Генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте и взрывах в девяти областях Украины

Tекст: Мария Иванова

Сложная ситуация для Вооруженных сил Украины сохраняется по всей линии фронта, сообщает ТАСС. Генеральный штаб ВСУ в своей последней оперативной сводке, опубликованной в Telegram-канале, заявил, что ситуация характеризуется как «сложная». В сводке не уточняются детали, но подчеркивается напряженность на всех направлениях.

В ночь на понедельник, по данным украинского издания «Телеграф», в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях раздавались взрывы. Это свидетельствует о продолжающихся боевых действиях и сохраняющемся риске новых атак.

Последний раз Генштаб ВСУ сообщал о напряженной обстановке по всей линии боевого соприкосновения 5 декабря. В тот период также отмечалась активизация военных действий и критическая ситуация для украинских сил.

В конце ноября Генеральный штаб ВСУ также признавал сложную ситуацию на линии соприкосновения, подчеркнув превосходство российских сил в живой силе и технике.

Киев уже утратил контроль над значительной частью территории в Курской области, ранее занятой ВСУ, а министр обороны Украины Рустем Умеров подвергся жесткой критике в статье украинского издания «Зеркало недели» за то, что его работа в министерстве обороны за год не принесла ожидаемых результатов.