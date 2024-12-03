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Марочко: ВС России осталось освободить пять пунктов в ЛНР
Российским военным осталось выбить солдат ВСУ из пяти населенных пунктов для полного контроля над ЛНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российским военным осталось освободить пять населенных пунктов в ЛНР для полного контроля региона, передает ТАСС.
Марочко отметил, что за прошедший месяц российские войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР.
Он также подчеркнул, что именно это станет завершающим этапом в установлении полного контроля над территорией региона.
Кроме того, эксперт выразил уверенность в том, что благодаря успешным действиям российской армии, освобождение оставшихся населенных пунктов будет достигнуто в ближайшее время.
Ранее стало известно, что ВСУ начали покидать позиции в районе Сватова в ЛНР. Как писала газета ВЗГЛЯД, лишились украинские вооруженные силы возможности снабжения и ротации на Сватовском участке из-за успехов российских войск, контролирующих дорогу Боровая-Сватово.