С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Путин потребовал достойно содержать пленных из Авдеевки
Россия должна достойно содержать взятых в плен в Авдеевке в соответствии с международными конвенциями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
«Что касается пленных, я знаю, всегда это у нас так было во время специальной военной операции, и сейчас тоже мы должны эту практику продолжать: с нашими пленными мы должны действовать в строгом соответствии с определенными международно-правовыми документами и международными конвенциями. Я знаю, мы их содержали достойно, прошу и в этой части тоже придерживаться такой же практики», – поручил Путин Шойгу, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта.