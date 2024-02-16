Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Буданов заявил о плохой ситуации для ВСУ
Ситуация для украинской армии на фронте складывается не лучшим образом, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов).
Для ВСУ сложилась плохая ситуация, однако она «не критическая», сказал Буданов в интервью французскому Liberation, передает РИА «Новости».
По его словам, украинским военным не хватает снарядов, но на это есть «объективные причины» – два года «войны высокой интенсивности». Промышленность Украины и помощь с Запада не успевают покрывать потребности ВСУ.
Ранее Росфинмониторинг внес Буданова в перечень террористов и экстремистов.