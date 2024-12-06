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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

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    6 декабря 2024, 12:15 • Новости дня

    На Украине начали продавать «президентские» яйца

    На Украине начали продавать «президентские» яйца с изображением Зеленского

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине стали доступны куриные яйца, названные «президентскими», на упаковке которых изображен президент Владимир Зеленский в роли из сериала «Слуга народа».

    Парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил о появлении в продаже «президентских» яиц, передает «Российская газета».

    Акция направлена на привлечение внимания к недостаточной воле Зеленского для осуществления демобилизации в Вооруженных силах Украины.

    «Яйца Зеленского» нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны», – написал Гончаренко.

    В ноябре Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.

    Депутат Рады Федор Вениславский заявил, что украинцев обманули обещаниями о сроках демобилизации.

    Согласно данным издания The Economist, моральное состояние украинских бойцов ухудшается из-за отсутствия перспектив ротации или демобилизации и систематической слабости Украины.

    5 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Украинский дрон предпринял попытку атаки на полигон Капустин Яр

    СМИ: Украинский дрон атаковал полигон Капустин Яр, откуда была запущена ракета «Орешник»

    Украинский дрон предпринял попытку атаки на полигон Капустин Яр
    @ Евгений Кармаев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена новейшая баллистическая ракета «Орешник».

    Украинский дрон попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Средства ПВО успешно сбили беспилотник всего за несколько метров до въезда на эту стратегически важную территорию. В результате взрывной волны были повреждены ворота объекта.

    Эксперты предполагают, что выбор цели был неслучаен. С полигона Капустин Яр ранее была запущена ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что стало ответом на атаки по территории России с использованием ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в разговоре с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльзом Брауном подчеркнул, что запуск ракеты «Орешник» был запланирован задолго до разрешения США на использование Украиной ракет ATACMS.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о способности системы «Орешник» разлагать цель на элементарные частицы. Также он отметил, что российская сторона обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником».

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    5 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    На Украине приняли закон о мобилизации женщин

    Депутат Рады сообщил о принятии закона, позволяющего мобилизацию женщин

    На Украине приняли закон о мобилизации женщин
    @ NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада Украины приняла законопроект, который предписывает мобилизацию женщин, прошедших базовую военную подготовку, говорится в заявлении депутата Дмитрия Разумкова.

    Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект, который позволяет мобилизовать женщин, прошедших курс базовой военной подготовки, передает ТАСС. Об этом сообщил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Он отметил, что документ предполагает внесение женщин в реестр военнообязанных после прохождения ими базовой подготовки, что открывает возможность их мобилизации в будущем.

    Разумков выразил удивление, что многие депутаты поддержали этот законопроект, не осознавая его содержание или поддерживая идею мобилизации женщин. Он призвал к изменению данного положения ко второму чтению. Законопроект, внесенный премьер-министром Денисом Шмыгалем в сентябре, касается изменений в законе о воинской обязанности, предусматривающих военный учет и медицинский осмотр призывников.

    Украина уже сталкивается с вопросом мобилизации женщин. С октября прошлого года введены требования о постановке на учет женщин с медицинским образованием. Ранее обсуждалась возможность обязательной военной подготовки для всех женщин от 18 до 25 лет, однако депутаты утверждали, что это не означает их мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинских женщин следует готовить к военной службе. Тимочко считал, что необходимо рассматривать наихудший сценарий развития военных операций для минимизации рисков. Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине является необходимой для выживания страны. Берлинская подчеркнула, что несмотря на непопулярность, мобилизация женщин необходима для выживания общества.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    5 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На Украине считают, что Запад готовит для Владимира Зеленского «золотое изгнание» в Лондоне в случае достижения договоренностей о прекращении огня, что позволит провести президентские выборы в стране.

    На Украине утверждают, что в случае достижения договоренностей о прекращении огня Запад может предложить «золотое изгнание» для Владимира Зеленского в Лондоне, сообщает газета Mundo.

    Эти слухи активно циркулируют в дипломатических кругах Киева последние две недели. По информации издания, данное решение позволит Украине провести президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году, но были отложены из-за военного положения и мобилизации.

    В июне этого года президент РФ Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди них – немедленное прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск из новых регионов России. Путин также подчеркнул необходимость отказа Киева от вступления в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятие Украиной нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Российский лидер также затронул тему отмены санкций против РФ.

    Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности вести переговоры с теми, кто угрожает мирным гражданам и инфраструктуре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что предложения Москвы остаются в силе, но с учетом текущей ситуации переговоры с Украиной на данный момент невозможны.

    Выборы президента Украины были запланированы на 31 марта 2024 года, однако были отменены. Владимир Зеленский подчеркивал, что выборы не актуальны в текущих условиях. В Кремле планируют анализировать последствия истечения срока полномочий Зеленского в мае и свою позицию по этому вопросу.

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    6 декабря 2024, 08:45 • Новости дня
    Российские войска окружили Курахово в ДНР

    Рогов сообщил об окружении Курахово российскими войсками с нескольких сторон

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска окружили Курахово на западе ДНР, контролируя подступы с нескольких сторон, и продолжают обхват города, где бои идут в центральных и южных районах, вынуждая украинские силы отступать к промышленной зоне, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Российские войска продолжают окружение города Курахова в ДНР, сообщает РИА «Новости». Владимир Рогов заявил, что город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска контролируют подступы к Курахово с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной. Обхват города продолжается и с западной части, куда отступают украинские силы.

    Рогов отметил, что восточная часть города уже освобождена российскими войсками, а в центральной и южной частях продолжаются бои. Противник отступает к промышленной зоне в западной части города, где сосредоточены крупные укрепрайоны и находится теплоэлектростанция. Российские войска продолжают стремиться к полному окружению оставшихся частей города, подконтрольных ВСУ.

    Курахово является важным стратегическим пунктом в юго-западной части Донбасса, расположенным в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие города позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. Курахово остается под контролем ВСУ дольше других населенных пунктов в этом регионе после освобождения Угледара.

    Накануне сообщалось, что российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией, кроме того, они отрезали путь отступления вооруженным силам Украины, перекрыв трассу Курахово – Запорожье, которая являлась единственной дорогой для выхода из Курахово. Также ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей на Кураховском направлении.

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    5 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского

    Spectator заявил о завершении карьеры Зеленского подписанием документа о разделе Украины

    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Западный обозреватель предположил, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Издание Spectator заявило, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится разделом Украины, пишет РИА «Новости». В статье говорится: «Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны».

    Обозреватель подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, страдая от непопулярности среди украинцев из-за своих неудач. Ожидается, что гнев граждан усилится в преддверии возможных выборов. Автор отмечает, что «как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет».

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а выборы президента, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины подчеркивал, что выборы сейчас «несвоевременны».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады. Он подчеркивал, что для легитимных выборов президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не пролонгирует результаты прошедших выборов, и конституция об этом не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, чтобы уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Москва готова изучить предложения от Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами.

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    5 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    Польша пригрозила закрыть все российские консульства

    Глава МИД Польши заявил о возможном закрытии всех консульств России в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о закрытии всех российских консульств в Польше, если обвинения в поджогах, якобы совершенных по заданию российских спецслужб, подтвердятся.

    Как сообщает РИА «Новости», министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский угрожает закрыть оставшиеся на территории страны консульства России. Это заявление прозвучало после отзыва согласия на работу российского консульства в Познани, где трое дипломатов были объявлены «нежелательными лицами». Сикорский связал это решение с предполагаемым задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве по указанию российских спецслужб. Он подчеркнул, что никаких доказательств этому представлено не было.

    Российское консульство в Познани официально прекратило свою деятельность 28 ноября. «Я принял решение о закрытии российского консульства в Познани как выражение нашего недовольства и возмущения в отношении российской кампании поджогов в Польше и за ее пределами. Если эти акты терроризма и диверсий будут продолжаться, то я закрою остальные консульские площадки России в Польше», – заявил Сикорский.

    На данный момент на территории Польши действуют два генеральных консульства России, расположенные в Гданьске и Кракове, а также консульский отдел посольства России в Варшаве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани из-за большого количества граждан Украины в регионе, отправив официальную ноту польской стороне. Здание бывшего консульства России в Познани не представляет интереса для России, заявила представитель МИД Мария Захарова. Москва не намерена снижать уровень дипломатических отношений с Польшей, несмотря на закрытие российского генконсульства в Познани, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

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    6 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    @ mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно изложил условия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – отметил Лавров.

    Он также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что решения по урегулированию конфликта на Украине будут приниматься, учитывая реалии на земле. По словам Лаврова, реалии – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые находятся в составе РФ.

    Глава МИД также отметил, что Россия не может мириться с действующими на Украине законами, которые запрещают русский язык, российские СМИ и культуру, а также ограничивают права Украинской православной церкви. Это, по мнению Лаврова, является нарушением обязательств Украины по Уставу ООН. Он подчеркнул, что Запад молчал о нарушениях с 2017 года, когда началось русофобское законодательное наступление, и России пришлось обратить внимание на эту проблему особым образом.

    Ранее Лавров заявил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе предложенных Украиной принципов в 2022 году, а также обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Кроме того, Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

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    6 декабря 2024, 03:48 • Новости дня
    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах

    Глава российского МИД заявил о желании США передать украинский конфликт Европе из-за усталости

    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сконцентрировавшись на других вопросах.

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об усталости от украинского конфликта, которую наблюдают в некоторых столицах, сообщает РИА «Новости». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр заявил: «Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это 'дело' европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать».

    Лавров подчеркнул, что Россия будет судить по конкретным шагам и заметил, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы оставить решение украинского вопроса на Дональда Трампа.

    Министр упомянул о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, отметив его непредсказуемость и возможность руководствоваться сиюминутными желаниями или стратегией.

    Ранее Лавров обвинил США в создании и использовании мировых проблем. Кроме того, глава российской внешней политики заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

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    6 декабря 2024, 03:07 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре

    Лавров назвал Зеленского неадекватным за высказывания о русскоязычных

    Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре
    @ Kay Nietfeld/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров подверг критике Владимира Зеленского за его высказывания о русскоязычных людях и их культурной принадлежности, напомнив о его изменившейся позиции с момента избрания президентом.

    Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неадекватное поведение, заявляя о желании вернуть людей, поддерживающих связь с русской культурой, под украинскую территориальную целостность, сообщило РИА «Новости».

    Лавров напомнил, что в 2014 году Зеленский, выступая в Горловке и Донецке, защищал право жителей Донбасса и Крыма говорить по-русски и подчеркивал культурную и языковую общность народов. Он называл их братским народом с общей кровью и культурой.

    Однако, по словам Лаврова, после избрания президентом Зеленский изменил свою риторику. В интервью в сентябре 2021 года, по утверждению Лаврова, Зеленский говорил о людях в Донбассе как об «особях» и советовал тем, кто чувствует связь с русской культурой, покинуть Украину ради будущего своих детей и внуков.

    Лавров отметил, что подобные высказывания Зеленского несовместимы с его заявлениями о стремлении к территориальной целостности и возвращении русскоязычных граждан.

    Ранее в интервью Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров.

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    6 декабря 2024, 06:14 • Новости дня
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским, особенно на саммите Группы двадцати.

    Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, как европейские делегаты ведут себя на международных саммитах. Как сообщило РИА «Новости», министр подчеркнул, что его коллеги из Европы стараются избегать контактов с ним, что особенно проявилось на последнем саммите Группы двадцати.

    По словам Лаврова, ситуация становится токсичной, когда на саммитах кто-то замечает, что он общается с американцами или европейцами. Министр выразил удивление столь детским поведением своих коллег: «Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно». Он отметил, что европейцы буквально убегают при встрече с ним, что вызывает у него недоумение.

    Лавров отметил, что подобная ситуация сложилась не только на саммите Группы двадцати, но и на других международных мероприятиях.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

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    6 декабря 2024, 03:04 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров

    Глава российского МИД заявил, что Запад использовал Бучу для срыва переговоров Москвы и Киева

    Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнув, что сейчас эта тема больше не обсуждается.

    Как сообщило РИА «Новости», Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

    По его словам, западные политики, включая тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, якобы способствовали продолжению конфликта. Джонсон это отрицал, но Давид Арахамия, глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, утверждал, что именно Джонсон велел Киеву продолжать борьбу, сказал российский министр.

    Лавров подчеркнул, что события в Буче, о которых ранее активно сообщали западные СМИ, сейчас больше не интересует политиков, чиновников ООН и журналистов. Он отметил, что неоднократно призывал установить имена погибших, но не получил ответа.

    В апреле 2022 года Минобороны заявило, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы о преступлениях в Буче – провокация. Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей не пострадал от насильственных действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков требовал от международных лидеров не спешить с обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

    Также Лавров заявил, что Россия не намерена уничтожать украинский народ, они – братья и сестры для россиян, сказал он в интервью. «Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну. На протяжении многих лет мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему. Владимир Путин годами объяснял это на международных площадках людям, которые грезили о «конце истории» и своем «доминировании», – сказал министр в интервью американскому журналисту.

    Ранее Лавров сообщил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе принципов, предложенных украинской стороной.

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    5 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР

    Российские силы зачистили Новый Комар и Благодатное в районе Великой Новоселки ДНР

    Российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска проводят зачистку населенных пунктов Новый Комар и Благодатное в районе Великой Новоселки в Донецкой народной республике, сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    Российские войска проводят зачистку двух населенных пунктов в районе Великой Новоселки в ДНР, передает ТАСС.

    Рогов сообщил, что операция идет в Новом Комаре и Благодатном.

    По его словам, действия Российской армии направлены на установление полного контроля над этими территориями. Операция проводится с целью обеспечения безопасности в регионе и предотвращения возможных угроз со стороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск. Кроме того, российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией. При этом на Кураховском направлении в западной части ДНР ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, а украинская группировка на трубном заводе в Курахово оказалась фактически окружена.

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    6 декабря 2024, 04:07 • Новости дня
    Интервью Лаврова Карлсону набрало миллион просмотров за час

    Интервью Лаврова у Карлсона набрало миллион просмотров за час в соцсети

    Tекст: Максим Попов

    Видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Американский журналист Такер Карлсон разместил в социальной сети Х полную видеоверсию интервью с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщает РИА «Новости».

    За час публикация привлекла внимание миллиона пользователей. В первые десять минут пост был просмотрен 100 тысяч раз, а спустя 15 минут количество просмотров удвоилось, достигнув 200 тысяч. Активность пользователей продолжала расти, и менее чем через час просмотры достигли миллиона.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

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    6 декабря 2024, 01:42 • Новости дня
    Лавров отказался раскрыть число погибших россиян с начала СВО

    Лавров: У меня нет полномочий разглашать информацию о числе погибших россиян с февраля 2022 года

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался назвать число погибших российских граждан с февраля 2022 года, подчеркнув, что это ответственность министерства обороны.

    Глава МИД Сергей Лавров в интервью с журналистом Такером Карлсоном заявил, что не обладает полномочиями для разглашения информации о числе погибших российских граждан с февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что подобная информация подпадает под особые правила военного времени и является ведением министерства обороны России.

    «Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует», – заявил Лавров. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о числе погибших российских граждан.

    Министр подчеркнул, что министерство обороны следует установленным правилам и имеет все полномочия для управления этой информацией.

    До этого Лавров назвал сигналом для США испытание баллистической ракеты «Орешник».

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    5 декабря 2024, 12:58 • Новости дня
    Гашек потребовал от спортивных федераций выплатить Украине миллиарды долларов

    Доминик Гашек призвал спортивные федерации выплатить сотни миллиардов Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что мировые спортивные федерации должны компенсировать Украине сотни миллиардов долларов за влияние на политику.

    Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек в ходе пресс-конференции в Киеве сделал заявление о роли мирового спорта в политических процессах, сообщает RT. Гашек обвинил международные спортивные организации, такие как НХЛ, WTA, ATP и федерации фехтования, бокса и борьбы, в поддержке российской пропаганды. По его словам, эти организации обладают значительным влиянием и должны взять на себя ответственность за свои действия.

    Гашек считает, что из-за их участия в политических процессах, спортивные лиги и федерации обязаны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Доминик Гашек резко раскритиковал руководство НХЛ за участие российских хоккеистов в матчах. Гашек встречался с членами Европарламента, чтобы призвать их не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Европе.

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