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Президент РАН включен в состав Совета безопасности России
Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников включен в состав Совета безопасности России, заявил российский лидер Владимир Путин.
Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию РАН, Путин сообщил, что президент РАН был включен в состав Совбеза страны, указ об этом подписан, передает «Интерфакс».
«Глубокую объективную научную экспертизу академии должны проходить все значимые инициативы, включая наши национальные проекты и планы развития инфраструктуры, отраслей и регионов, а научные, технологические программы, прежде всего по таким ключевым направлениям, как космос, мобильная электроника, квантовые и биотехнологии, генетика – осуществляться при ведущей роли Российской академии наук», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что важно в полном объеме интегрировать Российскую академию наук (РАН) в процесс принятия ключевых государственных решений.