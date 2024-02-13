Даванков предложил депортировать мигрантов за приставания к россиянам

Даванков отметил, что законопроект вносится, несмотря на отрицательный отзыв правительства России, передает РИА «Новости».

«Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предлагается дополнить ст. 20.1 КоАП РФ, наказывающую за мелкое хулиганство, положением о наказании за оскорбительное приставание к гражданам, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства.

«Нам постоянно жалуются на домогательства от мигрантов. Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям страшно выходить на улицу – и детям, и взрослым. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать. В России такое поведение недопустимо», – отметил Даванков.