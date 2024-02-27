Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Пушков призвал не недооценивать слова Макрона об отправке войск ЕС и НАТО на Украину
Запад постоянно наращивает свое участие в украинском конфликте, поэтому не стоит недооценивать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск некоторых стран Евросоюза и НАТО на Украину, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Как написал Пушков в своем Telegram-канале, у Запада «остались на руках три карты», чтобы доказать верность своей стратегии на Украине, – это передача Киеву истребителей F-16, поставка ракет большой дальности и ввод ограниченного контингента войск на украинскую территорию.
«Каждый из этих трех шагов приведут к трем новым ступеням эскалации, причем последний шаг поставит Европу на грань горячей войны с Россией», – пишет политик.
Несмотря на то, что такой сценарий противоречит здравому смыслу, у глав ЕС и НАТО не останется других рычагов воздействия на ситуацию, кроме как направить войска, поскольку F-16 и ракеты дальностью 300-500 км не способны переломить ход боевых действий в пользу Украины, считает Пушков.
«А потому это возможный, хотя и очень рискованный сценарий для самого Макрона, Шольца и Ко, которые втянут таким образом свои страны в безнадежную войну», – резюмировал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал политикам, кто как президент Франции Эммануэль Макрон говорит о возможности отправки западных военных на Украину, «употребить голову» на более рациональные и безопасные для Европы мысли.