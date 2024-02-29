Песков заявил о работе ЦРУ против России

Tекст: Валерия Городецкая

Российские спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

«Мы для ЦРУ являемся противниками. Это было во время Советского Союза, во время нашего советского и раннего российского романтизма. Это есть и сейчас. Мы противники для них, и они работают против нас. И наши спецслужбы участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями», – сказал он в эфире Первого канала.

Песков полагает, что баз ЦРУ на Украине, о которых ранее сообщило издание The New York Times, не 12, а гораздо больше.

Ранее сообщалось, что за последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз.