Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.16 комментариев
Подростка в Нижнем Новгороде прооперировали после взрыва петарды
Медики провели операцию подростку, пострадавшему от взрыва петарды в ТЦ Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде подростку, пострадавшему от взрыва петарды в торговом центре, успешно провели операцию, частично сохранив пальцы левой руки.
Областное министерство здравоохранения сообщило, что медики провели операцию подростку, пострадавшему от взрыва петарды в торговом центре в Нижнем Новгороде. По информации ведомства, врачам удалось частично сохранить пальцы левой руки пострадавшего. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании пиротехники.
Ранее Главное управление МВД по региону сообщило, что 13-летний подросток получил травму в результате взрыва петарды в зоне фуд-корта одного из торговых центров Нижнего Новгорода. По данным полиции, подросток поджег петарду, после чего она взорвалась у него в руке, причинив травму кисти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижнем Новгороде подросток получил травму от взорвавшейся петарды на фуд-корте торгового центра сообщило ГУ МВД по Нижегородской области.
Глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей региона отказаться от покупки пиротехники из-за опасного фальсификата, поставляемого спецслужбами Украины.
Председатель ЦИК Элла Памфилова обратилась к членам избиркомов с призывом воздержаться от использования петард, так как они могут содержать взрывоопасные вещества, поступающие с Украины.