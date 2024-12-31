ООН: Израиль не оправдал атаки на больницы в Газе

Tекст: Евгения Караваева

Израильская армия не смогла предоставить достаточных доказательств, оправдывающих ее нападения на медицинские учреждения в Газе, сообщает РИА Новости.

Это следует из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Документ охватывает период с 7 октября 2023 года по июнь 2024 года и касается атак на больницы, машины скорой помощи и медицинский персонал.

В докладе отмечается, что Израиль не обосновал свои заявления о том, что данные объекты потеряли свою особую защиту и представляли собой военные цели. ООН также подчеркнула, что в случае с больницами «Аль-Авда» и «Аль-Акса» отсутствуют даже утверждения о военном использовании этих объектов, что могло бы лишить их защиты.

ЦАХАЛ утверждал, что некоторые больницы использовались как штабы для террористической деятельности ХАМАС, однако ООН считает, что даже если эти утверждения подтвердятся, они не объясняют, почему продолжающиеся нападения остаются юридически оправданными. УВКПЧ настаивает на необходимости дополнительных расследований для оценки потери защиты медицинских объектов в контексте международного гуманитарного права.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения на декабрь 2024 года, с начала конфликта в октябре 2023 года на палестинских территориях было зафиксировано 1273 нападения на медицинские учреждения. В результате этих атак погибли 883 человека и 1416 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минздрава Палестины сообщила о разрушении основных больниц в секторе Газа здесь. Пять пациентов обесточенной больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа умерли в реанимации из-за нехватки кислорода. Группу «Врачей без границ» атаковали возле больницы «Аш-Шифа» в Газе.



