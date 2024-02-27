Британия назвала планируемую численность военного контингента на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Представитель британского премьера отметил, что отправлять на Украину для поддержки ВСУ военнослужащих «сверх того небольшого числа», которое уже там находится, не планируется, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно.

При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.