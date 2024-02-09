Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.0 комментариев
Новый султан Малайзии проявил интерес к покупке российского Aurus
Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар проявил интерес к покупке российского Aurus
Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар проявил интерес к покупке автомобиля российского люксового бренда Aurus, заявил посол России в Малайзии Наиль Латыпов.
«Мы могли бы найти возможность поставить сюда Aurus – прямо в гараж Его Величества», – рассказал Латыпов, передает РИА «Новости».
По его словам, султан практически всегда сам сидит за рулем своих автомобилей, исключения составляют официальные выезды. кроме, разумеется, официальных выездов", - отметил Латыпов.
В конце января состоялась торжественная церемония сошествия с престола Абдуллы Ахмада Шаха, который пять лет управлял Малайзией как один из девяти наследных султанов. В соответствии с конституцией Малайзии, произошла ротация, и на трон верховного правителя на ближайшие пять лет взошел султан штата Джохор Ибрагим.