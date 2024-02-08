Президент РАН включен в состав Совета безопасности России

Tекст: Ольга Иванова

Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию РАН, Путин сообщил, что президент РАН был включен в состав Совбеза страны, указ об этом подписан, передает «Интерфакс».

«Глубокую объективную научную экспертизу академии должны проходить все значимые инициативы, включая наши национальные проекты и планы развития инфраструктуры, отраслей и регионов, а научные, технологические программы, прежде всего по таким ключевым направлениям, как космос, мобильная электроника, квантовые и биотехнологии, генетика – осуществляться при ведущей роли Российской академии наук», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что важно в полном объеме интегрировать Российскую академию наук (РАН) в процесс принятия ключевых государственных решений.