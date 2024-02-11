Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.3 комментария
Стало известно, что новый командующий теробороной ВСУ руководил разгоном «майдана»
Стало известно, что новый командующий теробороной ВСУ Плахута руководил разгоном «майдана»
Новый командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Плахута руководил внутренними войсками страны при разгоне протестов на киевском «майдане» сообщило издание «Общественное».
По информации издания, Плахута возглавлял управление внутренних войск 10 декабря 2013 года, когда силовики проводили операцию по ликвидации баррикад протестующих в правительственном квартале украинской столицы, передает ТАСС.
21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг.
Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18–20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут».