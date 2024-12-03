В Киеве начало затапливать станцию метро «Демиевская»

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. Отмечается, что ранее на этой линии уже имелись проблемы с протеканием тоннеля, что вынудило закрыть ее на ремонт на восемь месяцев. По завершении ремонтных работ движение было возобновлено, но теперь вода снова проникает на станцию.

Станция расположена на Оболонско-Теремковской линии в Голосеевском районе и является 47-й станцией киевского метрополитена. Ее открытие изначально планировалось в 2007-2008 годах, однако проект был реализован лишь спустя несколько лет.

В январе на станции метро «Академгородок» на красной ветке в Киеве с потолка начала сочиться вода, влага испортила отделку и штукатурку. Аналогичная ситуация сложилась в марте на станции метро «Выдубичи».