться».

По словам военкора, подготовленных позиций у ВСУ на этом участке больше не было, и они бежали.

Также Котенок отметил, что после ликвидации уснувшего пулеметчика ВСУ, российские военные всю ночь обстреливали «Чебурашку» (опорный пункт ВСУ) и воинскую часть, что, в свою очередь, определило освобождение города.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска после выхода из Авдеевки лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк.