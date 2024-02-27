Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.0 комментариев
Миллиардер из Австралии решил пожертвовать Украине 3,3 млн долларов
9News: Миллиардер из Австралии решил пожертвовать Украине 3,3 млн долларов
Австралийский миллиардер Эндрю Форрест и его экс-супруга Никола выделили из своего фонда Minderoo Foundation 3,3 млн долларов на разминирование Украины, сообщает телеканал 9News.
По данным 9News, эти средства планируется направить на обезвреживание мин в регионах, где развито сельское хозяйство, чтобы обезопасить фермеров, передает РИА «Новости».
Как заявила бывшая жена миллиардера, сопредседатель и основатель фонда Никола Форрест, Украина на сегодняшний день является самой заминированной страной в мире.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на угрозу Украине из-за боеприпасов с обедненным ураном.