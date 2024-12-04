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Пакистан предложил российским компаниям проекты по нефти и газу
Замминистра энергетики Маршавин сообщил о предложениях Пакистана по разведке нефти и газа на шельфе
Пакистан предложил российским компаниям инвестиционные проекты в области разведки нефти и газа на шельфе и повышения нефтеотдачи, заявил заместитель министра энергетики Роман Маршавин.
Маршавин на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Пакистана заявил, что пакистанская сторона предложила проекты по разведке нефти и газа на шельфе страны. Также были озвучены предложения по повышению нефтеотдачи на зрелых месторождениях, передает ТАСС.
«Российские компании готовы изучить эти предложения. Мы продолжим с партнерами это обсуждение», – добавил он.
Кроме того, по его словам, Россия и Пакистан продолжают переговоры по увеличению объемов поставок российской нефти в исламскую республику. По мнению Маршавина, поставки осуществляются стабильно, и страны оперативно решают все технические и финансовые вопросы. Он уточнил, что ведется работа по увеличению объемов поставок и диверсификации грузов, что укрепит торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Пакистаном.
Напомним, в ходе краткой встречи в Ашхабаде президент России Владимир Путин и глава Пакистана Асиф Али Зардари обсудили интенсификацию двусторонних связей и обменялись приглашениями для официальных визитов в свои страны.
Ранее Россия и Пакистан подтвердили возможность взаимовыгодного сотрудничества в торговле и инвестициях. В октябре прошлого года пакистанская нефтеперерабатывающая компания (Pakistan Refinery Limited, PRL) договорилась с российской стороной о закупках нефти.