Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Глава узбекского землячества попал в список террористов и экстремистов
Глава узбекского землячества Баратов попал в список террористов и экстремистов
Глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов внесен в список террористов и экстремистов, сообщает сайт Росфинмониторинга.
О включении Баратова говорится в соответствующем перечне ведомства, передает РИА «Новости».
Ранее Баратову предъявили обвинение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» после оскорбления участников СВО. Суд отправил Баратова 19 января в СИЗО.
Также в реестр террористов и экстремистов были внесены батальон «Айдар» и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.