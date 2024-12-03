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Число жертв в соццентре на Алтае увеличилось до семи человек
В Алтайском крае число погибших в социальном центре «Дом помощи» возросло до семи, еще 24 человека остаются в стационарах, трое из них в тяжелом состоянии, сообщает региональный Минздрав.
Число погибших в частном социальном центре «Дом помощи» в Алтайском крае возросло до семи, передает ТАСС.
Как сообщил представитель министерства здравоохранения Алтая, один пациент скончался в ночь на 3 декабря.
В стационарах региона остаются 24 человека, трое из которых находятся в тяжелом состоянии в больнице № 5 Барнаула.
В больнице продолжают лечение три пациента в тяжелом состоянии, десять пациентов находятся в состоянии легкой степени тяжести и еще десять – средней степени тяжести. Также один пациент в больнице № 1 Рубцовска находится в состоянии легкой степени тяжести и получает необходимое лечение в полном объеме.
В выходные сообщалось, что в соццентре «Дом помощи» в Алтайском крае с 18 по 28 ноября умерли пять человек, предположительно из-за отравления. Число госпитализированных постояльцев социального центра увеличилось до 26 человек, сообщали в региональном минздраве.
Супруга руководителя алтайского социального центра «Рубикон» сообщила, что причиной смерти трех постояльцев стала ротавирусная инфекция.