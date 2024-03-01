  • Новость часаПравящая партия Армении заявила об обсуждении вывода российских пограничников из Звартноца
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    Путин хочет сделать налоги более справедливыми
    Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
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    Глава Пентагона: Если Украина падет, то НАТО вступит в борьбу с Россией
    Под Часовым Яром в ДНР уничтожена колонна ВСУ
    Франция отказалась отправлять войска на Украину
    ВС России отразили девять контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Польша назвала условие закрытия границы для товаров с Украины
    Россия готова передать Киеву тела украинских жертв крушения Ил-76
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировкой движения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

    4 комментария
    1 марта 2024, 11:25 • Новости дня

    ВС России отразили девять контратак ВСУ на Авдеевском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки российских войск «Центр» отразили девять атак бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    По его словам, ВС России отражены девять контратак 47-й, 61-й механизированных бригад в районах Семеновки и Новобахмутовки, передает ТАСС.

    Савчук добавил, что также нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 53-й, и 59-й мотопехотной бригад около Орловки, Бердычей, Северного и Первомайского.

    По словам Савчука, потери противника составили более 490 военнослужащих, семь танков, две БМП, в том числе Bradley, четыре бронемашины.

    Ранее обозреватель Питер Сучиу в материале для журнала National Interest заявил, что украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, это треть от общего количества этих машин, переданных киевскому режиму.

    1 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    Кимаковский: Под Часовым Яром в ДНР уничтожена колонна ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колонна бронетехники и личного состава украинских сил уничтожена под Часовым Яром, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России накрыли пытавшуюся замаскироваться колонну бронетехники и личного состава ВСУ под Часовым Яром, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что уничтожено несколько единиц бронетехники и порядка двух десятков военнослужащих.

    Ранее ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре.

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    1 марта 2024, 10:10 • Новости дня
    Военкор: Пулеметчик ВСУ уснул во время битвы за Авдеевку

    Военкор Котенок: Российские военные прорвали оборону Авдеевки из-за уснувшего украинского пулеметчика

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные на подходе к Авдеевке перед освобождением города успели сфотографировать уснувшего украинского пулеметчика, это стало первым толчком к разрушению обороны ВСУ, рассказал военкор Юрий Котенок.

    В своем Telegram-канале он написал, что штурмовики ВС России «сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепленного района начала сыпаться».

    По словам военкора, подготовленных позиций у ВСУ на этом участке больше не было, и они бежали.

    Также Котенок отметил, что после ликвидации уснувшего пулеметчика ВСУ, российские военные всю ночь обстреливали «Чебурашку» (опорный пункт ВСУ) и воинскую часть, что, в свою очередь, определило освобождение города.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска после выхода из Авдеевки лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк.

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    29 февраля 2024, 22:56 • Новости дня
    Шольц заявил о способности Taurus поразить цели в Москве

    Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве», заявил канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине.

    Шольц подчеркнул, что для контроля над применением ракет Taurus Германии пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Шольц, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», передает РИА «Новости».

    Как сообщали СМИ, Шольц заявил, что ВСУ наводят ракеты Storm Shadow на российские цели с помощью британских военнослужащих на Украине.

    В ответ канцлер подвергся жесткой критике со стороны британских политиков и был обвинен в злоупотреблении разведданными, передает ТАСС.

    Напомним, Шольц заверил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО.

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    29 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Рогов: ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы отразили три атаки Вооруженных сил Украины в селе Работино на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По словам Рогова, бойцы ВС России закрепились в южной части населенного пункта, а украинские войска удерживают северную, передает РИА «Новости».

    «Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино.

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    29 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его сердце наполняется гордостью за бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

    По его словам, они «не отступят, не подведут и не предадут».

    Путин сообщил, что постоянно встречается с участниками спецоперации – и кадровыми военными, и добровольцами. Герои СВО, по его словам, должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

    Президент отметил, что «подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержаны». «Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию», – сказал президент.

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    29 февраля 2024, 12:39 • Новости дня
    ФСБ задержала в аэропорту Волгограда 19-летнего спонсора ВСУ

    В аэропорту Волгограда сотрудники ФСБ задержали 19-летнего спонсора ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего юношу, подозреваемого в оказании финансовой помощи ВСУ, он планировал улететь в Турцию, сообщили в пресс-службе управления.

    Как сообщили в пресс-службе, сотрудники совместно с пограничниками на КПП аэропорта Волгоград выявили и задержали 19-летнего юношу, планировавшего выехать в Турцию, передает ТАСС.

    В ходе проверочных мероприятий оперативниками установлено, что подозреваемый через мобильное приложение неоднократно посещал сайт благотворительного фонда, созданного СБУ и ВСУ.

    В управлении уточнили, что парень собирал деньги на покупку оружия, технических средств и последующего их использования против безопасности России, с июля по декабрь 2023 года он неоднократно перечислял свои деньги для оказания финансовой помощи ВСУ.

    В ФСБ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Ведется следствие.

    Ранее УФСБ по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Крыма, который шесть месяцев делал фото, снимал видео военной техники и позиций Российской армии, передавая данные ВСУ.

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    29 февраля 2024, 12:25 • Новости дня
    Главком ВСУ признал необходимость задействовать резервы

    Главком ВСУ Сырский признал просчеты командования и необходимость задействовать резервы

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях все еще остается сложной для украинских военных, у командиров выявлены просчеты во владении обстановкой, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, Киев уже принял меры по выделению «необходимых резервов», так как ситуация в районе боевых действий остается сложной, передает ТАСС.

    Также Сырский добавил, что особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях.

    По словам главкома ВСУ, в ходе работы у некоторых командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой, а это сильно повлияло на стойкость обороны на некоторых направлениях.

    «Были предприняты все шаги для выправления ситуации на месте. С выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

    При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    29 февраля 2024, 21:01 • Новости дня
    В Румынии признали участие своих наемников в боевых действиях на Украине

    Радио Румынии: Добровольцы из Румынии воюют на Украине против ВС России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Румыны в качестве добровольцев воюют в составе ВСУ против ВС России, сообщило Радио Румынии.

    В сообщении говорится, что кроме добровольцев, которые помогают ВСУ в тылу, есть румыны, которые воюют против россиян на фронте, передает ТАСС.

    «Это граждане Румынии и Республики Молдова, которые заявляют, что вступили в украинскую армию, чтобы держать Россию как можно дальше от румынских границ», – говорится в сообщении.

    Добровольцев набирают в группе в социальной сети, она сформирована из носителей румынского языка на Украине. По словам оперативного командира группы, который называет себя Джетотак, добровольцы получают от нескольких сотен до 3 тыс. евро. Основное финансирование обеспечивает украинское государство.

    Напомним, в январе высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

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    1 марта 2024, 00:28 • Новости дня
    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    Bloomberg сообщило о попытках Байдена заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден добивается, чтобы G7 выработала стратегию по использованию замороженных российских активов к июньскому саммиту, сообщили источники.

    Байден хочет, чтобы российские активы использовались для финансирования бюджетных нужд и восстановления Украины, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В свою очередь, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что председательству его страны в G7 «предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

    Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что лидеры стран G7 велели «изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения».

    Bloomberg сообщает, что наибольшую осторожность по вопросу конфискации активов выражают Германия, Франция и Европейский центральный банк, которые опасаются как ответных мер Москвы в отношении европейских активов, так и влияния конфискации на финансовую стабильность и статус евро.

    Напомним, G7 хочет принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Однако, как сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, у G7 пока нет стратегии по конфискации активов.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ.

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    1 марта 2024, 06:57 • Новости дня
    Россия выразила готовность передать Киеву тела украинских жертв крушения Ил-76

    Москалькова сообщила о готовности передать Киеву тела находившихся в сбитом ВСУ Ил-76 украинцев

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова передать Киеву тела украинцев, которые погибли в результате крушения в Белгородской области самолета Ил-76, сбитого вооруженными силами Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Отвечая на вопрос о том, обращалась ли Украина по вопросу передачи тел, Москалькова подтвердила, что «такой разговор был – готова ли российская сторона отдать тела», передает РИА «Новости».

    Она сообщила, что Москва «готова, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется». Как пояснила Москалькова, тела «могут быть переданы» в соответствии с существующими процедурами.

    По ее словам, у России есть все ДНК, необходимые для идентификации личностей, погибших при крушении военного самолета.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    29 февраля 2024, 23:23 • Новости дня
    Зафиксировано приближение беспилотников к Воронежу

    Tекст: Антон Антонов

    В направлении Воронежа зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов, сообщила администрация города. Позднее в пресс-службе правительства Воронежской области заявили, что «непосредственной угрозы Воронежу именно на настоящий момент нет».

    В Telegram администрации уточняется, что к города приближается «около пяти» БПЛА. Жителей города призвали покинуть улицы и транспорт, зайти в здания, а при отсутствии такой возможности – укрыться за деревьями. В зданиях следует держаться подальше от окон.

    Позднее администрация Воронежа сообщила, что «границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли».

    Как заявили в пресс-службе, власти пока не могут сказать, что произошло с БПЛА, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. Также ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью.

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    1 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса участником СВО

    СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса по подозрению в курении участником СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента с участником спецоперации, которого сняли с рейса из-за подозрения в курении.

    По данным пресс-службы СК, Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Черненко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад, передает ТАСС.

    Известно, что участник спецоперации возвращался домой после лечения из-за ранения, однако мужчину сняли с рейса из-за того, что сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета.

    Отмечается, что датчики дыма при этом не сработали, других фактов, подтверждающих курение, не было установлено.

    Ранее СК начал расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, владелица которого не пустила участников спецоперации в заведение.

    Напомним, это не первый случай неуважительного отношения к солдатам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине. В январе в Тюмени группа молодых людей напала на ветерана СВО после того, как он сделал им замечание за шумность и хамство. Позже сотрудники полиции задержали всех участников драки. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

    В декабре в Санкт-Петербурге также происходили разбирательства, связанные с избиением участника СВО. Военный обратился к двум мужчинам с просьбой убрать припаркованный на тротуаре Lexus с дороги. Началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. Потерпевшему были нанесены побои, а злоумышленники поспешили уехать с места преступления. Позже было открыто дело о хулиганстве.

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    1 марта 2024, 01:23 • Новости дня
    Командир «Ветеранов» рассказал о звонке Путина

    Командир «Ветеранов» Морпех рассказал о телефонном разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Командир бригады «Ветераны» с позывным Морпех сообщил, что ему звонил президент России Владимир Путин, который «углубленно интересовался» обстановкой на передовой в зоне специальной военной операции на Украине.

    Морпех сообщил, что Путина интересовали «все моменты». «Что происходит, как происходит, какая обстановка именно у нас на направлении», – приводит слова военного ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Как признался командир бригады, он беспокоился, что Путин положит трубку после пятисекундной паузы в разговоре. Морпех считает, что глава российского государства – человек, который волнуется за народ.

    Напомним, бригада «Ветераны» Добровольческого корпуса Министерства обороны отличилась в операции по освобождению Авдеевки. Путин несколько раз давал высокую оценку действиям бригады, в частности, после операции «Труба».

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    29 февраля 2024, 17:50 • Новости дня
    Шойгу: У России есть все, чтобы встретить любого врага

    Министр обороны Шойгу: У России есть все, чтобы встретить любого врага

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обладает всеми необходимыми средствами, чтобы дать отпор любому противнику, который посягнет на территорию страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Министр обороны России прокомментировал заявления некоторых стран-членов ЕС и НАТО о возможной отправке войск на Украину в интервью журналисту Павлу Зарубину. Шойгу заявил, что Россия готова встретить любого противника, для этого у нее есть все, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу заявил, что российское вооружение необходимо для того, чтобы показать западным странам, что с Россией лучше не связываться.

    Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил западным лидерам о историческом опыте: «Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжелые испытания – они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе, сейчас – в условиях конфликта на Украине – то же самое происходит. А они думают, что для них это все мультики какие-то. Это порождает риски для всех».

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    29 февраля 2024, 12:15 • Новости дня
    Сальдо заявил о полной зачистке Крынок

    Сальдо: Крынки полностью зачищены, но попытки ВСУ высадиться на островах продолжаются

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Крынки Херсонской области и его окрестности, освобожденные от ВСУ, полностью зачищены, при этом украинские войска продолжают попытки высадиться на острова в пойме Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, Крынки в данный момент полностью зачищены, ВС России контролируют обстановку на берегу, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что продолжаются попытки ВСУ высадиться на многочисленные острова в пойме Днепра.

    Напомним, министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что освобождение поселка Крынки в Херсонской области российскими войсками ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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