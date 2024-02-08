«Дзен» создал отдельный раздел по теме интервью Путина Карлсону

Tекст: Алексей Дегтярев

В пресс-службе «Дзена» пояснили, что фиксируется повышенный интерес к беседе президента с журналистом, потому для удобства посетителей сделана такая вкладка, передает ТАСС.

В этом разделе публикуются самые актуальные сюжеты, их будут обновлять в режиме реального времени.

Интервью опубликуют в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля). Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что для России важно, чтобы с мировоззрением Путина ознакомилось как можно больше людей.