Подростка в Нижнем Новгороде прооперировали после взрыва петарды

Медики провели операцию подростку, пострадавшему от взрыва петарды в ТЦ Нижнего Новгорода

Tекст: Денис Тельманов

Областное министерство здравоохранения сообщило, что медики провели операцию подростку, пострадавшему от взрыва петарды в торговом центре в Нижнем Новгороде. По информации ведомства, врачам удалось частично сохранить пальцы левой руки пострадавшего. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании пиротехники.



Ранее Главное управление МВД по региону сообщило, что 13-летний подросток получил травму в результате взрыва петарды в зоне фуд-корта одного из торговых центров Нижнего Новгорода. По данным полиции, подросток поджег петарду, после чего она взорвалась у него в руке, причинив травму кисти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижнем Новгороде подросток получил травму от взорвавшейся петарды на фуд-корте торгового центра сообщило ГУ МВД по Нижегородской области.

Глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей региона отказаться от покупки пиротехники из-за опасного фальсификата, поставляемого спецслужбами Украины.

Председатель ЦИК Элла Памфилова обратилась к членам избиркомов с призывом воздержаться от использования петард, так как они могут содержать взрывоопасные вещества, поступающие с Украины.

