Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала ведомства, подразделения группировки войск «Север» нанесли значительные потери формированием ВСУ. В результате ударов поражены 21-я, 41-я, 44-я и 47-я механизированные, 17-я тяжелая механизированная, 5-я танковая, 80-я, 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, а также 112-я и 129-я бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка и другие.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в населенных пунктах Агроном, Гуево, Махновка и других на территории Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, и 17 боевых бронированных машин.

С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37 655 военнослужащих и значительное количество техники, включая 228 танков и 308 артиллерийских орудий. В числе уничтоженной техники также 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ нанес авиационный удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в районе Курской области, а в Сумской области ударами беспилотников были уничтожены автомобили с военными ВСУ, которые ехали под видом гражданских в сторону Курской области.