Политолог: Уход западных компаний вывел российский бизнес из тени

Политолог Гагарин: Санкции и уход западных компаний позволили российскому бизнесу выйти из тени

Tекст: Олег Исайченко

«Изначально санкции были рассчитаны на снижение темпов развития отечественной экономики. Однако те, кто вводил против нас ограничения, просчитались. Благодаря независимой политике, проводимой Владимиром Путиным, наша страна смогла преодолеть испытания. Мы показали, что являемся суверенным государством, которое не зависит от Запада», – сказал Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«Сейчас наша финансовая система перестроилась. Руководством страны был выбран экономический темп, ориентированный на наши собственные возможности. Кроме того, Москва налаживает связи с другими государствами, которые могут считаться добросовестными партнерами. Все это привело к тому, что бизнес смог положиться на государство. Это позволило отечественным компаниям успешно развиваться в условиях санкций», – подчеркивает он.

«Еще одним позитивным фактором для российского бизнеса стал уход многих западных компаний с нашего рынка. Раньше отечественные предприниматели находились в тени своих зарубежных коллег, теперь для наших фирм открылось множество новых возможностей для развития. Фактически, сегодня мы выстраиваем суверенную экономику, которая может сама себя обеспечивать», – отмечает собеседник.

«Государство, в свою очередь, оказывает предпринимателям системную поддержку. В частности, вводятся меры по развитию фирм в малых городах, продлен срок уплаты налогов по упрощенной схеме, сохраняется мораторий на проведение проверок. Все это формирует новую схему взаимодействия между властью, компаниями и обществом, а также способствует развитию социально ответственного бизнеса», – акцентирует эксперт.

«В течении 2024 года следует ожидать дальнейшего развития нашего бизнеса. В скором времени мы, вероятно, увидим увеличение импортозамещения, совершенствование финансовой системы, цифровизацию экономики, а также усиление взаимодействия государства и отечественных предпринимателей со странами БРИКС», – резюмировал Гагарин.

Напомним, с 6 по 15 февраля 2024 года под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве проходит традиционная «Неделя российского бизнеса» (НРБ), сообщается на сайте объединения. В ходе нее обычно формируются и обсуждаются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и частных компаний.

Важнейшим событием «Недели российского бизнеса» традиционно станет съезд РСПП. Основные темы для обсуждения: ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти в 2024 год, цели и задачи развития экономики России до 2030 года и роль бизнеса в их достижении.

В частности, на съезде планируется обсудить вопросы повышения предсказуемости ключевых элементов делового климата, включая фискальную нагрузку, развитие высокотехнологичных, в том числе импортозамещающих производств и снятие ограничений для такого развития (включая обеспечение необходимыми кадрами), цифровизацию, развитие инфраструктуры и другие важные для делового сообщества темы.

В рамках съезда РСПП планируется подвести итоги национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Награда была учреждена с целью содействия развитию ответственной деловой практики, повышения информационной открытости бизнеса на основе публичной нефинансовой отчетности, а также укрепления его репутации, сообщается на сайте объединения.