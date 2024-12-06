Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
На Украине начали продавать «президентские» яйца
На Украине начали продавать «президентские» яйца с изображением Зеленского
На Украине стали доступны куриные яйца, названные «президентскими», на упаковке которых изображен президент Владимир Зеленский в роли из сериала «Слуга народа».
Парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил о появлении в продаже «президентских» яиц, передает «Российская газета».
Акция направлена на привлечение внимания к недостаточной воле Зеленского для осуществления демобилизации в Вооруженных силах Украины.
«Яйца Зеленского» нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны», – написал Гончаренко.
В ноябре Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.
Депутат Рады Федор Вениславский заявил, что украинцев обманули обещаниями о сроках демобилизации.
Согласно данным издания The Economist, моральное состояние украинских бойцов ухудшается из-за отсутствия перспектив ротации или демобилизации и систематической слабости Украины.