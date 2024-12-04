ВС Сирии отразили нападение в районе города Хама

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Сирийские повстанцы достигли значительных успехов в борьбе с правительственными силами на фоне ослабления поддержки со стороны ключевых союзников Башара Асада – России, Ирана и «Хезболлы», пишет The New York Times. Это создало благоприятные условия для наступательной операции, позволившей захватить значительные территории, включая почти весь город Алеппо, один из крупнейших в Сирии. Отметим, что «сирийскими повстанцами» американское СМИ называет боевиков исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра*»).
Аналитики NYT отмечают, что ослабление коалиции Асада обусловлено многими факторами. В частности, Иран столкнулся с усилением ударов со стороны Израиля и внутренним экономическим кризисом, «Хезболла» была ослаблена конфликтом с Израилем, а Россия сосредоточила свои силы на военных действиях на Украине. Наряду с этими изменениями, Турция, поддерживающая ряд повстанческих группировок, возможно, пересмотрела свою позицию в отношении сирийского правительства отмечает газета.
На фоне этих изменений исламисты, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам*», тщательно подготовились к наступлению, оценивая международные и внутренние условия. Их действия были также обусловлены опасениями, что «Хезболла» может вернуть свои силы на сирийский фронт после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем.
Сирийское правительство, уверенное в стабильности позиций, ослабило собственные линии фронта, чем и воспользовались боевики. Экономические неудачи и продолжающийся принудительный призыв в армию снизили поддержку режима, что также способствовало успеху противников Асада.
Ситуация в регионе остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, включая международные отношения и внутренние политические изменения, заключает издание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо после атаки террористов, однако российская авиация помогает в отражении нападения и подготовке к контрудару.
Между тем сирийские правительственные войска закрепляются в Хаме, что важно для контроля коммуникационной линии между Дамаском и Латакией, ранее сирийские силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама.
Накануне сирийская армия совместно с ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ.
Сирийская армия и ВКС России уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники
Как отметил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, продолжается совместная операция сирийской армии и Воздушно-космических сил России против террористических группировок в Идлибе, Хаме и Алеппо, передает ТАСС.
По его словам, за прошедшие сутки были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и их вооружений, включая склады боеприпасов, позиции реактивных систем залпового огня и артиллерии.
В результате интенсивных боевых действий уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники.
До этого сирийские вооруженные силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама, уничтожив десятки боевиков и взяв под контроль ключевые районы.
Сирийская армия начала продвигаться в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама
Сирийская армия начала активные действия в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. Как передает ТАСС, командование ВС Сирии сообщило о начале продвижения по ряду направлений с целью окружения и вытеснения террористов.
В заявлении сирийского Минобороны отмечается, что вооруженные силы намерены закрепиться на новых позициях для подготовки к следующей атаке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские ВВС и ВКС России совместно уничтожили штабы и склады террористов в Сирии. Сирийские ВВС ранее разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск. В результате совместных действий сирийской армии и ВКС России за сутки было уничтожено 300 боевиков.
В результате мощного авиаудара по одному из штабов террористов в западной части Идлиба были «убиты и ранены десятки боевиков», передает ТАСС со ссылкой на Sham FM.
Среди погибших террористов оказался один из главарей группировки, имеющий арабское происхождение.
Ранее источник сообщал, что террористы смогли захватить Алеппо с использованием американских технологий и при поддержке украинских советников.
Кроме того, сирийское министерство обороны опровергло сообщения о нападении террористов на военное командование в северной части провинции Хама.
Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО
«Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.
«Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.
«Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.
«Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.
«Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.
Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.
Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.
Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.
Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.
О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.
Иракские шиитские бойцы вошли в Сирию для помощи правительственным войскам
По данным источника телеканала, десятки бойцов из иракских шиитских формирований, включая «силы народной мобилизации» и «Катаиб Хезболлах», а также бойцы движения «Фатемиюн», пересекли границу вблизи Абу-Камаля. Они направляются на север Сирии, включая город Хама, передает РИА «Новости».
Источник добавил, что эти подкрепления прибыли ночью, чтобы поддержать сирийскую армию на северной линии боевого соприкосновения.
Ранее сообщалось, что в северных районах Сирии террористы пытались посеять хаос среди мирных жителей, распространяя ложные сообщения о перевороте в Дамаске, однако власти успешно пресекли эту дезинформационную кампанию.
Между тем сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск, а сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки.
Офицеры и курсанты действовали в координации с Россией, это позволило обеспечить безопасный отход курсантов в направлении города Хомс, передает ТАСС со ссылкой на заявление сирийского оборонного ведомства.
Ранее сирийская армия взяла под полный контроль город Хаму, находящийся в провинции Хама, и она начала зачистку поселений в этом регионе.
Стало известно о применении сирийскими боевиками украинской тактики БПЛА в ночных атаках
Сирийские террористы переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, что подтвердил специалист по изучению БПЛА, сообщает РИА «Новости».
По его словам, боевики в Сирии теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для украинских вооруженных сил. Эксперт отмечает, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами.
Сотрудник военной компании, ранее работавший на линии фронта в зоне спецоперации, отметил, что заметил сходство в тактических приемах боевиков в Сирии и украинских военнослужащих. Он выразил уверенность в том, что спецслужбы Украины присутствуют в Идлибе, в зоне деэскалации.
«На каждом образце дронов можно найти надписи на английском языке, что нехарактерно для боевиков арабского происхождения», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Сирии планировала контратаковать в провинции Хама, а сирийские вооруженные силы уничтожили штаб, три склада и бронетехнику террористов. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Сирии сообщило о зачистке ряда поселений в этой провинции.
В ходе заседания СБ ООН Небензя заверил, что «враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали». «По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники», – приводит слова постпреда РИА «Новости».
«Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты с провождения террористов из ХТШ* были замечены в научном центре провинции Алеппо», – сказал Небензя. При этом сами боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») поддержку со стороны Украины «не только не скрывают, но и откровенно бравируют».
Он подчеркнул, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов. Отмечается, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». ГУР снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями».
Небензя, обращаясь к зампостпреду США при ООН Роберту Вуду, заявил: «Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь».
США «лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы», хотя речь идет о «террористах и экстремистах». По словам российского постпреда, США вновь продемонстрировали, что нет таких преступлений, которые Вашингтон готов замолчать ради «наживы и прибыли».
«Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов», – сказал Небензя, отметив, что США вместе со своими союзниками «любыми возможностями» пытаются посеять хаос в Сирии, даже не стесняются попыток «обелять» террористическую организацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
Террористы смогли захватить Алеппо благодаря поддержке украинских советников и передовым американским технологиям. Боевики ранее не имели опыта использования высоких технологий, без помощи украинских советников их освоение было бы невозможно, сказал собеседник РИА «Новости».
США предоставили технологии, позволяющие управлять наступательными операциями. В частности, применялись устройства GPS с шифрованием и широким использованием искусственного интеллекта для навигации ударных БПЛА и дронов-камикадзе на больших расстояниях. Благодаря этому террористические группы более эффективно координировали свои действия в боевых условиях.
Еще одним серьезным вызовом для сирийской армии стало применение террористами мощных средств радиоэлектронной борьбы.
Напомним, на прошлой неделе входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам» группировки нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности.
Госдеп: США заинтересованы в деэскалации обстановки в Сирии
На очередном брифинге официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался дать прямой ответ на вопрос о поддержке США наступления террористических формирований в Сирии, передает РИА «Новости». Миллер заявил: «Мы ясно дали понять, что хотим видеть деэскалацию ситуации. Я не думаю, что могу выразиться яснее. В конечном счете мы хотим стать свидетелями продвижения политического процесса».
По словам Миллера, организация, начавшая наступление, признана террористической в США. Он также добавил, что слухи о причастности США к событиям в Сирии являются ложными: «Я видел различные слухи, включая заявления людей, которые, казалось бы, заслуживают доверия, что США якобы были причастны к этому наступлению. Это абсолютно неверно».
Вашингтон заинтересован в деэскалации обстановки и продвижении политических решений, а не в поддержке боевых действий. Соединенные Штаты считают важным развитие мирного политического процесса в регионе, сказал он.
Ранее источник, близкий к спецслужбам Сирии, сообщил, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников.
Наступление на Алеппо координировали два штаба при участии узбекских и украинских наемников
Наступление террористов на Алеппо управлялось из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде, сообщило РИА «Новости». Источник, близкий к сирийским спецслужбам, уточнил, что координационные штабы были расположены в Идлибе и Сармаде на границе с Турцией. «Наступление управлялось из двух координационных штабов: один располагался в Идлибе, а второй в Сармаде на границе с Турцией», – сказал он.
По словам источника, в управлении операциями впервые участвовали «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее известная как «Джебхат ан-Нусра», а также «Исламская партия Туркестана» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории России). При этом важную роль в координации действий сыграли узбекские и украинские наемники, которые фактически управляли работой штабов, сказал он.
Напомним, ранее источник, близкий к спецслужбам Сирии, сообщил, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников.
Сирийская армия при поддержке России нанесла тяжелый урон террористам в Хаме
По информации, опубликованной Минобороны Сирии, террористические формирования понесли большие потери в результате авиаударов, поддержанных российской авиацией, в северной части провинции Хама. В своем заявлении сирийское ведомство отметило, что армейские подразделения «со всей решимостью и мужеством» участвуют в ожесточенных столкновениях с вооруженными террористическими группировками в этом регионе, передает ТАСС.
Согласно заявлению, совместные налеты сирийской и российской авиации были нацелены на скопления террористов и их линии передвижения. Они нанесли тяжелые потери противнику как в технике, так и в личном составе. Это стало возможным благодаря интенсивным атакам со стороны сирийских и российских ВВС.
Столкновения в Хаме происходят на фоне продолжающихся усилий сирийской армии по стабилизации обстановки в регионе и укреплению контроля над стратегически важными районами. Российская поддержка играет ключевую роль в этих операциях, обеспечивая дополнительную военную мощь и разведывательные возможности.
Ранее ВВС Сирии при поддержке российских ВКС уничтожили штаб «Хайят Тахрир аш-Шам» (группировка признана террористической и запрещена в России) в Идлибе.
Стало известно о планах провести встречу России, Ирана, Турции и Катара по Сирии на форуме в Дохе
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о вероятной встрече представителей России, Ирана, Турции и Катара в Дохе, передает ТАСС. Ожидается, что встреча пройдет на полях Дохийского форума 7–8 декабря.
Как уточнило иранское агентство Fars со ссылкой на заявление Арагчи, обсуждение будет касаться ситуации в Сирии и состоится на уровне глав внешнеполитических ведомств.
Напомним, на прошлой неделе в Сири и резко обострилось политическая ситуация. Террористы, входящие в группировку «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности. Так же сообщалось, что боевики захватили Алеппо с помощью украинских и американских советников.
Сирия опровергла заявления о проникновении террористов в город Хаму и сообщила о зачистке ряда поселений в провинции
«Сообщения, опубликованные на страницах террористических группировок в интернете, о проникновении террористов в кварталы Саваик и Мазариб города Хама не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы», – сообщило министерство.
Сирийские войска «находятся по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями», передает РИА «Новости».
В коммюнике также отмечается, что вооруженные силы восстанавливают контроль над позициями и рядом поселений, куда ранее проникли вооруженные террористические группировки.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в течение дня в ходе операций в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб уничтожены до 100 боевиков, их военная техника, в том числе 12 танков, и склад боеприпасов
Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, включая пункты управления и укрытия. Операция по отражению агрессии экстремистов продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, которые возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра»).
Командование сообщило, что боевики нападали большими силами и с разных направлений, в результате чего был потерян контроль над частью города, откуда правительственные войска восемь лет назад при поддержке России и Ирана вытеснили боевиков.
Сообщалось, что армия Сирийской Арабской Республики начала перебрасывать подкрепления в северную часть провинции Хама и готовит контратаку в провинции.