Число жертв в соццентре на Алтае увеличилось до семи человек

Tекст: Александра Юдина

Число погибших в частном социальном центре «Дом помощи» в Алтайском крае возросло до семи, передает ТАСС.

Как сообщил представитель министерства здравоохранения Алтая, один пациент скончался в ночь на 3 декабря.

В стационарах региона остаются 24 человека, трое из которых находятся в тяжелом состоянии в больнице № 5 Барнаула.

В больнице продолжают лечение три пациента в тяжелом состоянии, десять пациентов находятся в состоянии легкой степени тяжести и еще десять – средней степени тяжести. Также один пациент в больнице № 1 Рубцовска находится в состоянии легкой степени тяжести и получает необходимое лечение в полном объеме.

В выходные сообщалось, что в соццентре «Дом помощи» в Алтайском крае с 18 по 28 ноября умерли пять человек, предположительно из-за отравления. Число госпитализированных постояльцев социального центра увеличилось до 26 человек, сообщали в региональном минздраве.

Супруга руководителя алтайского социального центра «Рубикон» сообщила, что причиной смерти трех постояльцев стала ротавирусная инфекция.