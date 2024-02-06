В ЦБ спрогнозировали рост экономики России

Американские сенаторы заговорили об исчезновении Украины

Сенатор Шумер: Украина может исчезнуть, если не получит помощь от США

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Шумер в эфире MSNBC, большинство республиканцев, в том числе и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, до смерти боятся Дональда Трампа, который утверждает, что необходимо подождать, пока он встанет на пост президента, на что потребуется не меньше года. Лидер демократов подчеркнул, что за это время Украина может исчезнуть, пишут «Известия».

По его словам, сенаторам необходимо «заглушить политический шум» от Трампа и его сторонников. Шумер также задался вопросом, смогут ли сенаторы заглушить этот политический шум и поступить правильно для Америки, отметив, что это очень важно. «История сейчас смотрит свысока на каждого из нас», – уточнил он.

Шумер заявил также, что за время ожидания прихода к власти Трампа ситуация на границе с Мексикой может значительно ухудшиться. Он пояснил, что демократы четко рассказали республиканцам обо всех требованиях, и теперь ожидают действий от Сената.

Согласно предложенному Сенатом США в понедельник законопроекту, на охрану границ, помощь Украине и Израилю необходимо выделить 118,28 млрд долларов, причем более половины (60,06 млрд долларов) – это помощь киевскому режиму. На охрану границ предлагается направить 20,2 млрд долларов – втрое меньше. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон резко раскритиковал внесенный Сенатом законопроект, отметив, что он хуже, чем ожидалось, поэтому инициатива обречена на провал.

Ранее партийное руководство Республиканской партии в Палате представителей США выступило против законопроекта Сената о помощи Украине и охране американской границы, поскольку считают его «провальным».