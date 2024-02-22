Медведев объяснил свою резкость в адрес Запада

Tекст: Ольга Никитина

Медведев во время интервью российским СМИ, включая ТАСС, ответил на замечание о том, что раньше его считали либеральным политиком, а теперь заговорили о смене имиджа. Медведев отметил, что это всегда чьи-то субъективные оценки. Либерального политика в нем хотели видеть «определенные круги на Западе и в нашей стране», они и видели его в таком свете, сказал Медведев, добавив, что на самом деле он остался таким же, как был. Он также отметил, что у него были, как и у всех политиков, иллюзии и немного иные представления, но они «не сильно поменялись».

«Вот недавно президент [Владимир Путин] же сказал, что мы слишком долго с ними (c Западом – прим. ВЗГЛЯД) заигрывали. Ну, наверное, да, такая фаза развития у нашей страны была», – сказал Медведев. Он заметил, что следовало Западу раньше дать ответ на все вопросы «в предельно жесткой форме».

При этом Медведев заявил, что не беспокоится о том, какое впечатление производит на западных политиков. «Пусть еще попросят, чтобы я им руку дал», – сказал Медведев.

Он также отметил, что, когда отношения России и Запада нормализуются, абсолютное большинство нынешних западных политиков уйдет в политическое небытие, исчезнет.

Напомним, Медведев в последнее время регулярно выступает с резкими заявлениями и оценками высказываний западных политиков. Так, недавно он назвал реакцию канцлера Германии Олафа Шольца и британского премьера Риши Сунака на интервью Путина Карлсону «затяжным жидким поносом».