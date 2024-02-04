В Госдуме назвали слова президента Польши о Крыме сигналом Украине

Депутат Шеремет заявил о смелом сигнале Украине со стороны президента Польши Дуды

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Шеремет, Дуда набрался смелости и фактически дал сигнал Украине оставить жителей Крыма в покое и «перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма». Он заверил, что Крым никогда не вернется в Украину, и Западу пора с этим смириться. По его словам, Россия сможет «поставить на место любого агрессора», передает РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что с другой стороны слова польского лидера «показывают цинизм и лицемерие западных элит, которые последние десять лет врали и твердили о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией». Шеремет добавил, что Запад будет извиняться за свою ложь про российский Крым и про все обвинения в адрес России.

Ранее Дуда в интервью польским СМИ признал, что Крым исторически принадлежал России и отметил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.

В январе глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить границы проведения спецоперации.