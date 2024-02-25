В Москве на 75-летнюю женщину упала вывеска с названием банка

Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу

Зампред Совбеза Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал на то, запреты Запада направлены не против властей или бизнеса в стране, а против всего населения России.

«Резон понятен – чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там», – отметил Медведев.

Политик пояснил, что в этом случае россиянам нужно запомнить это, принять тот факт, что они – наши враги, и мстить им везде, где только можно.

В частности, Медведев предложил создавать трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира, причем делать это «постоянно, системно и максимально открыто».

«Также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично. На войне как на войне», – подчеркнул он.

Ранее Медведев заявил о колоссальном авторитете президента Владимира Путина в России.