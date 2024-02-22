  • Новость часаРоссийские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки
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    Почему Янукович стал лучшим президентом Украины
    Захарова: Украинские нацисты торгуют вещами и документами погибших российских военных
    В Госдуме допустили денонсацию территориального договора с США
    Стало известно о решении Зеленского после разгрома ВСУ в Авдеевке
    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом
    МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от последней резервной ЛЭП
    Иран обвинил Израиль в подрыве главного газопровода страны
    Медведев о перебежчике Кузьминове: Собаке – собачья смерть
    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    19 комментариев
    22 февраля 2024, 07:30 • Новости дня

    Рубль подешевел к доллару и евро

    Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару и к евро

    Tекст: Антон Антонов

    В начале торгов курс рубля опускается относительно доллара, евро и юаня, следует из данных Московской биржи.

    Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 92,73 рубля (плюс 18 копеек), евро – до 100,40 рубля (плюс 41 копейка), юаня – до 12,82 рубля (плюс 2 копейки), передает РИА «Новости».


    21 февраля 2024, 17:10 • Новости дня
    Стало известно о решении Зеленского после разгрома ВСУ в Авдеевке

    Эксперт Меркурис: Зеленский срочно уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке

    Стало известно о решении Зеленского после разгрома ВСУ в Авдеевке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский срочно покинул Киев после того, как украинские войска потерпели неудачу в Авдеевке, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Зеленский не захотел оставаться в Киеве, где для него сложилась очень сложная политическая обстановка, поэтому по возвращении из Германии он срочно покинул украинскую столицу и отправился на фронт, заявил Меркурис в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».

    Аналитик отметил, что рейтинги украинского лидера резко снижаются из-за провалов ВСУ на фронте. По этой причине Зеленскому неприятно находиться в Киеве, где он вынужден сталкиваться со своими политическими оппонентами, предположил Меркурис.

    Ранее американский военный заявил, что Киев потерял контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки.

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    21 февраля 2024, 18:25 • Новости дня
    В Госдуме допустили денонсацию территориального договора с США

    Депутат Госдумы Чемерис допустила денонсацию соглашения между СССР и США о разграничении Берингова пролива

    В Госдуме допустили денонсацию территориального договора с США
    @ Шапран Андрей/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Договор между СССР и США о Беринговом проливе также может быть денонсирован вслед за соглашением о вылове Британией рыбы в Баренцевом море, заявила депутат Госдумы, член комитета по международным делам Роза Чемерис.

    Как указала Чемерис на заседании Госдумы, речь идет о документе, который был заключен в 1990 году между Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером, передает «Московский комсомолец».

    Отмечается, что в договоре были прописаны сферы экономических интересов двух стран и площадь континентального шельфа для каждой из сторон в проливе.

    Напомним, в среду Госдума поддержала денонсацию соглашения, позволяющего британским рыбакам вести промысел в Баренцевом море у побережья Кольского полуострова.

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    21 февраля 2024, 13:35 • Новости дня
    Элитными силами ВСУ пожертвовали при бегстве из Авдеевки

    Танкист Белый: Командование ВСУ при бегстве из Авдеевки пожертвовало элитными силами

    Элитными силами ВСУ пожертвовали при бегстве из Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Командование ВСУ при выходе из Авдеевки пожертвовало элитными подразделениями, причем напрасно, заявил участвовавший в освобождении города танкист с позывным «Белый».

    Белый рассказал ТАСС, что командование пожертвовало своим элитным подразделением «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), чтобы позволить остальным покинуть населенный пункт. Причем, по словам военнослужащего, стратегия оказалась неправильной. «Они оставили в Авдеевке свою элиту по итогу просто так», – сказал он.

    Военный рассказал, что танкисты в ходе освобождения Авдеевки точечно обрабатывали укрепления и дома, где укрывались украинские боевики. В это время российские силы заходили к ним в тыл.

    Белый отметил, что в итоге солдаты ВСУ оказались зажаты, выхода у них не осталось. «Если бы они не ушли, то они бы остались там навсегда», – отметил он.

    Ранее в соцсетях появилось видео допроса командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины – она же батальон «Азов». «Азовец» был напуган и разрыдался.

    По данным Минобороны, взятый в плен командир «Азова» рассказал, что на стороне ВСУ воюют канадские и грузинские наемники.

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    21 февраля 2024, 13:50 • Новости дня
    Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

    Полянский: Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

    Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело фурор в Организации Объединенных Наций, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский RTVI.

    «Интерес – это мягко сказано», – сказал он, отвечая на вопрос об эффекте от интервью.

    По слова Полянского, вопросы по поводу беседы Путина и Карлсона задают не только дипломаты, но даже техперсонал ООН, передает ТАСС.

    «Останавливаются и говорят: «О-о, слушайте, такое было интервью, господин посол, вообще замечательное! А вот как он такое сказал? А почему он сказал? Мы такого никогда не слышали», – рассказал Полянский.

    Настоящий фурор, произведенный в ООН интервью, чувствуется, констатировал дипломат.

    При этом Полянский отметил, что западные коллеги делают вид, будто ничего не произошло, в то же время многие другие страны понимают, насколько важен этот информационный прорыв.

    «Западный мир давно уже окружил себя таким пузырем лжи, за который очень трудно пробиться», – указал он. В таких условиях альтернативные источники информации типа соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), журналисты типа Такера Карлсона пробивают эту защиту.

    По мнению Полянского, последствия от интервью еще проявят себя.

    Первый заместитель постпреда России обратил внимание на удивление многих от того, что президент может на протяжении двух часов держать такую дискуссию «в прямом эфире без какой-либо перезаписи и без каких-либо бумажек, с цифрами и фактами на руках».

    Он указал, что есть некоторые лидеры, которые, наверное, уже имя своего не помнят.

    «Во-вторых, конечно же, многие с трудом себе представляют реальную ситуацию, реальное отношение россиян к украинцам, украинцев к россиянам, не представляют себе генезис вот этого кризиса, не представляют ту роль, которую Запад сыграл в генезисе этого кризиса. И для них это очень важно – особенно сказанное из первых уст», – заключил Полянский.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.

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    21 февраля 2024, 11:50 • Новости дня
    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского

    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского и согласился направить гонорары на финансирование ВСУ

    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом) в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) согласился направить свои гонорары на финансирование Вооруженных сил Украины.

    Говоря о возможности финансирования ВСУ, Шендерович сказал, что дочь убедила его в том, что «сборы на воинов – это тоже гуманитарный аспект».

    Кроме того, он оправдал убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушения на Захара Прилепина и Владимира Соловьева. «Это очень жестко, но это очень поучительно», – заявил Шендерович в разговоре с якобы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком (на самом деле – Вованом и Лексусом). Разговор опубликован в Telegram-канале пранкеров.

    Российское руководство, а также телеведущего Владимира Соловьева публицист считает «легитимными целями» для ВСУ.

    Ради приезда на Украину Шендерович выразил готовность подготовить «правильный, максимально обтекаемый ответ» по поводу Бандеры, Бабьего Яра, Львовского погрома, чтобы «не провоцировать украинцев».

    Он также высказал уверенность в том, что Россию однажды «положат вниз лицом», а Украина заберет себе Крым и Донбасс. Тогда либералы-релоканты, считает он, смогут вернуться в Россию, где объяснят россиянам «в угрюмом состоянии поражения» все о Западе и об Украине.

    Напомним, ранее российским пранкерам о своем желании направить гонорары на финансирование ВСУ рассказали писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили; признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), а также писательница, публицист Людмила Улицкая.

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    21 февраля 2024, 11:42 • Новости дня
    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России

    Сенатор Долгов: Запад боится возможных последствий, если не получится приструнить террористический запал Киева

    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные страны снова и снова подтверждают сопричастность к преступлениям Киева. Их вовлеченность в конфликт уже выходит за рамки прокси-форм. И требование к Киеву о согласовании целей вызвано далеко не добрыми намерениями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов по России.

    «Страны Запада и прежде не особо скрывали, что участвуют в украинском конфликте. Они поставляют ВСУ вооружение, их советники находятся на территории Украины и фактически руководят операциями. Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – отметил сенатор Константин Долгов. По его мнению, вовлеченность Запада в конфликт на Украине «вышла за рамки прокси-форм».

    Список целей мог понадобиться странам НАТО, чтобы его скорректировать, допустил собеседник. «Киев западным оружием наносит удары по гражданским целям. Возможно, на Западе хотят избежать случаев, подобных тем, которые имели место в Белгороде. Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает Долгов.

    При этом Запад все еще продолжает действовать в рамках линии на «стратегическое поражение России», добавил парламентарий. «Пока мы не достигнем всех целей в рамках спецоперации, пока мы не победим, я думаю, что никакого проблеска разума из-за океана ожидать не стоит. Когда же они окончательно поймут, что украинская карта бита, весь Запад пересмотрит некоторые свои акценты», – прогнозирует собеседник.

    «Пока же нам стоит продолжать действовать, исходя из наших интересов: уничтожать военную инфраструктуру Украины, перемалывать западное оружие, которое поставляется ВСУ, обеспечивать собственную безопасность. Лучший ответ Западу – это наш железный кулак», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, а также обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, западные страны связывают продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с «эффективностью» их применения.

    По словам собеседника агентства, передающие такое вооружение страны НАТО осознают, что украинские войска применяют террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам в России и убивая мирных жителей. «Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию», – отметил источник. Он добавил, что это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России.

    Ранее Дмитрий Песков указывал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть СВО, но не изменить ее ход. «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», – подчеркивал пресс-секретарь президента России.

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    21 февраля 2024, 08:47 • Новости дня
    Немцы Крыма предложили денонсировать договор с Германией от 1990 года

    Парламентарий Гемпель призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

    Немцы Крыма предложили денонсировать договор с Германией от 1990 года
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Заключенный в 1990 году договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» («Договор два плюс четыре»), подписанный при объединении ГДР и ФРГ, следует денонсировать, поскольку он не исполняется, заявил глава Немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

    Он выразил сожаление тем, что положения договора не были реализованы. «Родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава Немецкой национально-культурной автономии Крыма напомнил, что договором определялась основа для справедливого и надежного мира в Европе, страны условились установить доверительные отношения и не рассматривать друг друга как противников. Однако нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания, заключил Гемпель.

    Ранее германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что в Германии преобладают нарративы холодной войны, немцы забыли то чувство благодарности к России, которое испытывали в 1990 году.

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    21 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Захарова: Украинские нацисты торгуют вещами и документами погибших российских военных
    Захарова: Украинские нацисты торгуют вещами и документами погибших российских военных
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские неонацисты не гнушаются приторговывать вещами и документами погибших российских военных, Россия не оставит это без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что глубина морального падения украинских неонацистов такова, что они не гнушаются продавать личные вещи погибших российских военнослужащих, включая их личные документы – паспорта и военные билеты, передает ТАСС.

    По ее словам, представители киевского режима и украинские неонацисты используют боевые действия ради собственного обогащения, занимаются контрабандой оружия, грабят музеи и православные святыни, чтобы затем распродать национальные культурные ценности за рубежом.

    Дипломат подчеркнула, что сейчас достоверно известно о том, что один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал с Украины и реализовывал через соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским бойцам, пишет RT.

    Захарова пояснила, что правоохранительные органы РФ дадут должную правовую оценку подобным действиям бандеровцев и их сообщников, и такое «вопиющие святотатство и циничное глумление» над памятью российских военных, которые сражаются с современными нацистами, не останутся без ответа.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что город Херсон, временно оккупированный украинскими войсками, стал местом для мародерства и грабежа, а назначенная Киевом администрация даже не находится в городе.

    В декабре в ДНР двух чиновников заподозрили в мародерстве на 518 млн рублей.

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    21 февраля 2024, 14:33 • Новости дня
    Стали известны подробности о пребывании перебежчика Кузьминова в Испании

    Mundo: Перебежчик Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос всего несколько дней

    Tекст: Александра Юдина

    Найденный мертвым в Испании российский перебежчик Максим Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос от силы несколько дней, пишет испанская газета Mundo.

    Издание указывает, что о российском дезертире никто не слышал ни в супермаркете, ни в ресторане или церкви, находящимися поблизости с тем местом, где было обнаружено тело, передает РИА «Новости».

    Газета также отмечает, что остается неизвестным, жил ли Кузьминов в том квартале, где полиция обнаружила его тело.

    Кроме того, газета отмечает, что на обнаруженных у российского перебежчика документах нашли его отпечатки.

    По информации пресс-службы гражданской гвардии Испании, во время расследования были найдены поддельные документы.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал угон «грязным и страшным преступлением».

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    21 февраля 2024, 18:17 • Новости дня
    Иран обвинил Израиль в подрыве главного газопровода страны
    Иран обвинил Израиль в подрыве главного газопровода страны
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона пыталась вывести из строя основной иранский газопровод в середине февраля, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

    Израиль пытался провести диверсию 14 февраля, повреждения получили несколько веток газопровода, цель диверсии не была достигнута, заявил Оуджи, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    По словам главы ведомства, через два часа после подрыва начались восстановительные работы. Подрыв не имел никаких последствий для обеспечения газом городов и поселков.

    Напомним, 14 февраля в городе Боруджен на главной газопроводной линии Ирана после взрыва начался пожар.

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    21 февраля 2024, 13:03 • Новости дня
    Итальянский эксперт: Украина окончательно проиграла войну

    Il Fatto Quotidiano: Украина окончательно проиграла войну с поражением в Авдеевке

    Итальянский эксперт: Украина окончательно проиграла войну
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина проиграла окончательно и бесповоротно, это показало поражение в Авдеевке, заявил обозреватель и эксперт Алессандро Орсини на страницах газеты Il Fatto Quotidiano.

    Он отметил, что провалилось не только контрнаступление ВСУ, но также проиграно самое важное сражение, несмотря на смену главнокомандующего и военную помощь НАТО, передает ТАСС.

    По словам Орсини, остается только ждать, когда Россия отвоюет новые территории.

    На сегодня вопрос международных экспертов заключается не в том, какие территории Киев сможет вернуть, а какие потеряет.

    Аналитик считает, что президент США Джо Байден использовал конфликт на Украине в интересах Вашингтона, в том числе ради отделения Европы от России, расширения НАТО, уничтожение газопровода «Северный поток», а также принуждения к закупке вооружений американского производства.

    При этом, напомнил эксперт, «все статистические данные указывают, что военная индустрия России превосходит военную промышленность НАТО».

    Ранее президент России Владимир Путин призвал развивать достигнутый в Авдеевке успех.

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    21 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря

    Госдума денонсировала соглашение с Британией о рыболовстве

    Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря
    @ Maciej Olszewski/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума поддержала денонсацию соглашения, позволяющего британским рыбакам вести промысел в Баренцевом море у побережья Кольского полуострова.

    В пояснительной записке указывается, что соглашение имеет «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют», передает ТАСС.

    Отмечается, что денонсация соглашения не повлечет существенные внешнеполитические и экономические последствия, поскольку в 2022 году Британия приняла решение о прекращении режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении России.

    Документ позволял британским рыбакам ловить рыбу в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Рыболовным судам также разрешалось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

    Ранее британские СМИ писали, что запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда.

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    21 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Генсек НАТО: Лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины
    Генсек НАТО: Лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины
    @ Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил «твердую уверенность» в том, что «лучшим способом» почтить память Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) является достижение «победы Украины», а не России.

    Столтенберг в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty («Радио свободы» признано СМИ-иноагентом в России) прокомментировал военные успехи России на Украине и смерть Алексея Навального, заявив о необходимости «предотвратить дальнейшие достижения России», а вместе с этим обеспечить Украине возможности взять под контроль больше территорий.

    «Я верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина», – отметил генсек альянса.

    Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.

    Ранее Столтенберг заявлял, что несколько стран НАТО намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов. Генсек НАТО также высказывал мнение, что для достижения продолжительного мира на Украине якобы необходимо нарастить поставки оружия Киев.

    Примечательно, что в Москве, обращаясь к западным странам, говорят ровно об обратном. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для устойчивого и справедливого урегулирования кризиса нужно устранить его первопричины, в частности Запад должен перестать накачивать Украину вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия.

    Глава европейской дипломатии Жозепа Борреля также высказывался по поводу смерти Навального, заявив, что  ЕС «не пожалеет никаких усилий, чтобы призвать российское политическое руководство и власти к ответу и заставить Россию заплатить дополнительную цену за ее действия, в том числе с помощью санкций». Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального. Тем самым, по его мнению, будет послан сигнал российской оппозиции.

    Коментарии (40)
    21 февраля 2024, 10:14 • Новости дня
    ФСБ раскрыла работу британской разведки в Херсонской области

    ФСБ: «Британский совет» ведет разведдеятельность в Херсонской области в интересах Киева

    ФСБ раскрыла работу британской разведки в Херсонской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Британская разведка ведет работу в интересах киевского режима на территории Херсонской области через правительственную организацию «Британский совет», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Под влияние «Британского совета», по информации ФСБ, попал житель поселка Новая Маячка россиянин Сергей Чебукин, ранее разделявший ультранационалистические взгляды. Мужчина, по сообщению российской спецслужбы, вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность, после этого он обратился в правоохранительные органы, передает ТАСС.

    ФСБ начала проверку работы «Британского совета» и лиц, которые с ним сотрудничали.

    Накануне в ФСБ сообщили, что жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства России и США, арестована в Екатеринбурге по делу о госизмене.

    Коментарии (8)
    21 февраля 2024, 12:34 • Новости дня
    Умер военный блогер Мурз

    Председатель ОП ДНР Кофман: Умер военный блогер Андрей Морозов

    Умер военный блогер Мурз
    @ Voin Ros/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Умер российский военный блогер Андрей Морозов, известный под псевдонимом Мурз, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

    В своем Telegram-канале он написал: «Спи спокойно, Мурз».

    Блогер вел собственный канал, где рассказывал о событиях в зоне спецоперации. На его канал подписаны более 100 тыс. человек.

    Коментарии (24)
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    Почему россияне стали потреблять рекордное количество молочки

    Россияне поставили рекорд по потреблению молочной продукции. В последний раз так много молочки они потребляли только в 1995 году, то есть 28 лет назад. В чем причина такой неожиданной любви сограждан к йогуртам и сырам? Эксперты называют сразу несколько причин, в том числе подорожание мяса курицы и яиц. Подробности

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    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности

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    Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь

    «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности

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    Вместе с Эквадором Россия поставила на место Украину и США

    Во вторник Эквадор по согласованию с Россией возобновил сертификацию бананов, поставляемых в нашу страну. Это стало финальной точкой очень бурного и принципиального для обеих сторон конфликта, прямо касающегося интересов России на Украине. О чем идет речь и как Россия смогла в данном случае победить не только Эквадор, но и Соединенные Штаты? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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