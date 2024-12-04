Пакистан предложил российским компаниям проекты по нефти и газу

Замминистра энергетики Маршавин сообщил о предложениях Пакистана по разведке нефти и газа на шельфе

Tекст: Дарья Григоренко

Маршавин на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Пакистана заявил, что пакистанская сторона предложила проекты по разведке нефти и газа на шельфе страны. Также были озвучены предложения по повышению нефтеотдачи на зрелых месторождениях, передает ТАСС.

«Российские компании готовы изучить эти предложения. Мы продолжим с партнерами это обсуждение», – добавил он.

Кроме того, по его словам, Россия и Пакистан продолжают переговоры по увеличению объемов поставок российской нефти в исламскую республику. По мнению Маршавина, поставки осуществляются стабильно, и страны оперативно решают все технические и финансовые вопросы. Он уточнил, что ведется работа по увеличению объемов поставок и диверсификации грузов, что укрепит торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Пакистаном.

Напомним, в ходе краткой встречи в Ашхабаде президент России Владимир Путин и глава Пакистана Асиф Али Зардари обсудили интенсификацию двусторонних связей и обменялись приглашениями для официальных визитов в свои страны.

Ранее Россия и Пакистан подтвердили возможность взаимовыгодного сотрудничества в торговле и инвестициях. В октябре прошлого года пакистанская нефтеперерабатывающая компания (Pakistan Refinery Limited, PRL) договорилась с российской стороной о закупках нефти.