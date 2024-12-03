В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
В Киеве начало затапливать станцию метро «Демиевская»
В украинской столице станция метро «Демиевская», открытая в 2010 году, снова подверглась затоплению, несмотря на недавний ремонт тоннеля.
Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. Отмечается, что ранее на этой линии уже имелись проблемы с протеканием тоннеля, что вынудило закрыть ее на ремонт на восемь месяцев. По завершении ремонтных работ движение было возобновлено, но теперь вода снова проникает на станцию.
Станция расположена на Оболонско-Теремковской линии в Голосеевском районе и является 47-й станцией киевского метрополитена. Ее открытие изначально планировалось в 2007-2008 годах, однако проект был реализован лишь спустя несколько лет.
В январе на станции метро «Академгородок» на красной ветке в Киеве с потолка начала сочиться вода, влага испортила отделку и штукатурку. Аналогичная ситуация сложилась в марте на станции метро «Выдубичи».