Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.0 комментариев
США заявили об отсутствии признаков намерений России применить ЯО
Глава пресс-службы Госдепа Миллер заявил об отсутствии признаков намерений России применить ядерное оружие
США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но будут внимательно следить, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
Миллер сказал, что США уже заявляли Москве и «в частном порядке», и «по прямым» каналам связи о «последствиях применения ядерного оружия». При этом в Госдепе заявили, что уже не раз «слышали безответственную риторику» со стороны России, передает ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, сообщил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.