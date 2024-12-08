Хинштейн захотел изменить подход к восстановлению жилья в Курской области

Хинштейн заявил о необходимости изменить подход к восстановлению жилья после атак ВСУ в Курской области

Tекст: Антон Антонов

Хинштейн посетил Льгов, который подвергся украинскому обстрелу. Он сообщил в Telegram, что повреждения получили два дома. Новый глава региона пояснил, что хотел «понять, насколько эффективно властями выстроена система реагирования и устранения повреждений».

Он отметил, что «местные власти оперативно затянули разбитые окна пленкой, восстановив тепловой контур», при этом «все осколки убраны». Однако, как считает Хинштейн, «процесс восстановления жилья требует пересмотра».

Он заявил: «Люди не должны ждать (пусть и несколько дней), пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта. Необходимо начинать восстановительные работы сразу же силами властей, избавив граждан от лишних проблем».

Данный вопрос Хинштейн обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и его заместителями, они «принципиально поддержали сам подход», далее нужно «прорабатывать варианты». Указывается, что областное правительство получило соответствующие поручения. «Скорая помощь» для жителей – особенно важна сейчас, пока на дворе зима! Никто не должен остаться один на один со своими трудностями», – заявил он.

«Обошел квартиры, поговорил с жителями. Все настроены по-боевому – чувствуется Курский характер. Нет ни уныния, ни страха», – заявил Хинштейн. Он рассказал, что его «угостили чаем с пирожками». Хинштейн «впечатлен силой духа и оптимизмом курян».

Напомним, накануне Хинштейн встретился с жителями Курской области в пункте приема документов на жилищные сертификаты.

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Хинштейн.

