Орбан назвал «лучшую перспективу» для Украины

Орбан счел роль буферной зоны между Россией и Западом «лучшей перспективой» для Украины

Tекст: Антон Антонов

Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем указал, что в противном случае «Украина потеряет свою страну». Он пояснил, что «нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте». Премьер-министр Венгрии выразил уверенность, что «Россия никогда не примет такого члена ЕС и НАТО, как Украина, у себя на пороге», передает ТАСС со ссылкой на Presse.

Украинский конфликт не закончится в 2024 году, но Будапешт будет делать все возможное для прекращения огня и начала мирных переговоров, сказал Орбан. При этом Орбан признал, что Евросоюз не в состоянии дать Украине достаточно ресурсов для победы над Россией и не исключил, что Украина может «потерять еще больше территории и даже» потерпеть поражение в конфликте.

По его мнению, проблема в отношениях России и ЕС заключается в том, что европейцы «недостаточно сильные, чтобы россияне воспринимали» их «всерьез». «Дело не в доверии, наша проблема в отсутствии силы», – сказал он, добавив, что «это игра вокруг власти». Орбан призвал ЕС продемонстрировать «силу» и ясно дать понять России, что ЕС осознает наличие интересов с обеих сторон. По его мнению, «на такой основе можно заключать соглашения».

Премьер считает, что Украина не дает ЕС «никакой дополнительной безопасности», ведь большая часть стран Европы уже входит в НАТО и «нет никакой опасности, что Россия нападет на члена НАТО». Орбан заявил, что в отличие от Венгрии в 1956 году Украина сейчас «не защищает Европу».

Орбан сказал, что Россия не рассматривает «украинцев как партнеров» и намерена «вести переговоры только с Соединенными Штатами». «А если мы будем умелыми, то, возможно, и с Европой. Самая большая опасность для Европы – это соглашение об архитектуре безопасности на нашем континенте между Россией и Америкой, через голову Европы», – заявил он.

Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

