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Даванков предложил депортировать мигрантов за приставания к россиянам
Кандидат в президенты России от «Новых людей» и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение парламента проект закона, предполагающий депортацию иностранцев и лиц без гражданства за домогательства к российским гражданам.
Даванков отметил, что законопроект вносится, несмотря на отрицательный отзыв правительства России, передает РИА «Новости».
«Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом предлагается дополнить ст. 20.1 КоАП РФ, наказывающую за мелкое хулиганство, положением о наказании за оскорбительное приставание к гражданам, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства.
«Нам постоянно жалуются на домогательства от мигрантов. Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям страшно выходить на улицу – и детям, и взрослым. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать. В России такое поведение недопустимо», – отметил Даванков.