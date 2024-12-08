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    Сегодня наши враги, в том числе внутренние, почему-то радуются – это ж какой имиджевый удар по России. Только радуются они, получается, и неминуемой резне, которая сейчас захлестнет Сирию. Хотя именно Москва больше всех настаивала на примирении под эгидой ООН в Женеве. Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Новое лицо сирийских повстанцев

    В Идлибе Абу-Мухаммаду аль-Джулани удалось создать фасад той самой «Новой Сирии», которую обещала оппозиция уже 10 лет. Сейчас дает интервью CNN и рассуждает, как ему удалось добиться успеха и что будет делать дальше.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад

    О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена.

    27 комментариев
    8 декабря 2024, 23:59 • Новости дня

    Хинштейн захотел изменить подход к восстановлению жилья в Курской области

    Хинштейн заявил о необходимости изменить подход к восстановлению жилья после атак ВСУ в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Необходим пересмотр процесса восстановления жилья после украинских атак, пострадавшие не должны ждать компенсацию и самостоятельно находить подрядчиков для ремонта, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн посетил Льгов, который подвергся украинскому обстрелу. Он сообщил в Telegram, что повреждения получили два дома. Новый глава региона пояснил, что хотел «понять, насколько эффективно властями выстроена система реагирования и устранения повреждений».

    Он отметил, что «местные власти оперативно затянули разбитые окна пленкой, восстановив тепловой контур», при этом «все осколки убраны». Однако, как считает Хинштейн, «процесс восстановления жилья требует пересмотра».

    Он заявил: «Люди не должны ждать (пусть и несколько дней), пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта. Необходимо начинать восстановительные работы сразу же силами властей, избавив граждан от лишних проблем».

    Данный вопрос Хинштейн обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и его заместителями, они «принципиально поддержали сам подход», далее нужно «прорабатывать варианты». Указывается, что областное правительство получило соответствующие поручения. «Скорая помощь» для жителей – особенно важна сейчас, пока на дворе зима! Никто не должен остаться один на один со своими трудностями», – заявил он.

    «Обошел квартиры, поговорил с жителями. Все настроены по-боевому – чувствуется Курский характер. Нет ни уныния, ни страха», – заявил Хинштейн. Он рассказал, что его «угостили чаем с пирожками». Хинштейн «впечатлен силой духа и оптимизмом курян».

    Напомним, накануне Хинштейн встретился с жителями Курской области в пункте приема документов на жилищные сертификаты.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Хинштейн.

    8 декабря 2024, 10:44 • Новости дня
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив поражение сил Асада в Сирии и якобы отсутствие у России интересов в Сирии из-за войны на Украине.

    «[Президент Украины Владимир] Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он призвал срочно прекратить огонь и начать переговоры. По данным политика, украинская армия потеряла за годы конфликта 400 тыс. военнослужащих.

    Также Трамп обратил внимание на происходящие на сирийской территории события.

    «[Президент Сирии Башар] Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, ведомая [президентом] Владимиром Путиным, более не заинтересована в его защите. У России изначально не было причин присутствовать там», – добавил он.

    По его утверждению, российская сторона потеряла интерес в Сирии из-за украинских событий.

    Ранее украинская делегация под руководством главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома.

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    8 декабря 2024, 15:20 • Новости дня
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не приемлет предложение избранного президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.

    «Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями», – сказал Зеленский, комментируя предложение Трампа, передает ТАСС.

    Он добавил, что не станет принимать мирные соглашения без гарантий безопасности.

    Вместе с тем он не стал комментировать слова Трампа о готовности киевского режима заключить соглашение с Россией.

    В воскресенье Трамп заявил, что киевский режим хочет заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно ознакомился с высказыванием Трампа по этой теме.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    8 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил погибшую при исполнении долга журналистку Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества
    @ vk.com/Юлия Кузнецова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юлия Кузнецова, главред «Народной газеты», посмертно получила орден Мужества за мужество и самоотверженность в выполнении профессионального долга.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой орденом Мужества. Об этом сообщает РИА «Новости». Кузнецова удостоена посмертной награды за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Данный указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Большесолдатском районе Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, убив главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову. После этого инцидента Следственный комитет завел дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на автомобиль в Курской области.

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    8 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Я активно стараюсь положить конец войне, если смогу», – заявил Трамп NBC News, передает ТАСС.

    Говоря о военной поддержке украинских властей, он отметил, что в будущем Украина станет, возможно, получать меньшие объемы помощи от США.

    До этого Трамп заявлял, что киевский режим желает заключить с российской стороной соглашение об урегулировании конфликта.

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    8 декабря 2024, 03:28 • Новости дня
    Глава Пентагона призвал Трампа «противостоять» России

    Остин призвал администрацию Трампа продолжить политику Байдена по «противостоянию» России

    Глава Пентагона призвал Трампа «противостоять» России
    @ Olivier Douliery/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрации Дональда Трампа следует выбрать курс на противостояние России, как это сделала администрация Джо Байдена, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Мы можем продолжать противостоять Кремлю, или же позволить (президенту России Владимиру) Путину действовать по-своему и обречь наших детей и внуков на жизнь в мире хаоса и конфликтов», – приводит слова Остина РИА «Новости».

    Остин отметил, что действующая администрация США и двухпартийная коалиция в Конгрессе уже сделали свой выбор в пользу противостояния. «Следующая администрация должна будет сделать свой выбор», – сказал он.

    Остин сообщил, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской специальной военной операции составил свыше 119 млрд долларов, из которых 62 млрд долларов предоставили США.

    Также глава Пентагона сообщил, что бюджет США на оборону в 2025 году достигнет 841 млрд долларов. По его словам, эти расходы необходимы для поддержания военного потенциала США в условиях значительных вызовов, исходящих от России, Китая и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и о способности урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на выборах в США. При этом Трамп сказал, что якобы угрожал ударом по Москве, и заявил, что у него не было выбора. Кремль в ответ отметил, что сохраняет конфиденциальность переговоров Путина с мировыми лидерами.

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    8 декабря 2024, 07:46 • Новости дня
    Джеорджеску обвинил Байдена в попытке втянуть Румынию в конфликт на Украине
    Джеорджеску обвинил Байдена в попытке втянуть Румынию в конфликт на Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победитель первого тура президентских выборов в Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что нынешняя администрация США стремится втянуть его страну в конфликт на Украине.

    «Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине», – приводит слова Джеорджеску РИА «Новости» со ссылкой на Realitatea.

    Он сказал, что США «пытаяются втянуть Румынию» в этот конфликт, а действующий президент Румынии Клаус Йоханнис ведет страну к войне в интересах западных союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джеорджеску одержал победу в первом туре выборов. Джеорджеску ставил под сомнение членство Румынии в НАТО и высказывался против размещения американской базы ЕвроПРО в стране. США пригрозили Румынии «негативными последствиями» в случае изменения страной трансатлантического курса. Верховный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов. Второй тур должен был состояться 8 декабря.

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    8 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Российские войска освободили Благодатное в ДНР
    Российские войска освободили Благодатное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Восток» в последние сутки освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в воскресенье.

    Группировка «Восток» освободила Благодатное (совхоз «Октябрь»), поразила механизированную бригаду ВСУ и две бригады теробороны, отразила две контратаки украинских штурмовиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 190 военнослужащих, САУ «Акация», Paladin и бронемашины MaxxPro. Также был уничтожен склад горючего.

    Группировка «Север» поразила бригаду теробороны и пограничный отряд погранслужбы Украины в Харьковской области, в результате чего противник потерял до 40 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и несколько артиллерийских установок. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Южная группировка поразила несколько украинских бригад в ДНР и отразила две контратаки. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Центр» продвинулась вглубь обороны противника в ДНР, в зоне ее ответственности противник потерял свыше 500 военнослужащих и значительное количество артиллерийских орудий.

    В прошлые сутки российские подразделения освободили населенный пункт Берестки в ДНР. За неделю ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами в ДНР и Запорожской области.

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    8 декабря 2024, 02:59 • Новости дня
    Белый дом признал танки Abrams «не самой полезной» для ВСУ техникой

    Советник президента США Салливан назвал недоукомплектованные танки Abrams «не самой полезной» для ВСУ техникой

    Белый дом признал танки Abrams «не самой полезной» для ВСУ техникой
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Поставленные Украине танки Abrams были недоукомплектованы и оказались «не самой полезной» техникой для вооруженных сил Украины, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    «Мы отправили Украине танки Abrams. Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них в сражении», – приводит слова Салливана РИА «Новости».

    Салливан отметил, что это мнение совпадает с оценками американских военных.

    Помимо этого Салливан указал, что у Украины нет достаточного числа летчиков, способных полностью использовать потенциал американских истребителей F-16, передает ТАСС.

    Он также прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS, подчеркнув, что эти ракеты и разрешение на удары вглубь российской территории не станут панацеей для Киева, лишь «дополнительной возможностью». Салливан заявил, что проблема с поставкой ATACMS была связана с ограниченностью американского арсенала, но Вашингтон смог накопить достаточное количество ракет для отправки их Украине. Он добавил, что для Украины сейчас ключевыми остаются поставки боеприпасов и решение вопроса живой силы, над чем Киев работает последние месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украине приходится самостоятельно усиливать защиту Abrams, поскольку США поставили их без улучшенной брони.

    Как сообщил президент России Владимир Путин, после использования «Орешника» Россия подверглась двум ракетным атакам ATACMS вглубь территории, но ущерб оказался минимальным.

    В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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    8 декабря 2024, 02:26 • Новости дня
    На Украине рассказали о негативной реакции команды Трампа на предложения Ермака

    На Украине отметили негативную реакцию команды Трампа на предложения Ермака и попытку «приукрасить» ситуацию на фронте

    Tекст: Антон Антонов

    Команда Дональда Трампа выразила недовольство предложениями Украины, которые привез в Вашингтон глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а также попыткой украинской стороны «приукрасить» ситуацию на фронте, сообщила украинским СМИ политический обозреватель Юлия Забелина.

    Забелина заявила: «Ермак туда повез определенные предложения: о границах 2022 года, о том, что нам надо отвоевать… и о вступлении Украины в НАТО, что в целом встречается трампистами очень прохладно, очень негативно».

    По ее словам, к такой реакции следовало «готовиться и понимать, что такая реакция от американцев будет», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Забелина также отметила, что Ермак при встрече рассказал о текущей ситуации на фронте, «приукрасив» ее. В результате «американская сторона была не совсем довольна той информацией», которую он изложил, поскольку у США «есть реальная ситуация». Она отметила, что продолжалась встреча недолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с Ермаком 4 декабря в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома, включая будущего советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолца и будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

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    8 декабря 2024, 15:30 • Новости дня
    Зеленский оценил потери ВСУ

    Зеленский заявил о 43 тыс. погибших и 370 тыс. раненых украинских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина с февраля 2022 года потеряла в боях 43 тыс. военных и 370 тыс. получили ранения, сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что половина раненых возвращается в строй.

    Украинский президент Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором опроверг данные, озвученные избранным президентом США Дональдом Трампом, касающиеся потерь украинских войск. Как передает ТАСС, Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 43 тыс. военных на поле боя, а число ранений составило 370 тыс. случаев. Эти цифры он опубликовал в своем Telegram-канале.

    Зеленский отметил, что половина раненых возвращается в строй.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что украинская армия потеряла 400 тыс. военнослужащих за годы конфликта. Украинские вооруженные силы потеряли каждого седьмого солдата и каждый пятый танк в Курске. Также сообщалось, что украинская армия понесла потери в сотни бойцов и техники под Константиновкой.

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    8 декабря 2024, 15:08 • Новости дня
    Песков заявил об отказе Украины от переговоров с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина продолжает занимать жесткую позицию по отношению к переговорам с Россией, отказываясь от диалога, вопреки предложенным условиям, озвученным президентом Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что именно Украина отказалась и продолжает отказываться от переговоров, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что для выхода на мирную траекторию президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отменить декрет, запрещающий контакты с российским руководством, и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей. По его словам, это учитывает реалии, складывающиеся на земле.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном заявил о желании закончить боевые действия на Украине как можно быстрее.

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    8 декабря 2024, 14:22 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 400 человек в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за последние сутки потеряла на Курском направлении более 400 военнослужащих, сообщило российское Минобороны в воскресенье.

    Уничтожены также две БМП, включая американскую Bradley, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и бригады охраны ВСУ. В числе пораженных оказались и три бригады теробороны ВСУ у Александрии, Викторовки, Куриловки и других населенных пунктов.

    Авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Гуево, Мартыновка, Суджа и Черкасское Поречное. В Сумской области поражены местности около Басовки, Глухова и Журавки.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 39 тыс. 260 военнослужащих и множество техники, включая 232 танка и 1233 боевые бронированные машины.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к финалу. В прошлые сутки ВСУ потеряли более 380 военнослужащих на Курском направлении.

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    8 декабря 2024, 08:14 • Новости дня
    Пленный рассказал об отступлении президентской бригады ВСУ

    Пленный сообщил об отступлении президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По словам пленного военнослужащего, отдельная президентская бригада ВСУ отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге ДНР, что свидетельствует о схожей ситуации по всей линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.

    Пленный военнослужащий отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины Алексей Сидорик сообщил, что президентская бригада ВСУ отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. Сидорик отметил, что вместе с девятой ротой, также известной как «девятка», отступают восьмая и седьмая роты. Он добавил: «С наших позиций уже ушли тоже. Все оттягиваются».

    Сидорик уточнил, что подобные ситуации наблюдаются по всей линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР, а Рогов сообщил о срочной переброске резервов ВСУ на Кураховское направление.

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    8 декабря 2024, 15:00 • Новости дня
    Песков: Кремль внимательно ознакомился с заявлением Трампа по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство детально рассмотрело заявление избранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [Владимиром] Зеленским», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Трамп заявил, что украинская сторона якобы желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта.

    Напомним, делегация киевского режима провела встречу с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне.

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    8 декабря 2024, 00:45 • Новости дня
    США объявили о пакете военной помощи Киеву на 988 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты предоставят Киеву пакет военной помощи на 988 млн долларов в рамках программы USAI по закупке нового оружия для Украины, сообщил Пентагон.

    Как сообщало Reuters со ссылкой на документ в его распоряжении, речь идет о «дополнительных вооружениях и оборудовании» для вооруженных сил Украины. У администрации президента Джо Байдена остается еще 2,21 млрд долларов неиспользованных средств в рамках USAI, передает РИА «Новости».

    Позднее Пентагон подтвердил, что «объявил о значительном новом пакете помощи в области безопасности», который «предусматривает дополнительные 988 млн долларов». Указывается, что средства обеспечат через программу по закупке новых вооружений, списания со складов американской армии не будет. В пакет включили боеприпасы для РЗСО HIMARS, беспилотники, оборудование и запчасти для ремонта и обслуживания артиллерии, танков и бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство заявило, что совокупный объем военной помощи Украине с начала работы администрации Байдена составил 62 млрд долларов. Советник президента США Джейк Салливан пообещал Украине значительную военную помощь, включая сотни тыс. снарядов и тысячи ракет, с поставкой к середине января 2025 года. Байден попросил Конгресс срочно выделить Киеву еще 24 млрд долларов, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не ждет нового финансирования для Украины до вступления в должность нового президента.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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