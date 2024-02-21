Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.3 комментария
Иран обвинил Израиль в подрыве главного газопровода страны
Израильская сторона пыталась вывести из строя основной иранский газопровод в середине февраля, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
Израиль пытался провести диверсию 14 февраля, повреждения получили несколько веток газопровода, цель диверсии не была достигнута, заявил Оуджи, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
По словам главы ведомства, через два часа после подрыва начались восстановительные работы. Подрыв не имел никаких последствий для обеспечения газом городов и поселков.
Напомним, 14 февраля в городе Боруджен на главной газопроводной линии Ирана после взрыва начался пожар.