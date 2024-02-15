Путин: Советские воины достойно выполняли свой долг в Афганистане

Путин раскрыл темы разговора с Карлсоном за кадром

Tекст: Ольга Никитина

Путин в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным ответил на вопрос о том, что они с Карлсоном обсуждали после интервью.

«Он (Карлсон – прим. ВЗГЛЯД) прошелся по своему плану, как я уже сказал и как я понял. И все, за рамки этого плана не выходил. Были некоторые другие темы, например, о которых, я считаю, важно было бы сказать. Но я не стал накручивать дополнительно темы, которые в разговоре со мной не поднимал журналист», – приводятся слова Путина в беседе с Зарубиным на сайте Кремля.

«Поэтому вопрос демонизации России, связанный, скажем, с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, конечно, они должны были бы возникнуть и в ходе такой официальной части», – отметил российский лидер. «Но одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь Соединенных Штатов, несколько раз господин Блинкен говорил об этом, о том, что его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», – добавил Путин.

Российский лидер отметил, что эта тема постоянно возникает в разных странах мира, в США и в Европе. «Я повторяю, возникает с целью демонизации России, показать, какие здесь варвары, какие здесь живут негодяи и разбойники. А на самом деле если посмотреть на то, о чем сказал сегодняшний госсекретарь, и посмотреть не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем, то многое и здесь становится ясно», – сказал глава государства, добавив, что все есть в архивах.

«Например, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос: господин Блинкен считает, что это исконно российская территория, Киев и прилегающие территории? Первое», – отметил Путин.

«Второе. Если он говорит, что он бежал из России от еврейских погромов, то как минимум, хочу это подчеркнуть, он считает, что никакой Украины в 1904 году, а именно в 1904 году прапрадед господина Блинкена уехал из Киева в Соединенные Штаты. Значит никакой Украины там не было, если он говорит, что он бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – подчеркнул российский лидер.

Путин заявил также, что Такер Карлсон является «опасным человеком» – журналист на интервью с ним избрал тактику терпеливого слушателя. Президент счел теоретически возможным арест Карлсона в США.