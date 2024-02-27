Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Британия назвала планируемую численность военного контингента на Украине
Британское правительство не имеет каких-либо планов крупномасштабного развертывания своих военнослужащих на Украине, заявили в канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака.
Представитель британского премьера отметил, что отправлять на Украину для поддержки ВСУ военнослужащих «сверх того небольшого числа», которое уже там находится, не планируется, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно.
При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.