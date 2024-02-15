Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.2 комментария
Найдено пропавшее 84 года назад вместе с капитаном судно
Daily Mail : В Мичигане обнаружили корабль Arlington, затонувший 84 года назад
Судно Arlington, затонувшее вместе с капитаном Фредериком Берком к северу от американского штата Мичиган, обнаружили спустя 84 года после крушения, сообщает Daily Mail со ссылкой на Историческое общество кораблекрушений Великих озер.
Как говорится в материале, корабль времен Второй мировой войны был обнаружен на дне озера Верхнее к северу от полуострова Кивино в Мичигане на глубине 650 футов (около 200 метров) через почти 84 года после того, как он исчез во время сильного шторма, передает РИА «Новости».
Кораблекрушение произошло в мае 1940 года. Arlington столкнулся с судном Collingwood, на которое смогли перебраться члены экипажа. Спастись смогли все, кроме оставшегося на судне капитана, чье решение до сих пор остается непонятным для исследователей.
Как сообщается в материале, капитан успел помахать рукой спасшимся членам экипажа перед тем, как пойти на дно вместе со своим судном.
Ранее было найдено потопленное фашистами в Карском море судно «Диксон».