  • Новость часаПутин: Верю в нашу победу и будущее России
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    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
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    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ослепленный Запад теряет чувство равновесия

    Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

    7 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    15 комментариев
    29 февраля 2024, 14:15 • Новости дня

    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию

    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его сердце наполняется гордостью за бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

    По его словам, они «не отступят, не подведут и не предадут».

    Путин сообщил, что постоянно встречается с участниками спецоперации – и кадровыми военными, и добровольцами. Герои СВО, по его словам, должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

    Президент отметил, что «подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержаны». «Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию», – сказал президент.

    29 февраля 2024, 11:30 • Новости дня
    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу

    Владимир Рогов: Десант на Тендровскую косу должен был отвлечь украинцев от поражений на фронте

    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
    @ polozovsky

    Tекст: Илья Абрамов

    С военной точки зрения десант ВСУ на Тендровскую косу имел мало смысла. Поэтому основная цель этой акции – попытка отвлечь население Украины от поражений на фронте и выступления президента России Владимира Путина. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее группа диверсантов ВСУ была уничтожена при попытке высадки на Тендровскую косу.

    «Десант на Тендровскую косу широко анонсировался спецслужбами и руководством Украины. Эта высадка преследовала две цели. Во-первых, отвлечь внимание населения страны от поражений ВСУ на фронте. Все чаще звучат названия новых поселков, освобожденных Российской армией в районе Авдеевки. Успехи у нас есть и на других направлениях, например, у Орехова или Времевского выступа», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Во-вторых, офис Зеленского хотел провести громкую акцию в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. Таким образом противник намеревался перебить информационную повестку, чтобы население страны не следило за выступлением российского лидера, а радовалось «перемоге». Однако та уже традиционно обернулась «зрадой», так как десант был уничтожен», – подчеркнул он.

    «С военной точки зрения – это безумное действие. В десанте на остров Змеиный или на Кинбурнскую косу был смысл, так как эти участки суши позволяли контролировать судоходство в Черном море. То место, куда ВСУ пытались высадится накануне, такой возможности обеспечить не могло», – акцентировал собеседник.

    «Даже если бы ВСУ сумели закрепиться на Тендровской косе, снабжение группировки обернулось бы проблемой с логической точки зрения. Таким образом, для противника этот участок превратился бы во вторые Крынки, а может быть и хуже», – отмечает собеседник.

    «Однако все равно необходимо пресекать подобные попытки закрепления. Если украинская армия все-таки сумеет каким-то образом подвезти военную технику, то под угрозой ударов окажутся Крым и левобережье Днепра, чего допускать нельзя», – резюмировал Рогов.

    Ранее стало известно, что группа диверсантов ВСУ пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но были уничтожены российскими военными. В частности, об этом написал в своем Telegram-канале Владимир Рогов. «Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко РИА «Новости».

    Информацию о гибели диверсантов подтвердила пресс-служба Сил специальных операций Украины. В ведомстве уточнили, что военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы». Число погибших не называется.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулеметов, минометов и ПТРК. «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале. В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник. ВСУ уже пытались высадить свои силы на этой косе. Прошлая попытка, предпринятая противником в сентябре 2023 года, также закончилась неудачей.

    Такой же результат ждал украинских десантников и в Крынках. В феврале 2024 года Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что село полностью освобождено. Президент России говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление», и военные называют это «дорогой в один конец».

    ДРГ 73-го морского центра специальных операций ВСУ также совершали попытки десантирования на Кинбурнскую косу в Херсонской области. В результате одной из таких попыток в ноябре 2022 года были уничтожены четыре плавсредства и до 20 спецназовцев, сообщало Минобороны РФ. Тогда Михаил Онуфриенко отмечал, что значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – «держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином».

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    29 февраля 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов.

    По его словам, Боевые возможности ВС России увеличились многократно, а наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории, передает официальный сайт Кремля.

    «В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чём я говорил в Послании 2018 года, – все сделано, или завершается эта работа», – сказал Путин.

    Президент отметил, что гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции.

    «Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в Послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», – сказал Путин.

    По его словам, эти системы подтвердили свои уникальные характеристики.

    «В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве» – добавил президент России.

    Он отметил также, что работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается, и о новых достижениях наших ученых и оружейников скоро узнают все.

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    29 февраля 2024, 12:39 • Новости дня
    ФСБ задержала в аэропорту Волгограда 19-летнего спонсора ВСУ

    В аэропорту Волгограда сотрудники ФСБ задержали 19-летнего спонсора ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего юношу, подозреваемого в оказании финансовой помощи ВСУ, он планировал улететь в Турцию, сообщили в пресс-службе управления.

    Как сообщили в пресс-службе, сотрудники совместно с пограничниками на КПП аэропорта Волгоград выявили и задержали 19-летнего юношу, планировавшего выехать в Турцию, передает ТАСС.

    В ходе проверочных мероприятий оперативниками установлено, что подозреваемый через мобильное приложение неоднократно посещал сайт благотворительного фонда, созданного СБУ и ВСУ.

    В управлении уточнили, что парень собирал деньги на покупку оружия, технических средств и последующего их использования против безопасности России, с июля по декабрь 2023 года он неоднократно перечислял свои деньги для оказания финансовой помощи ВСУ.

    В ФСБ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Ведется следствие.

    Ранее УФСБ по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Крыма, который шесть месяцев делал фото, снимал видео военной техники и позиций Российской армии, передавая данные ВСУ.

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    29 февраля 2024, 13:46 • Новости дня
    Путин объявил о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам
    Путин объявил о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил снизить долговую нагрузку российских регионов.

    Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Он сообщил, что это сохранит им около 200 млрд рублей ежегодно.

    Кроме того, глава государства поручил продлить на шесть лет программы поддержки десяти «отстающих» регионов.

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    29 февраля 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин предложил дать выпускникам второй шанс на ЕГЭ
    Путин предложил дать выпускникам второй шанс на ЕГЭ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Выпускники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

    Механизм Единого госэкзамена, подчеркнул глава государства, должен совершенствоваться.

    «Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении – дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. Такие житейские вещи, но они важны для людей», – сказал Путин.

    Кроме того, глава государства потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются.

    Путин отметил, что учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной.

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    29 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Путин: Настал момент бросить пить и встать на лыжи
    Путин: Настал момент бросить пить и встать на лыжи
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одним из значимых достижений России является рост числа граждан, регулярно занимающихся спортом, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО», – сказал Путин.

    «Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: «Бросай пить, вставай на лыжи». Вот это тот самый случай, момент такой настал», – пошутил президент.

    Глава государства также сообщил о снижении употребления алкоголя в стране. «Мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя. Это, безусловно, сказывается на здоровье нации», – сказал Путин.

    Ранее Путин объявил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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    29 февраля 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин: Все преодолеем, вместе все сможем
    Путин: Все преодолеем, вместе все сможем
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Каждое послание Федеральному собранию – это прежде всего взгляд в будущее, заявил президент Владимир Путин, пообещав огласить в своем обращении не только ближайшие планы, но и стратегические задачи.

    Перед страной, по словам российского лидера, стоят большие задачи, которые можно реализовать только вместе.

    «Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили ее разорвать на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией. В этом году десять лет легендарной Русской весне. И сейчас энергия, искренность и мужество ее героев – крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса – их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость», – заявил глава государства.

    «Именно так – всем миром – мы не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии совсем недавно, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность», – сказал Путин.

    «И сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу», – подчеркнул он.

    Перед страной стоят большие задачи, которые можно реализовать только вместе, подчеркнул Путин. «Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем», – выразил уверенность президент.

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    29 февраля 2024, 13:57 • Новости дня
    Путин предложил реформировать налоговую систему России
    Путин предложил реформировать налоговую систему России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, анонсировал модернизацию налоговой системы, чтобы обеспечить поступление средств для решения всех поставленных задач.

    «Предстоят большие инвестиции в демографию, науку, технологии, инфраструктуру. Налоговая система должна обеспечить поступление средств для решения этих задач. Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. При этом нужно закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для уклонения от налогов», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент заявил, что необходимо модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года, а также ввести в России дифференцированную систему налогообложения.

    Ранее Путин заявил, что российский бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не выводить средства за рубеж, где можно все потерять.

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    29 февраля 2024, 11:19 • Новости дня
    Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино

    Российские военные закрепились в селе Работино Запорожской области

    Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские подразделения закрепились на опорных пунктах в Работино Запорожской области, сообщили в военном ведомстве.

    Минобороны опубликовало кадры операции военнослужащих гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа, которым удалось застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Как отметил командир танка с позывным Снайпер, российские танкисты перед штурмом проложили дорогу через минные поля. Затем в Работино стала заходить пехота на БМП. Все это для ВСУ оказалось непредсказуемым, сообщил он.

    Действия личного состава корректировались командованием с помощью дронов.

    Накануне Минобороны сообщило об освобождении поселка Петровское на Авдеевском направлении.

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    29 февраля 2024, 12:25 • Новости дня
    Главком ВСУ признал необходимость задействовать резервы

    Главком ВСУ Сырский признал просчеты командования и необходимость задействовать резервы

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях все еще остается сложной для украинских военных, у командиров выявлены просчеты во владении обстановкой, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, Киев уже принял меры по выделению «необходимых резервов», так как ситуация в районе боевых действий остается сложной, передает ТАСС.

    Также Сырский добавил, что особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях.

    По словам главкома ВСУ, в ходе работы у некоторых командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой, а это сильно повлияло на стойкость обороны на некоторых направлениях.

    «Были предприняты все шаги для выправления ситуации на месте. С выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

    При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    29 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    Путин предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инвестиции российских граждан на фондовом рынке получат новые страховые гарантии, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.

    Глава государства предложил создать новый инструмент – «сберегательный сертификат», который позволит россиянам размещать средства на длительный срок.

    Банки при этом под него будут предлагать процентный доход на длительный срок более трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход.

    «И, конечно, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей. То есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках», – пояснил он.

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    29 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    Путин объявил новый национальный проект «Кадры»
    Путин объявил новый национальный проект «Кадры»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, назвал нехватку кадров одним из рисков российской экономики. Глава государства объявил о запуске нацпроекта «Кадры».

    «Нехватка кадров – один из рисков для российской экономики. До 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей», – приводит ТАСС слова Путина.

    Президент призвал руководителей предприятий приглашать к себе школьников, напомнив, что с нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации.

    Путин заявил, что будет организована программа ремонта зданий среднего и профессионального образования, а также спортивных учреждений. На это направят 120 млрд рублей; будет отремонтировано порядка 800 общежитий; до 2030 года построят не менее 40 студенческих городков, на эти цели выделят не менее 400 млрд рублей.

    ТакжеПутин в ходе обращения Федеральному собранию предложил ввести в России новый нацпроект «Молодежь России», посвященный будущему страны.

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    29 февраля 2024, 12:52 • Новости дня
    Путин: Поддержка семей с детьми – наш выбор
    Путин: Поддержка семей с детьми – наш выбор
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, и пока в некоторых странах целенаправленно разрушают нормы морали и толкают целые народы к вымиранию, наша страна выбирает жизнь, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, так же как культура, традиции, история, нравственные устои. И, конечно, главное предназначение семьи – рождение детей, продолжение рода, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что сейчас Россия и другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. Президент заверил, что российские власти примут дополнительные меры для улучшения демографической ситуации в стране.

    «В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой в России.

    По данным главы государства с 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на 26,8%. Показатель он назвал хорошим.

    Также Путин напомнил, что был подписан указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи, о чем люди и просили. «Его положения надо наполнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне и идти, безусловно, от запросов людей», – сказал президент.

    По его словам, в семьях, где растет много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. «Предлагаю увеличить в два раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребенка», – сказал он.

    «Что это значит? Для примера: семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей, при этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить с 350 до 450 тыс. рублей. Такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений», – пояснил Путин.

    Ранее Путин объявил о запуске национального проекта «Семья».

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    29 февраля 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить высокоскоростной интернет по всей России
    Путин поручил обеспечить высокоскоростной интернет по всей России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Доступ к высокоскоростному спутниковому интернету необходимо обеспечить на всей территории России, заявил в ходе обращения Федеральному собранию президент Владимир Путин.

    В России необходимо улучшить доступность широкополосного интернета, в том числе с помощью спутниковой связи. На расширение спутниковой группировки будет выделено 116 млрд рублей, цитирует ТАСС его слова.

    «Доступ к высокоскоростному интернету надо обеспечить практически по всей территории РФ», – подчеркнул президент.

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    29 февраля 2024, 11:49 • Новости дня
    С потерей Авдеевки ВСУ лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк

    Пушилин: С потерей Авдеевки ВСУ лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска после выхода из Авдеевки лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк, однако угроза для города по-прежнему сохраняется, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Как сказал Пушилин, отвечая на вопрос о стабилизации оперативной обстановки в городе после освобождения Авдеевки, у противника нет возможности обстреливать Донецк дешевыми снарядами, но опасность и угрозы для Донецка остаются, поскольку Киев применяет HIMARS, а также целый ряд других дальнобойных ракет, передает ТАСС.

    Ранее Пушилин заявил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ, но пока не до конца разминирована.

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    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности

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    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

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    Польские фермеры показали истинное значение Украины для Евросоюза

    Полное прекращение товарооборота с Украиной обсуждается Польшей, признал польский премьер-министр Дональд Туск. Иначе говоря, тотальное закрытие поставок украинских товаров и в Польшу, и через Польшу в Евросоюз. Как устроены сейчас эти поставки, насколько они критичны для Украины и почему перед нами по сути отказ Европы от неограниченной поддержки киевского режима? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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