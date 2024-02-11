Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.2 комментария
Захарова ответила на заявления Шольца и Сунака об интервью Путина
Захарова: Посмотрев интервью Путина, Шольц ослушался приказа США
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, «ослушался приказа США», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию на интервью со стороны Шольца и премьер-министра Британии Риши Сунака.
Как указала Захарова, Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью, если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса. Она добавила, что премьер-министры Британии последних лет являются «людьми безвольными», передает «Комсомольская правда».
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В эфире Sky News он отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «смехотворным».
Недовольным интервью Путина оказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что не согласен с позицией российского президента о причинах конфликта вокруг Украины. По его мнению, своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине».