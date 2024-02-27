Миллиардер из Австралии решил пожертвовать Украине 3,3 млн долларов

Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину

Макрон подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину

Tекст: Антон Антонов

Макрон сообщил, что «все обсуждалось в свободной и прямой манере». Страны не достигли консенсуса по вопросу «отправки сухопутных войск», сказал он. «Но с течением времени ничего исключать нельзя», – приводит его слова ТАСС.

Президент Франции заявил, что западные страны готовы «сделать все, чтобы Россия не выиграла» в конфликте. По его словам, «все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь цели», передает РИА «Новости».

Президент Польши Анджей Дуда по окончании конференции рассказал, что «самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу». Он заявил: «Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет».

В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после конференции заверил, что «не стоит вопрос об отправке сил, европейских сил НАТО, на Украину». По его словам, «этой проблемы не существует для Греции» и, как полагает Мицотакис, «для подавляющего большинства» стран.

Ранее Czech News Agency со ссылкой на заявление чешского премьера Петра Фиалы сообщило, что «Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину».

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений.