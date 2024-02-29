  • Новость часаРогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ослепленный Запад теряет чувство равновесия

    Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

    3 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шутки Макрона затянулись

    Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Он чрезвычайно непопулярен во Франции и сам понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».

    9 комментариев
    29 февраля 2024, 11:19 • Новости дня

    Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино

    Российские военные закрепились в селе Работино Запорожской области

    Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские подразделения закрепились на опорных пунктах в Работино Запорожской области, сообщили в военном ведомстве.

    Минобороны опубликовало кадры операции военнослужащих гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа, которым удалось застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Как отметил командир танка с позывным Снайпер, российские танкисты перед штурмом проложили дорогу через минные поля. Затем в Работино стала заходить пехота на БМП. Все это для ВСУ оказалось непредсказуемым, сообщил он.

    Действия личного состава корректировались командованием с помощью дронов.

    Накануне Минобороны сообщило об освобождении поселка Петровское на Авдеевском направлении.

    27 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки возможного свержения Зеленского

    Украинская разведка: Зеленского могут попытаться свергнуть весной

    На Украине назвали сроки возможного свержения Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    «Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте – мае 2024 года, может быть предпринята попытка свержения президента Украины Владимира Зеленского, легитимность которого будет поставлена под сомнение, полагают в комитете по вопросам разведки при украинском президенте.

    Разведка Украины считает, что в ближайшие недели произойдут «попытки разжигания конфликтов как внутри Украины, так и в других точках мира». Причем так называемый Майдан-3 якобы планирует Россия, которая при помощи «информационных вбросов» будет ставить под сомнение легитимность Зеленского, передает ТАСС.

    По данным украинских разведчиков, ситуацию на Украине попытаются раскачать к первой половине июня, что должно помочь нанести военное поражение на востоке Украины.

    Кроме того, как считают в Киеве, Москва якобы планирует каким-то образом распространять среди населения Украины панические настроения и уныние, а также рассорить Украину с западными союзниками, сорвать поставки оружия и мобилизацию. Комитет призывает граждан Украины и западных партнеров усилить «всеобъемлющие меры безопасности».

    Ранее в ноябре прошлого года Зеленский заявил, что на Украине готовится новый Майдан. Между тем офис Зеленского подготовил текст для обращения в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности пребывания действующего главы государства на посту после истечения 20 мая его полномочий.

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    26 февраля 2024, 19:15 • Новости дня
    Военный аналитик: ВСУ после Авдеевки будут откатываться до реки Дурная

    Военный аналитик Онуфриенко: ВС России сосредоточатся на отбрасывании ВСУ от Горловки и Донецка

    Военный аналитик: ВСУ после Авдеевки будут откатываться до реки Дурная
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    ВСУ после поражения в Авдеевке будут откатываться до реки Дурная, но ВС России нет смысла штурмовать водную преграду. Вместо этого, скорее всего, Российская армия сделает ставку на сходящиеся удары в направлении Торецка, чтобы отодвинуть фронт от Горловки и Донецка. К такому выводу пришел военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя освобождение поселка Ласточкино под Авдеевкой.

    «О том, что противник не удержится на линии Степовое – Ласточкино – Северное, было понятно с самого начала. Они не готовили эту линию обороны и, как показала практика, удержаться на ней не смогли, а только немножко затормозили наше движение. По сути, за неделю ВСУ все потеряли. Сейчас в Северном и Ласточкино идут зачистки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Кстати, ранее ресурс противника DeepState сообщал и публиковал видео выхода ВСУ из Ласточкино в Орловку. Также российские силы взяли Степовое, противник ушел оттуда практически без боя. Сейчас у ВСУ сформировалась оборона по предполагаемой изначально линии Бердычи – Семеновка – Орловка – Тоненькое», – указал собеседник.

    «Впрочем, бои за эту линию будут еще идти, я думаю, до середины марта как минимум. Но самое главное, что после того, как противник откатится с этих позиций, он просто уйдет западнее за водораздел. От Бердычей на юг идет река Дурная. Она идет до Орловки, затем поворачивает к Тоненькому и дальше раздваивается. И для нас в лоб штурмовать эту реку смысла нет», – детализировал аналитик.

    «Для российских сил логичнее остановиться на линии Бердычи – Орловка – Тоненькое с выходом на Первомайское, провести зачистку и далее идти на юг. У нас достаточно много перспективных направлений для дальнейшего развития локальных наступлений. Цель сейчас – отодвинуть линию фронта от Донецкой агломерации. Потому логично ожидать, что после зачистки Авдеевского узла и взятия населенного пункта Красное, который расположен к западу от Артемовска, ВС РФ нанесут сходящиеся удары в направлении Торецка», – считает спикер.

    «Торецк – это последний относительно крупный город, который вплотную примыкает к Горловке. Его освобождение в значительной мере отодвинет линию фронта от Горловки, от Донецка, и уменьшит количество обстрелов, которым сегодня подвергаются все близлежащие населенные пункты ДНР, включая столицу», – продолжил специалист.

    «По моему мнению, дальнейшего российского продвижения от Авдеевки на запад не будет. Иначе это будет выходящее за рамки гибкой обороны крупное наступление, требующее привлечения совершенно других материально-технических и человеческих ресурсов. Такая задача не стоит. Это бесперспективное направление. К тому же проводить стратегическое наступление в Донецкой агломерации, где масса городов, переходящих один из другого, и штурмовать их в лоб – это лишняя трата ресурсов и сил», – отметил он.

    «В общем: российские силы дойдут до линии Бердычи – Орловка – Тоненькое, и на какое-то время на этом участке ситуация стабилизируется. А дальше можно ожидать развития нашего наступления на юг и на север», – резюмировал Онуфриенко.

    Напомним, на Авдеевском направлении подразделения российской группировки войск «Центр» освободили Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю. Об этом сообщило в понедельник Минобороны РФ в своем Telegram-канале. «Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Уманское, Нетайлово и Очеретино ДНР», – говорится в сообщении.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ, но пока не до конца разминирована. По его словам, зачистка Авдеевки не означает, что в населенном пункте нет никаких опасностей.

    По его словам, кроме неразорвавшихся боеприпасов в Авдеевке сохраняется риск атак с воздуха, поэтому пока нет возможности свободно и безопасно находиться на территории города. В Авдеевке, по подсчетам Пушилина, остаются несколько сотен мирных жителей.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

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    26 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Охлобыстин подтвердил награду в 10 млн рублей за уничтожение Abrams

    Охлобыстин подтвердил намерение направить уничтожившим Abrams российским военным 10 млн рублей

    Охлобыстин подтвердил награду в 10 млн рублей за уничтожение Abrams
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Антон Антонов

    Актер и режиссер Иван Охлобыстин, назначивший награду в 10 млн рублей за подбитый Abrams, поздравил российских военных, уничтоживших американский танк у Авдеевки.

    Охлобыстин в соцсети «ВКонтакте» поздравил «ребят из 15-й ОМБ с первым «Абрамсом». Он сообщил, что награда в 10 млн рублей «будет направлена героям в самое ближайшее время». «Прекрасный день, честный приз!» – заявил он.

    Напомним, у Авдеевки был уничтожен первый танк Abrams, задействованный украинскими военными.

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    28 февраля 2024, 08:42 • Новости дня
    Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО

    Против владелицы кафе в подмосковных Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО

    Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет ведет расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, владелица которого не пустила участников спецоперации в заведение, а затем опубликовала в соцсетях экстремистский пост.

    В Telegram-канале СК указано, что в городе Люберцы Московской области собственница сети предприятий общепита не пускала в заведение участников спецоперации, а позднее опубликовала в соцсетях экстремистский пост.

    Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам ненависти или вражды и унижения человеческого достоинства.

    В январе иностранцы избили участника спецоперации в кафе в Подмосковье.

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    27 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину

    Макрон подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину

    Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус не достигнут, но «ничего исключать нельзя», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон сообщил, что «все обсуждалось в свободной и прямой манере». Страны не достигли консенсуса по вопросу «отправки сухопутных войск», сказал он. «Но с течением времени ничего исключать нельзя», – приводит его слова ТАСС.

    Президент Франции заявил, что западные страны готовы «сделать все, чтобы Россия не выиграла» в конфликте. По его словам, «все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь цели», передает РИА «Новости».

    Президент Польши Анджей Дуда по окончании конференции рассказал, что «самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу». Он заявил: «Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет».

    В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после конференции заверил, что «не стоит вопрос об отправке сил, европейских сил НАТО, на Украину». По его словам, «этой проблемы не существует для Греции» и, как полагает Мицотакис, «для подавляющего большинства» стран.

    Ранее Czech News Agency со ссылкой на заявление чешского премьера Петра Фиалы сообщило, что «Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину».

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений.

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    28 февраля 2024, 20:48 • Новости дня
    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ

    Разведка Италии: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за отсутствия внезапности и подготовки

    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Вера Басилая

    Прошлогоднее контрнаступление ВСУ не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, следует из ежегодного доклада разведывательных служб Италии.

    В докладе основной целью контрнаступления ВСУ называют разрыв сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Как считают итальянские разведчики, «операция» была провалена в том числе из-за ограниченных возможностей атак с воздуха и работы артиллерии. Кроме того, ВСУ не смогли застать врасплох российскую оборону, передает РИА «Новости».

    Западные эксперты между тем признавали, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.

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    27 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Орбан не захотел иметь общую границу с Россией

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что возможная общая граница с Россией пробуждает «плохие воспоминания»

    Орбан не захотел иметь общую границу с Россией
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие общей границы с Россией отвечает национальным интересам Венгрии, которая сохранила плохие воспоминания о рубежах с СССР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи в Праге с лидерами стран Польши, Словакии и Чехии.

    Слова премьера Венгрии о нежелательности общей границы с Россией приводит интернет-издание Index, передает ТАСС.

    Орбан признал, что ему довелось участвовать в самой сложной встрече лидеров стран так называемой Вишеградской группы, куда также входят Польша, Словакия и Чехия. Премьер-министры осудили действия России на Украине, но придерживаются разных мнений о помощи Киеву. Так, Польша и Чехия выступают за поставки оружия, а Венгрия и Словакия призывают к мирным переговорам.

    Ранее Орбан заявил, что Россия сохранит и дальше свое военное превосходство над Украиной, однако сам конфликт может быть решен только путем переговоров. До этого Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу Украины.

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    27 февраля 2024, 03:48 • Новости дня
    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»

    Армия США опубликовала доклад о предполагаемой тактике Вооруженных сил России

    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликован доклад сухопутных войск США «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

    Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?» в соцсетях американских сухопутных войск. В нем говорится о «тактике России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров», передает ТАСС.

    Указывается, что военная доктрина России оценивается «с акцентом на сухопутные войска и тактические операции в наступлении, обороне и смежных областях». Доклад, как сообщается, должен стать «основой для понимания того, как действуют российские сухопутные войска в тактических операциях».

    По версии авторов документа, в докладе раскрыты «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

    Однако, как признали авторы доклада, в нем не отражены методы боевых действий российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. Авторы пояснили, что для оценки влияния СВО необходимо «некоторое время».

    В сентябре были опубликованы материалы об облике армии США будущего, в которых говорится, что США планируют построить роботизированную армию, насыщенную беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными машинами.

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    27 февраля 2024, 06:21 • Новости дня
    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу

    Дипломат Гаврилов предостерег страны Запада от отправки военных на Украину

    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность отправки западными странами военных на Украину, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что это повысит риск прямого столкновения России и НАТО.

    Гаврилов отметил, что последствия такой ситуации могут оказаться «самыми непредсказуемыми». Он полагает, что европейские налогоплательщики, на деньги которых западные страны финансируют военную помощь Украине, не хотели бы «переноса конфликта в Европу». Гаврилов подчеркнул, что Россия также «этого не хочет», передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что Москва не раз предупреждала НАТО «об опасности непосредственного участия в боевых действиях против» российских войск. Также Гаврилов заявил, что НАТО использует Украину как «таран» против России.

    Гаврилов отметил, что Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это было сделано альянсом в одностороннем порядке, Москва «открыта к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия».

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада такой возможности. Он заявил, что консенсус не достигнут, но «ничего исключать нельзя».

    Коментарии (16)
    27 февраля 2024, 12:31 • Новости дня
    Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Работино

    Рогов: ВСУ минируют территории к северу от Работино, не исключен их отход

    Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Работино
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ минируют территории к северу от села Работино Запорожской области, что может свидетельствовать в том числе о подготовке к отходу из населенного пункта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ ведут активные инженерные работы по минированию севернее Работина для того, чтобы боевики, которые сидят в селе Работино, не побежали, или же возможен отход украинских подразделений ВСУ, передает ТАСС.

    Рогов напомнил, что российские силы контролируют пять бывших вражеских опорников на юге данного населенного пункта, в то время как украинские войска удерживают его северную часть.

    Между тем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ, по всей вероятности, потеряли Работино.

    По его словам, похоже, что ВСУ потеряли Работино. Он посетовал на то, что Киев не получает от Запада достаточного количества оружия, а то, что получает, не может использовать на российской территории.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС России вошли в село Работино, которое до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления.

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    26 февраля 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик оценил продвижение войск России в Работино

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Работино приведет к обнулению успехов ВСУ в контрнаступлении

    Военный аналитик оценил продвижение войск России в Работино
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Работино – символ летнего контрнаступления ВСУ. Освобождение поселка российской армией будет означать обнуление достижений противника на этом направлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска вошли в Работино.

    «Наиболее острая ситуация на Запорожском направлении сейчас складывается в районе села Работино. Судя по некоторым данным, бои ведутся в центре населенного пункта, так как ВСУ попытались контратаковать наши наступающие части с северных окраин. Кроме того, чуть менее напряженные столкновения происходят около Вербового», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «На западе Запорожского направления российская армия отбросила противника на окраину Пятихаток. В районе Каменского, почти на самом берегу Днепра, наши войска также срезают небольшой выступ, который противник смог создать в ходе летнего контрнаступления», – отмечает собеседник.

    «В районе Времевского выступа ВС России продвигаются от Приютного, тем самым создавая угрозу для противника, обороняющегося в Урожайном и Старомайорском. Также наша армия обстреливает дорогу из Угледара в Новомихайловку, а в самом селе бои ведутся на юге и востоке населенного пункта», – подчеркивает он.

    «Работино является символом летнего контрнаступления ВСУ. Российские войска, очевидно, хотят устранить те немногие успехи, которых смог добиться противник во время летнего контрнаступления. С этой точки зрения взятие данного населенного пункта будет знаковым событием. Сейчас мы стремимся освободить это село и занять все участки линии Суровикина», – акцентирует эксперт.

    «Однако следует помнить, что Работино – это не первый символ для Украины. До этого были Мариуполь, Лисичанск и Артемовск. И все это Киев попытался стереть из памяти. Даже Авдеевку, которая была крупной крепостью ВСУ под Донецком, постигла та же судьба. Поэтому следует ожидать, что данное село также окажется в списке «забытых», – поясняет он.

    «С военной точки зрения Работино не столь значимо. Тем не менее без взятия данного населенного пункта невозможно выровнять фронт и обеспечить его устойчивость. После возвращения ранее утраченных позиций мы, вероятно, сохраним давление на противника, вынуждая его держать силы в этом районе и отвлекая от других участков», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска вошли в село Работино, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления. ВСУ пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли». Противник потерял «тысячи человеческих жизней и огромное количество техники». «Как оказалось – напрасно!», – подчеркнул глава региона.

    Кроме того, губернатор Запорожской области указал на коренное изменение ситуации на фронте. Он заявил, что российские войска «планомерно и настойчиво наступают, перемалывая силы деморализованного противника».

    О том, что российские силы зашли в село сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши ребята сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка. Под их огневым контролем весь населенный пункт. Большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», – сказал он.

    Напомним, Рогов отмечал, что ВСУ вывели из Работино около половины находившихся там военнослужащих. Однако он указал, что под Орехов было стянуто много резервов противника. Если ранее, по его мнению, данный участок фронта был донором, и отсюда отправляли боевиков в Авдеевку, Часов Яр, в сторону ЛНР и Харьковской области, то теперь Украина снова начала перебрасывать на Запорожское направление живую силу и технику.

    Минобороны в своем Telegram-канале накануне сообщило, что в районе Работино были отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 американского производства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успех под Авдеевкой дал российским войскам преимущество на других участках фронта, в том числе и под Работино.

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    28 февраля 2024, 13:12 • Новости дня
    Спецназовцев НАТО заметили на Украине среди летчиков, связистов и в заградотрядах
    Спецназовцев НАТО заметили на Украине среди летчиков, связистов и в заградотрядах
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные неоднократно замечали присутствие спецназа стран НАТО в рядах ВСУ среди летчиков, связистов, наводчиков высокоточного оружия, а также в заградотрядах, сообщил командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, выполняющего задачи на артемовском участке фронта.

    По его словам, представителей сил спецопераций стран НАТО давно заметили на Артемовском направлении. Он добавил, что из западных спецназовцев состоят заградотряды, не дающие отступать украинцам, особенно поляки себя проявили, передает РИА «Новости».

    Российский штурмовик добавил, что иностранные спецподразделения также зафиксированы среди связистов, летчиков, наводчиков, военных консультантов. Он подчеркнул, что такого количества «качественных пилотов» у Украины никогда не было.

    По словам командира, известно, что все спецоперации планируются иностранными подразделениями, причем раньше их пытались представить добровольцами и наемниками, но постепенно все становится на свои места. Он добавил, что под Богдановкой ВС России уничтожили группу таких спецов, после чего оборона на этом участке посыпалась, а украинцы бежали.

    Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины.

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    28 февраля 2024, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поселок Петровское на Авдеевском направлении освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России освободили населенный пункт, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, четыре танка, две американских БМП Bradley, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены три орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику украинских военных у поселка Синьковка в Харьковской области. Отражены семь атак украинских штурмовиков у Синьковки и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП и два пикапа.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны у Красного, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ у Георгиевки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 230 человек, два танка, две БМП. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американское буксируемое орудие М119 и склад боеприпасов ВСУ.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Урожайного и Старомайорского в ДНР. ВСУ потеряли до 115 человек, танк, САУ «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира» и склад боеприпасов.

    На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции, поразили скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Приморского, Новопокровки (Запорожская область) и Дудчан (Херсонская область).

    У Работино (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла до 40 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская САУ Caezar, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

    Авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска ВС России уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300, склад боеприпасов, хранилище ГСМ ВСУ, склад хранения и изготовления дронов. Также за сутки средства ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников.

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    26 февраля 2024, 13:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление Зеленского об утечках информации

    Политолог Скачко: Зеленский придумал образ «Штирлица», чтобы переложить ответственность за провалы ВСУ

    Эксперт объяснил заявление Зеленского об утечках информации
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский не просто так заявил о неких утечках информации и передачи данных России. Это может быть как проявлением его паранойи, так и намеренной попыткой создать образ «Штирлица», работающего в интересах Москвы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко.

    «Слова Зеленского об утечках информации стоит рассматривать с двух сторон. Так, мы можем наблюдать проявление развившейся у него паранойи. Но в то же время не стоит исключать, что это попытка снять с себя ответственность за провалы украинской армии и переложить ее на каких-то шпионов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «В этой логике создание образа «Штирлица», работающего в интересах России, представляется вполне логичным», – пояснил собеседник. При этом спикер указал, что политическое и военное руководство Украины давно превратилось в «клубок змей». «Сейчас процессы «взаимного поедания» резко обострились, в том числе из-за сокращения «кормовой базы». К этому добавляется страх ответственности и физической расправы. Как следствие, создается гнетущая атмосфера не только в украинском обществе, но и в самом офисе Зеленского», – уточнил политолог.

    Намерения Зеленского создать несколько планов наступательных операций ВСУ спикер объясняет ранее звучавшей критикой со стороны Запада. «Основной претензией иностранной прессы и западных чиновников к киевским властям в прошлом году было то, что те не разработали «план Б» по развитию конфликта. Тогда, впрочем, у них не было и «плана А». Сейчас же Зеленский показывает своим партнерам, что он исправляется, что у Украины «будет несколько замыслов, и будущая кампания точно не прогорит». Но, опять же, при условии, что Запад окажет помощь», – пояснил Скачко.  

    Ранее Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2024» дал пресс-конференцию, в ходе которой сделал ряд любопытных заявлений. Так, он сказал, что план контрнаступления ВСУ в 2023 году был известен Москве заранее. Зеленский намекнул, что информацию мог «слить» кто-то из зарубежных партнеров Киева или членов ставки главнокомандующего.

    Он пояснил, что в ставку входит «командование тех или иных направлений». Также есть «партнеры» Украины, которым Киев сообщает планы «некоторых направлений действия», поскольку эти страны передают Украине вооружения и без получения информации «не выделят соответствующий пакет». «Когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей», – заявил Зеленский. Однако он не стал раскрывать, кого именно подозревает.

    На вопрос, планируют ли вооруженные силы Украины новое контрнаступление, Зеленский ответил, что «планов будет готовиться несколько из-за утечки информации». Причем считаться с потерями он, похоже, не собирается, потому что, как следует из этой пресс-конференции, Зеленский запросто может озвучить цифры, взятые с потолка. Так, по его данным, за время начавшегося 24 февраля 2022 года конфликта погибли 31 тыс. украинских военных. Называть число раненых и пропавших без вести он не стал. «Я не скажу, сколько у нас раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя», – объяснил Зеленский.

    Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление Зеленского подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик». Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в свою очередь подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат». «Только возникает вопрос: а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО?» – поинтересовался он.

    Озвученные Зеленским данные также стали одной из обсуждаемых тем в западной прессе. Как отмечает The New York Times, Вашингтон оценивал потери ВСУ в 70 тыс. убитыми и до 120 тыс. ранеными по состоянию на лето 2023 года. Это более чем в два раза выше названной Зеленским цифры в 31 тысячу, подчеркивает издание.

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    27 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Шойгу: Российские военные лишают ВСУ возможности контратаковать

    Глава Минобороны Шойгу: Российские военные высокоточным оружием лишают ВСУ возможности контратаковать

    Шойгу: Российские военные лишают ВСУ возможности контратаковать
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные высокоточным оружием уничтожают резервы ВСУ, лишая их возможностей для ротации и контратак, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    По его словам, объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать позиции ВС России, передает ТАСС.

    Также министр отметил, что положение ВСУ говорит о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и поддержки киевского режима.

    «Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее глава Минобороны раскрыл реальные потери ВСУ за время спецоперации. Также Шойгу сообщил, что украинские военные за минувшую неделю были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.

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