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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    0 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

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    28 декабря 2024, 14:45 • Новости дня

    Глава РФПИ: Силам в США нужны гонки вооружений с Россией

    Глава РФПИ: Силы в США хотят гонки вооружений с Россией, но Трампу это не нужно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в команде американского президента Трампа есть прагматичные люди, которые могут способствовать диалогу с Россией.

    Дмитриев в интервью каналу «Россия-24» отметил, что в Соединенных Штатах существуют «очень мощные силы», стремящиеся к гонке вооружений с Россией, и «которые хотят подавлять Россию», передает РИА «Новости».

    Тем не менее, он выразил надежду на прагматичный подход команды Трампа, что может открыть возможности для более конструктивного диалога. Дмитриев указал, что среди членов команды есть люди, нацеленные на решение проблем, и это может помочь в лучшем понимании позиции России. Однако он подчеркнул, что только время покажет, удастся ли реализовать эти надежды.

    В числе прагматичных фигур Дмитриев назвал Илона Маска, указав, что предприниматель вложил значительные средства в поддержку кампании Трампа. Маск рискнул своим состоянием, которое составляет около 350 млрд долларов, на фоне предполагаемой угрозы со стороны Демократической партии, если бы Трамп не победил.

    Глава РФПИ также отметил успех команды Трампа, которая, по его словам, противостояла мощной кампании дезинформации, направленной против нее многими американскими СМИ. «Надо оценить тот успех, которого команда Трампа добилась, именно противодействуя той кампании по дезинформации... И фактически он прошел через покушение, через попытки его посадить в тюрьму», – добавил Дмитриев.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова откликнуться на сигналы от команды избранного президента США Дональда Трампа о возобновлении диалога, однако именно Штаты должны сделать первый шаг.

    26 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    США заблокировали перевод российского взноса в МККК

    США санкциями сорвали перевод российского взноса в Международный комитет Красного Креста

    США заблокировали перевод российского взноса в МККК
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США незаконными санкциями против Газпромбанка заблокировали перевод российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает МИД РФ.

    Как передает ТАСС, Министерство иностранных дел России заявило о блокировке перевода российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста из-за санкций, введенных Министерством финансов США против Газпромбанка в ноябре. В МИД подчеркнули, что такие односторонние меры наносят ущерб не только России, но и международным организациям, которым предназначены средства.

    В сообщении министерства особо отмечено, что препятствия для осуществления выплат в бюджеты ряда международных организаций стали результатом недавних санкций. «Очередным примером того, как подобные незаконные рестрикции наносят ущерб не только и не столько нашей стране, стал срыв перевода средств российского добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста», – заявили в министерстве.

    Эти действия США, по словам представителей МИД, являются примером неправомерного вмешательства и нарушают международные нормы. Россия, как подчеркнули в ведомстве, продолжает выполнять свои обязательства перед международными организациями, несмотря на внешние давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

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    27 декабря 2024, 05:18 • Новости дня
    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

    Миллиардер Шмотьев подтвердил выплату 15 млн рублей за уничтожение F-16 в спецоперации

    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции.

    Миллиардер Сергей Шмотьев объявил о готовности выплатить 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16, сообщает ТАСС.

    «Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил Шмотьев.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен отметил, что также предусмотрены выплаты за уничтожение танков западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», – отметил он.

    Компания «Форэс» активно поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Это подчеркивает значимость компании в поддержке военнослужащих и укреплении оборонных способностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о том, что в Запорожской области был сбит американский самолет F-16, готовившийся к ракетному удару. Министерство обороны США отказалось комментировать данное сообщение, сославшись на необходимость получения данных от украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 12 человек, подозреваемых в шпионаже за аэродромами с F-16, среди которых были обнаружены дезертиры.

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    27 декабря 2024, 03:31 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье

    Минобороны США отказалось комментировать сообщение о сбитом F-16 в Запорожье

    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о сбитом в Запорожской области истребителе F-16 американского производства, ссылаясь на необходимость получения информации от украинской стороны.

    Министерство обороны США отказалось от комментировать сообщение, что украинский истребитель F-16 был сбит в Запорожье, передает ТАСС. Представитель ведомства направил за деталями к украинской стороне, подчеркнув, что у Пентагона нет информации для предоставления.

    Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что F-16 был сбит перед подготовкой ракетного удара по Запорожской области.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о получении второй партии истребителей F-16 из Дании, однако не уточнил общее количество полученных самолетов. Власти Дании в ноябре заявили о передаче шести истребителей и намерении поставить еще тринадцать.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области был сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару. Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

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    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев

    Эксперт Юшков: Россия не признает передачу «Северного потока» американскому инвестору

    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Газпром не признает прав американского представителя стать собственником «Северного потока». Заявление же Александра Вучича, вероятнее всего, преследовало цель напомнить ЕС о возможностях возобновления связей с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее президент Сербии допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

    «Президент Сербии сделал довольно эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Александр Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков, добавил эксперт.

    «Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ. То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

    Вместе с тем Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность исполнения этого прогноза весьма сомнительна. Как объясняет аналитик, у плана есть ряд проблем. Ключевая загвоздка в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована.

    «Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

    Он подчеркивает: представить сценарий, при котором энергетический гигант признает, что американский инвестор становится собственником газопровода, российская компания качает газ по трубе и при этом платит тому за эксплуатацию – сложно представить.

    Как напомнил Юшков, интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч. Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того, чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора Соединенных Штатов. Бизнесмену попросту не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

    Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать национальные интересы, а восстановление позиций Москвы вовсе не входит в них», – отметил он.

    В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть вопрос бюрократии. Решение за Европой», – детализировал специалист.

    Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» вполне может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России, о которой говорил Трамп. «Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку, потому что он никогда еще не работал», – заключил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

    Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий между Россией и Украиной этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

    Он также посетовал на то, что Европа теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10-15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.

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    26 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Трамп предложил Канаде снизить налоги при присоединении к США

    Дональд Трамп пообещал более чем двукратное снижение налогов канадцам

    Трамп предложил Канаде снизить налоги при присоединении к США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что налоги для канадцев снизятся более чем на 60%, если Канада станет 51-м штатом США, при этом он назвал Джастина Трюдо губернатором.

    Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении вновь назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором и предложил снижение налогов для канадцев при условии, что канадские территории присоединятся к США. Об этом сообщает ТАСС.

    В своем сообщении на Truth Social Трамп отметил: «Счастливого Рождества губернатору Канады Джастину Трюдо. Налоги у его граждан слишком высоки, но если бы Канада стала 51-м штатом, то их налоги сократились более чем на 60%». Он также добавил, что предприятия в Канаде «разрослись бы вдвое», а сами граждане получили бы защиту, которой нет ни у одной другой страны.

    Кроме того, Трамп поздравил с Рождеством «замечательных китайских солдат», которые, по его словам, «незаконно управляют Панамским каналом». Он заявил о необходимости присутствия США в Гренландии для национальной безопасности и заверил, что «мы там будем».

    Ранее Дональд Трамп повторял такие заявления, называя Трюдо губернатором «великого штата Канада». Он также указывал на необходимость для США контролировать Гренландию и возвращать контроль над Панамским каналом, если условия его использования не пересмотрят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп взбудоражил союзников и оппонентов территориальными претензиями на регионы, включая Гренландию, Канаду и Панамский канал. Сын Трампа Эрик опубликовал в соцсетях картинку, на которой его отец символически покупает Канаду, Гренландию и Панамский канал. Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула готовность страны защищать свои национальные интересы после заявлений Трампа о возможном присоединении Канады.

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    28 декабря 2024, 09:51 • Новости дня
    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии

    СВР обвинила США и Британию в подготовке атак на российские базы в Сирии с помощью ИГИЛ

    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ (признана террористической организацией, запрещена в России), сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    СВР заявила, что спецслужбы США и Британии намерены использовать для этих атак контролируемых ими полевых командиров запрещнной в России ИГИЛ, предоставив им ударные беспилотники, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, администрация США и руководство Британии стремятся помешать стабилизации в Сирии после свержения президента Башара Асада, намерены поддерживать состояние хаоса на Ближнем Востоке.

    В СВР заявили, что в Вашингтоне и Лондоне полагают, что теракты в Сирии могут спровоцировать Россию на эвакуацию своих военных из региона, и рассчитывают обвинить новые сирийские власти в неспособности контролировать радикалов, передает ТАСС.

    Лондон и Вашингтон пытаются обеспечить свое доминирование в регионе, используя концепцию «порядка, основанного на правилах», подчеркнули российские разведчики.

    Однако российское военное присутствие на средиземноморском побережье Сирии продолжает служить фактором региональной стабильности, что, по мнению СВР, мешает реализации замыслов западных стран.

    Ранее сообщалось, что сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, ведя переговоры о статусе и численности контингента.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным из-за продолжающихся переговоров с контролирующими силами страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто больше всего выиграл и проиграл в ходе событий на Ближнем Востоке и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе.

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    26 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о предложении Байдена отсрочить принятие Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2021 году получил от американского лидера Джо Байдена предложение отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

    Путин, отвечая в ходе общения с журналистами на вопрос о возможных сценариях разрешения конфликта на Украине, сообщил, что в 2021 году получил от президента США Джо Байдена предложение о том, чтобы отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, передает ТАСС.

    «Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», – сказал российский лидер.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве в альянсе, а также интересовался возможностью использования 500 млн евро из российских активов для покупки поддержки Украины по вопросу вступления в НАТО, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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    27 декабря 2024, 22:26 • Новости дня
    США объявили осужденного в России американца Фогеля «незаконно задержанным»

    Власти США присвоили осужденному в России за контрабанду наркотиков американцу Фогелю статус «незаконно задержанного»

    США объявили осужденного в России американца Фогеля «незаконно задержанным»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-сотрудник американского посольства Марк Фогель, осужденный в России за контрабанду наркотиков, получил в США статус «незаконно задержанного», сообщила Pittsburgh Post-Gazette.

    Как сообщает Pittsburgh Post-Gazette, это следует из федеральных документов США. В частности, речь идет о ходатайстве матери Фогеля, которая решила отозвать иск к Госдепу. Этот статус позволяет правительству США использовать дополнительные ресурсы для освобождения Фогеля. Его мать ранее подавала иск, в котором выражала недоумение, почему ее сын не получил данный статус, как получила его, к примеру, Бриттни Грайнер. «Незаконно задержанным» Фогель объявлен по закону Роберта Левинсона о возвращении «заложников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства в России, приговорив его к 14 годам колонии строгого режима; Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

    Его семья заявила, что американская администрация продемонстрировала двойные стандарты, несправедливость и безразличие, не добившись включения Фогеля в список на обмен.

    В декабре 2022 года состоялся обмен российского предпринимателя Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. В августе 2022 года баскетболистку Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

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    26 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Байден выразил «негодование» из-за удара ВС России по энергосистеме Украины 25 декабря

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий президент США Джо Байден выразил недовольство ударом Российской армии по украинским объектам в католическое Рождество, 25 декабря, призвав другие страны к поддержке Киева.

    По информации издания The Hill, Байден выразил «возмущение» ударом в католическое Рождество и призвал международное сообщество продолжать поддерживать киевский режим «до победы над Россией», передает RT.

    Кроме того, президент США напомнил, что в последние месяцы Соединенные Штаты поставили Украине сотни ракет, и добавил, что еще большая часть вооружений уже направляется в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    Военкор Евгений Поддубный сообщил, что массированные удары поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове. Отмечалось, что на всей территории Украины введены веерные отключения электричества.

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    28 декабря 2024, 09:42 • Новости дня
    На Западе призвали Трампа признать невозможность победы над Россией

    Профессор Малинен посоветовал Трампу признать невозможность победы над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Избранному президенту США Дональду Трампу следует признать невозможность победы над Россией в конфликте на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

    Профессор Хельсинкского университета и эксперт по геополитике Туомас Малинен опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России) обращение к избранному президенту США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В своем послании он подчеркнул, что Россию невозможно победить в конфликте на Украине. Малинен отметил, что в любых неядерных сценариях Россия выйдет победителем, и что она «не стремится оккупировать всю Украину».

    Малинен также добавил, что отталкиваясь от этих фактов, можно строить дальнейшие шаги в геополитике. Такое понимание может служить основой для будущих действий и стратегий, считает профессор.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Между тем, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена настаивает на необходимости согласования всех мирных инициатив по Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.

    Коментарии (8)
    26 декабря 2024, 12:02 • Новости дня
    Лавров посоветовал Келлогу тщательно изучить Минские соглашения

    Глава МИД России Сергей Лавров рекомендовал Киту Келлогу изучить Минские соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров рекомендовал спецпосланнику Дональда Трампа Киту Келлогу более тщательно изучить Минские договоренности.

    Лавров в ответ на слова Келлога о том, что Россия и Украина пытались договориться в рамках Минских соглашений, но эта попытка провалилась, посоветовал спецпосланнику по Украине избранного президента США Дональда Трампа глубже изучить минские договоренности, передает ТАСС.

    «Минские договоренности были не попыткой, это было решение Совета Безопасности ООН, которое растоптали при поощрении США», – отметил министр.

    Он также напомнил, что эти соглашения были подписаны лидерами России, Украины, Франции и Германии, и подчеркнул их значимость для евроатлантической безопасности. Лавров подчеркнул, что документы предусматривали учет интересов всех стран и работали над созданием единого пространства от Атлантики до Тихого океана.

    Минские соглашения включают в себя пакет документов, принятых в 2014-2015 годах для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Процесс зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять политическую часть договоренностей.

    Ранее Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной, но отказался раскрывать детали.

    В то время как Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования, но подчеркнул, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.

    Коментарии (3)
    27 декабря 2024, 23:59 • Новости дня
    Белый дом призвал согласовывать мирные инициативы по Украине с Зеленским

    Представитель Белого дома Кирби заявил о необходимости согласования мирных инициатив по Украине с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена настаивает на необходимости согласования всех мирных инициатив по Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    «Любая другая страна, которая хочет принять участие в помощи по переговорам для урегулирования, должна полностью сходиться во мнениях с Зеленским и украинским народом», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Он заявил, что Украина должна занимать центральное место в любых переговорных процессах. По словам Кирби, Зеленский сам должен определить, когда и при каких условиях он будет готов к переговорам о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

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    26 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    Трамп пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал заключенных, получивших помилование от Джо Байдена, «везучими душами» и пожелал им «катиться в ад», раскритиковав решение действующего президента.

    Трамп выразил свое недовольство решением Джо Байдена смягчить приговор 37 преступникам, которые были осуждены за особо жестокие преступления.

    Он написал в соцсетях: «А тем 37 самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, но получившим, как ни удивительно, помилование от Сонного Джо Байдена. Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим «душам», но вместо этого скажу: катитесь в ад!», передает РИА «Новости».

    Трамп в своем обращении также не обошел стороной коллег-демократов, назвав их «сумасшедшими радикально-левыми» политиками, присоединившись к поздравлениям с Рождеством. В канун праздника он заявил о намерении после инаугурации поручить министерству юстиции добиваться смертной казни для тех, кто обвинен в убийствах и изнасилованиях, критикуя Байдена за его решение смягчить наказание таким лицам.

    23 декабря Белый дом сообщил, что Джо Байден заменил смертную казнь на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение для 37 из 40 осужденных на федеральном уровне. Это решение стало объектом резкой критики со стороны Трампа, который настаивает на более жестких мерах наказания.

    Ранее Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении заявил, что налоги для канадцев снизятся более чем на 60%, если Канада станет 51-м штатом США.

    Во вторник Трамп заявил, что после инаугурации поручит министерству юстиции добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях, чтобы защитить американские семьи.

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    27 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    NYT: Трамп привлек Маска для реформирования госаппарата США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп пригласил бизнесмена Илона Маска для реформирования государственного аппарата, что может привести к пересмотру подхода к государственным инвестициям в стране, пишет New York Times (NYT).

    Как сообщает New York Times, Маск, известный своим авторитетом в Кремниевой долине, может оказать значительное влияние на переоценку подходов к государственным инвестициям, передает РИА «Новости». Это особенно актуально для программ, которые излишне консервативны, но имеют критически важное значение, говорится в материале.

    Издание отмечает, что американское правительство продолжает вкладывать триллионы долларов в поддержку существующих технологий. В то же время Китай активно инвестирует в рискованные, но перспективные направления. Аналитики подчеркивают, что США необходимо развивать стратегию, учитывающую возможность неудач как часть пути к успеху, особенно в условиях доминирования Китая в сфере чистой энергетики и технологий.

    «Если наши инвестиции настолько безопасны, что практически никогда не терпят неудачу, значит, мы что-то делаем не так», – заявил Джошуа Зоффер из Clocktower Ventures, которого цитирует издание. Эксперты считают, что Маск, как крупный предприниматель и инвестор, способен определить разницу между пустыми тратами и обоснованным риском.

    Ранее сообщалось, что Маск активностью в соцсетях спровоцировал пересмотр бюджета США в канун Рождества. Газета The New York Times писала, что Трамп и Маск намерены сократить федеральные расходы США на 2 трлн долларов, планируя уменьшить число правительственных агентств.

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    26 декабря 2024, 09:09 • Новости дня
    В МИД опровергли сообщения о вылете нового посла России в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла информацию о вылете нового российского посла в США.

    Дипломат назвала сообщения, появившиеся в Telegram-каналах, фейком, передает ТАСС.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США одобрили кандидатуру нового посла России, который прибудет в Вашингтон после инаугурации президента Дональда Трампа, запланированной на 20 января.

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