Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.0 комментариев
Песков заявил о работе ЦРУ против России
Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) считает Россию противником, его деятельность направлена против нашей страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Российские спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости».
«Мы для ЦРУ являемся противниками. Это было во время Советского Союза, во время нашего советского и раннего российского романтизма. Это есть и сейчас. Мы противники для них, и они работают против нас. И наши спецслужбы участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями», – сказал он в эфире Первого канала.
Песков полагает, что баз ЦРУ на Украине, о которых ранее сообщило издание The New York Times, не 12, а гораздо больше.
Ранее сообщалось, что за последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз.