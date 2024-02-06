До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.14 комментариев
В ЦБ спрогнозировали рост экономики России
Эксперты ЦБ спрогнозировали рост экономики России
Российская экономика продолжит расти, несмотря на замедление в конце прошлого года, ожидания бизнеса на 2024 год оптимистичны, говорится в выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России.
«Оперативная статистика свидетельствует о продолжении роста российской экономики», – цитирует материал ТАСС.
При этом отмечается, что выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Центробанка.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП по итогам прошедшего года при уточнении показателей может оказаться выше 3,5%.