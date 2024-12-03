Tекст: Александра Юдина

По его словам, российским военным осталось освободить пять населенных пунктов в ЛНР для полного контроля региона, передает ТАСС.

Марочко отметил, что за прошедший месяц российские войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР.

Он также подчеркнул, что именно это станет завершающим этапом в установлении полного контроля над территорией региона.

Кроме того, эксперт выразил уверенность в том, что благодаря успешным действиям российской армии, освобождение оставшихся населенных пунктов будет достигнуто в ближайшее время.

Ранее стало известно, что ВСУ начали покидать позиции в районе Сватова в ЛНР. Как писала газета ВЗГЛЯД, лишились украинские вооруженные силы возможности снабжения и ротации на Сватовском участке из-за успехов российских войск, контролирующих дорогу Боровая-Сватово.