Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.6 комментариев
Сирийские и российские войска уничтожили 1,6 тыс. боевиков за неделю
Сирийская армия и ВКС России за неделю ликвидировали более 1,6 тыс. боевиков
В Сирии за текущую неделю были уничтожены более 1,6 тыс. боевиков вооруженных формирований благодаря ударам сирийской армии при поддержке российской авиации.
Как передает ТАСС, силами сирийской армии при содействии ВКС России было уничтожено более 1,6 тыс. боевиков на территории Сирии за последнюю неделю. Генеральная дирекция радио и телевидения арабской республики сообщила, что большинство ликвидированных боевиков принадлежали к террористической организации «Джебхат ан-Нусра*», запрещенной в России, а также к другим экстремистским группировкам.
Сирийские правительственные силы продолжают получать широкую поддержку от населения страны, что способствует успешным операциям против боевиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские вооруженные силы уничтожили штаб, три склада и бронетехнику террористов, а сирийская авиация разрушила пункт управления боевиков. В результате совместных авиаударов Сирии и России на юге Идлиба и севере Хамы были уничтожены и ранены десятки террористов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ