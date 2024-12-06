Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
На Украине сообщили о применении новой ракеты-дрона «Пекло»
На Украине впервые применили в бою новую ракету-дрон «Пекло», способную поражать цели на расстоянии более 700 км. Первая партия ракет уже передана вооруженным силам страны.
Власти Украины сообщили о применении в бою новой ракеты-дрона отечественного производства под названием «Пекло». По данным официальных источников, ракета может поражать цели на расстоянии до 700 километров и летать со скоростью 700 километров в час, передает ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что первая партия ракет была передана украинским силам обороны. «Украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение», – отметил он.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил, что ракета была запущена в серийное производство. По его словам, переданная в вооруженные силы Украины партия составила несколько десятков единиц. Он также подчеркнул, что разрабатываются новые виды боевых частей для этой ракеты.
Украинские СМИ сообщили о пяти боевых применениях новой ракеты. Однако других подробностей об испытаниях и дополнительных характеристиках ракеты пока не раскрыто.
В среду министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в стране запущено серийное производство ракет-дронов «Паляница». В августе Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляница». Между тем военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности этой ракеты преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.