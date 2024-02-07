За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.11 комментариев
На выставке «Россия» рассказали об успехах соцполитики в интересах детей
В рамках форума национальных достижений на международной выставке «Россия» в среду представили результаты, которых удалось достичь за последние шесть лет в сфере социальной политики в сфере поддержки семей с детьми.
«Социальная политика в интересах детства неразрывно связана с задачами по поддержке семей, так как именно в семье, в любви и заботе обеспечивается гармоничное формирование личности ребенка. По решению президента 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Народосбережение, повышение рождаемости и формирование эффективной системы поддержки семей – это главные задачи, которые поставил перед нами глава государства. И для их решения мы действуем совместно, объединяем усилия федеральной и региональной власти, законодателей и родительского сообщества», – отметила зампред правительства Татьяна Голикова, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Голикова рассказала о государственной политике в интересах материнства и детства и презентовала ключевые достижения в социальной сфере, реализованные за последние шесть лет.
Также в этот день пройдет «Большой зимний детский День Рождения». Первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина поздравит более ста детей, отметивших свой день рождения на выставке «Россия». Для ребят выступит хор многодетных семей города Москвы, детские творческие эстрадные и хореографические коллективы.
Кроме того, павильоны выставки организовали экскурсии для юных гостей. Дети посетили экспозиции Минпромторга «Сделано нами», Минсельхоза «Есть свое!», партнера павильона «Умные Финансы» Банка России – Страхового Дома ВСК, Сбербанка России «СБЕР».
В рамках форума национальных достижений также проходит отраслевой день, на котором заместители председателя правительства России и министры представляют результаты реализации национальных проектов и масштабных государственных программ.