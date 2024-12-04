Россия и Пакистан решили наладить прямое авиасообщение

Россия и Пакистан намерены открыть прямые авиарейсы между Москвой и Исламабадом

Tекст: Евгения Караваева

Россия и Пакистан могут вскоре наладить прямое авиасообщение между Москвой и Исламабадом, сообщает ТАСС. Министр энергетики Сергей Цивилиев заявил об этом после заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Рассматривали вопрос авиационных сообщений и в ближайшее время хотим наладить перелеты в Исламабад», – подчеркнул он.

Заместитель главы Минтранса Сергей Зверев добавил, что стороны проводят консультации по поводу воздушного транспорта и планируют увеличить частоту полетов и расширить их географию. Он отметил, что открытие прямых рейсов между столицами - лишь первый шаг в расширении сотрудничества в этой области. Предполагается и дальнейшее развитие авиасвязей.

Россия может принять участие в строительстве и реконструкции гидроэлектростанций в Пакистане. Цивилиев сообщил, что изучаются варианты участия в проектах гидроэнергетики на территории Пакистана. Кроме того, страны видят перспективы для развития торговли – товарооборот за последние пять лет увеличился в полтора раза и в прошлом году достиг рекордного уровня в 1,1 млрд долларов.

Россия также намерена возобновить поставки зерновых и видит значительный потенциал в области сельскохозяйственного и транспортного машиностроения. Предприятия готовы предложить Пакистану современную технику. В фармацевтической сфере возможно расширение взаимодействия, чтобы обеспечивать Пакистан качественными лекарствами, включая инсулин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Кувейт также рассматривают расширение количества прямых авиарейсов между Эль-Кувейтом и российскими городами, включая Москву, Махачкалу и Сочи, что облегчит туристические и деловые связи. Кроме того, Россия планирует увеличить частоту рейсов и развивать маршрутную сеть с Индией, а также ждет возобновления полетов индийских авиакомпаний.



