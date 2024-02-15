Песков: Любое интервью Путина получается резонансным

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«Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин – вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин сообщил, что больше половины случаев онкологических заболеваний в России стали выявлять на начальной стадии.
Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.
Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.
В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».
«Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.
Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.
В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин указал, что Москва рассчитывала на реализацию Минских соглашений, хотя позднее «и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции» публично признали, что договоренности выполнять не собирались, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим», передает ТАСС.
«Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин сказал, что «непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», а также украинские «атаки с многочисленными человеческих жертвами». Глава государства отметил, что Москва восемь лет не признавала республики Донбасса. Он указал, что ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках Минских соглашений», Россия признала и заключила договор с ДНР и ЛНР. «В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства», – сказал он.
По его мнению, западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Как подчеркнул Путин, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве «изложил позицию, что надо воевать с Россией «до последнего украинца».
Также Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО в интервью журналисту Такеру Карлсону: «Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал».
Как пояснил Путин, речь шла о том, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток». Путин указал, что было «пять расширений, полный обман». Он признал, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности».
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.
Путин: Всем медикам с 1 апреля повысят окладную часть зарплат
«Решение, которое касается всех медицинских работников: с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты», – передает слова главы государства ТАСС.
Также Путин заявил о необходимости увеличить доплаты медикам в малых городах и селах.
«Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю «ваш», имею в виду, что он представитель журналистского цеха, опасный человек», – заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
Президент предполагал, что Карлсон «будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые острые вопросы», давая возможность «так же остро отвечать». Это, по словам Путина, «придало бы определенную специфику всей беседе», передает ТАСС.
«Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», – сказал Путин. Президент признался, что «полного удовольствия от этого интервью не получил», журналист «шел жестко по своему плану и свой план исполнил».
Он рад тому, что западные лидеры посмотрели его интервью. Путин заявил: «Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника».
Оценивая вероятность того, что Карлсону в США может грозить арест, Путин напомнил, что «Ассанж сидит, и о нем никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят, и все». Однако, как отметил российский лидер, Ассанжа все же обвиняли в обнародовании государственных секретов, а «Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов». И все же, по мнению Путина, «теоретически все возможно в сегодняшней Америке».
«С точки зрения самого Карлсона, это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шел», – сказал Путин. Он заявил: «Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо».
Напомним, в Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.
Трамп назвал «комплиментом» мнение Путина о том, что Байден более предпочтительный лидер США для России
Как заявил Трамп, «многие люди скажут, что это очень плохо». «Вовсе нет – это хорошо», – считает он. Трамп похвастался тем, что «остановил «Северный поток – 2». Он считает, что Путин назвал Байдена, поскольку тот «отдаст все, включая Украину, в качестве подарка». «Единственный президент из последних пяти, который ничего не давал России, известен как президент Дональд Трамп», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава Российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».
Как заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, «трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился бы к экономическим интересам своей страны», передает ТАСС.
Зарубин указал на статьи немецких СМИ о том, что ее дед был ярым нацистом. Он спросил, считает ли президент, что «вирус национал-социализма» может передаваться в Германии на «генетическом уровне».
Путин заявил, что «нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники». Он выступил против того, чтобы «лепить этот лейбл на весь немецкий народ».
«Это злоупотребление тем, что пережили народы Советского Союза, мне кажется, что это <…> и ни к чему», – сказал Путин, призвав «исходить из реалий сегодняшнего дня». Он не думает, что «сегодняшние поколения немцев должны нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия».
Путин указал, что Бербок представляет партию «зеленых», а «представители этой части политического спектра Европы спекулируют на страхах людей» перед событиями, «которые могут происходить в связи» с изменением климата. Они разжигают эти страхи и «проводят политическую линию, далекую от того, с чем пришли к власти».
«Скажем, угольная генерация возросла. Она и была больше, чем в России в структуре энергетики. А сейчас стала еще больше. Ну и где эта зеленая повестка?» – заявил Путин, оценивая ситуацию в Германии.
Напомним, Бербок заявляла: «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».
Путин в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным ответил на вопрос о том, что они с Карлсоном обсуждали после интервью.
«Он (Карлсон – прим. ВЗГЛЯД) прошелся по своему плану, как я уже сказал и как я понял. И все, за рамки этого плана не выходил. Были некоторые другие темы, например, о которых, я считаю, важно было бы сказать. Но я не стал накручивать дополнительно темы, которые в разговоре со мной не поднимал журналист», – приводятся слова Путина в беседе с Зарубиным на сайте Кремля.
«Поэтому вопрос демонизации России, связанный, скажем, с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, конечно, они должны были бы возникнуть и в ходе такой официальной части», – отметил российский лидер. «Но одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь Соединенных Штатов, несколько раз господин Блинкен говорил об этом, о том, что его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», – добавил Путин.
Российский лидер отметил, что эта тема постоянно возникает в разных странах мира, в США и в Европе. «Я повторяю, возникает с целью демонизации России, показать, какие здесь варвары, какие здесь живут негодяи и разбойники. А на самом деле если посмотреть на то, о чем сказал сегодняшний госсекретарь, и посмотреть не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем, то многое и здесь становится ясно», – сказал глава государства, добавив, что все есть в архивах.
«Например, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос: господин Блинкен считает, что это исконно российская территория, Киев и прилегающие территории? Первое», – отметил Путин.
«Второе. Если он говорит, что он бежал из России от еврейских погромов, то как минимум, хочу это подчеркнуть, он считает, что никакой Украины в 1904 году, а именно в 1904 году прапрадед господина Блинкена уехал из Киева в Соединенные Штаты. Значит никакой Украины там не было, если он говорит, что он бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – подчеркнул российский лидер.
Путин заявил также, что Такер Карлсон является «опасным человеком» – журналист на интервью с ним избрал тактику терпеливого слушателя. Президент счел теоретически возможным арест Карлсона в США.
Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США
В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин сказал, что, по его мнению, «НАТО вообще ни к чему уже», передает ТАСС.
Комментируя требования экс-президента США Дональда Трампа к Европе платить Вашингтону за защиту, Путин заявил: «Пускай они сами разбираются, это их проблемы». «Но, наверное, с его точки зрения, есть в этом какая-то логика», – сказал Путин.
Однако, добавил он, для Европы «логики там никакой нет». По его словам, в Европе хотят, чтобы США «и дальше безвозмездно осуществляли какие-то функции, которые сложились с момента образования НАТО». «Это их дела», –подчеркнул Путин. Как отметил президент России, «если США считают, что этот инструмент им не нужен – это их решение».
Путин указал, что «Трампа называли несистемным политиком, у него есть собственный взгляд на тему о том, как у США должны развиваться отношения с их союзниками». Российский лидер напомнил, что «искрило и раньше». Так, США не стали ратифицировать Киотский протокол в области экологии – американский президент «принял волевое решение – и дело с концом».
«И как на него там ни ругались европейские лидеры, он это сделал. Да, потом скорректировал. А чем отличается позиция Трампа в этом смысле? Да принципиально ничем», – сказал Путин, добавив, что Трамп «хотел заставить европейцев поднять свои расходы на оборону».
Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.
Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, пояснил, что Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, как подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», передает ТАСС.
Он не стал комментировать состояние здоровья Байдена: «Я не врач и не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет». Оценивая свою встречу с Байденом в Женеве в 2021 году, Путин отметил, что «тогда уже говорили, что он недееспособный». Сам Путин «ничего подобного не увидел».
«Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою», – сказал президент России. Путин заявил: «То что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой об этот вертолет – ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой – пусть первый бросит в него камень».
Внимание к состоянию президента США обусловлено напряженной предвыборной кампанией, сказал Путин. По его мнению, России «некорректно вмешиваться в этот процесс».
Напомним, Байден обвинил Трампа в «приглашении Путина вторгнуться» в страны НАТО и заявил, что Трамп «преклоняется» перед российским лидером.
Путин предложил увеличить доплаты медикам в небольших населенных пунктах
«В прошлом году для медицинских работников первичного звена мы ввели ежемесячные выплаты. Предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах», – сказал Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий, передает ТАСС.
Глава государства призвал уделить особое внимание поддержке врачей по наиболее востребованным направлениям и работников районных и участковых больниц.
В городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек врачам будет обеспечена доплата в размере 29 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 13 тыс. рублей, уточнил Путин. В населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек эти выплаты составят 50 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.
Ранее Путин пообещал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения.
Трамп-младший: Путин дал понять, что может манипулировать Байденом
Трамп-младший на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Байден, по мнению Путина, «более предсказуемый».
«Он (президент России – прим. ВЗГЛЯД) может играть на нем (Байдене – прим. ВЗГЛЯД), как на скрипке», – передает РИА «Новости» слова сына Дональда Трампа.
Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава Российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».
Трамп счел комплиментом слова российского лидера.
«В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы и подходы системы здравоохранения, нам нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник, институтов на сбережение здоровья граждан, на количество оказанных услуг. Человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
В системе здравоохранения необходимо задействовать все возможности передовых, цифровых и медицинских технологий, отметил Путин. Все процессы в это сфере должны быть нацелены на сбережение и укрепление здоровья россиян, подчеркнул президент.
Ранее Путин анонсировал повышение оклада медиков с 1 апреля
«У нас есть весомые достижения, ну а нам, безусловно, нужно двигаться дальше, продолжать эту работу, причем на качественно новом уровне, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий и быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий», – цитирует Путина РИА «Новости».
Глава Российского государства добавил, что у России должна быть мощная суверенная научная и технологическая база, а также инфраструктура, оборудование и комплектующие.
«Коллеги из регионов, граждане постоянно спрашивают, что будет дальше с проектом по модернизации первичного звена здравоохранения. Ответ здесь очевиден: обязательно будем эту работу продолжать», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Ранее Путин назвал важным внедрение достижений науки в отечественную медицину.