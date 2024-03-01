Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировкой движения.0 комментариев
ВС России отразили девять контратак ВСУ на Авдеевском направлении
Подразделения группировки российских войск «Центр» отразили девять атак бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
По его словам, ВС России отражены девять контратак 47-й, 61-й механизированных бригад в районах Семеновки и Новобахмутовки, передает ТАСС.
Савчук добавил, что также нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 53-й, и 59-й мотопехотной бригад около Орловки, Бердычей, Северного и Первомайского.
По словам Савчука, потери противника составили более 490 военнослужащих, семь танков, две БМП, в том числе Bradley, четыре бронемашины.
Ранее обозреватель Питер Сучиу в материале для журнала National Interest заявил, что украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, это треть от общего количества этих машин, переданных киевскому режиму.