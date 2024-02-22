Песков рассказал о войне России с «огромным монстром»

Песков: Россия недавно начала работу по контрпропаганде и где-то обыгрывает США, а где-то нет

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля в интервью порталу International Reporters заявил, что информационные войны велись всегда, ведутся они и сейчас и будут вестись в будущем. При этом он считает, что в этой войне можно одержать тактические победы, но стратегически победить трудно.

«Выигрываем ли мы? Где-то выигрываем, где-то проигрываем, потому что у нас очень грозный враг», – сказал он.

Самыми мощными медийными структурами Песков назвал англосаксонские СМИ – прессу США и Великобритании, которые владеют огромной сеткой газет, журналов во всем мире. Многие европейские СМИ, отметил он, также опосредованно уже купили американцы и британцы.

«Мы имеем дело и ведем информационные войны с огромным монстром», – сказал он.

Песков добавил, что конкурировать с ними по размерам Россия не может, но уже готова состязаться по эффективности. «Что мы и делаем, и болезненная реакция на наши информационные появления, которые мы встречаем на Западе, она является самым красноречивым доказательством этого», – подчеркнул представитель Кремля.

В некоторых западных странах СМИ подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих владельцев и со стороны правительств этих стран, отметил Песков, указав на то, как внедряются различные фейки и информационные вбросы.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.