Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.9 комментариев
Путин: Советские воины достойно выполняли свой долг в Афганистане
Советские солдаты и офицеры, медработники и представители других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин.
В обращении главы государства к участникам торжественного вечера, приуроченного к 35-й годовщине завершения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что сотни тысяч солдат, офицеров, гражданских специалистов – медицинских работников, учителей, строителей, представителей других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг в Афганистане, передает ТАСС.
Российский лидер добавил, что советские воины и работники «при решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие». «Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая Отчизну», – уточнил он.
Путин подчеркнул, что советские воины и работники через годы и десятилетия «пронесли нерушимое боевое братство», которое помогло им «преодолеть все испытания и выстоять». По его словам, сегодня ветераны-афганцы в рядах добровольцев участвуют в спецоперации, оказывают поддержку семьям погибших товарищей, уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи.
Глава государства пожелал советским воинам и работникам успехов, здоровья и всего наилучшего.
Ранее Путин дал поручение о присвоении статуса ветерана участвовавшим в СВО без контракта.