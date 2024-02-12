Приемная правозащитника и члена СПЧ открылась в Северодонецке

Tекст: Дарья Григоренко

Ионов в ходе своего рабочего визита в Северодонецк посетил палатку фонда «Ридовка Помогает!», в которой он с главой города Николаем Моргуновым обсудил рабочие вопросы, пообщались с местными жителями и принял в работу несколько обращений, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале благотворительного фонда.

Ионов раздал пожилым людям тонометры и бытовую химию, семьям с маленькими детьми – детское питание и бытовую химию, а также игрушки. Отмечается, что после этого он поехал в пункт временного размещения, где пообщался с пожилыми жителями Северодонецка, которые не смогли прийти к пункту раздачи гумпомощи по причине возраста. Последней остановкой стало общежитие, которое взял под опеку фонд.

Все просьбы от граждан Ионов планирует обсудить в Совете по правам человека (СПЧ), а также он оставил куратору «Ридовка Помогает!» поручение решить локальные вопросы граждан: среди них поиск близких, опека пожилых граждан, обеспечение маломобильных всем необходимым. Приемная будет работать в течение месяца. Там люди смогут оставить свои обращения в письменной форме. Далее они попадут лично в руки Ионову.