ВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк

Tекст: Алексей Дегтярев

На этом направлении группировка «Центр» заняла более выгодные позиции и поразила скопления живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

У Ласточкино и Первомайского (ДНР) отражены четыре контратаки украинских штурмовиков 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад. На этом направлении украинская сторона потеряла до 425 человек, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Купянском направлении Западная группировка поразила подразделения 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отразила четыре контратаки украинских военных у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 45 человек.

При контрбатарейной борьбе поражены немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, три САУ «Гвоздика» и американское орудие М119.

На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны у Курдюмовки и Красного (ДНР). Группировка отразила атаку штурмовиков 42-й механизированной бригады ВСУ у Богдановки (ДНР).

На этом направлении украинская сторона потеряла более 395 человек, три танка, включая Leopard, три американских БТР М113, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубица Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила формирования 108-й бригады теробороны у Луговского (Запорожская область). Отражена контратака штурмовиков 58-й механизированной бригады ВСУ у Шевченко (Запорожская область). На этом направлении ВСУ потеряли до 190 человек и танк.

При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, британская гаубица FH-70, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Орехова и Вербового. Там ВСУ потеряли до 120 человек, артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Авиация, беспилотники и ракетные войска ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.