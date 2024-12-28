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    Европейцы поменяли мнение об Украине слишком поздно
    Эксперт объяснил, почему Зеленский хамит лидерам Словакии и Венгрии
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    В России запретили брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
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    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе под Актау
    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    0 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

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    28 декабря 2024, 14:12 • Новости дня

    Редактор телеканала «Известия» Елисеев погиб в зоне СВО

    Служивший связистом редактор «Известий» Елисеев погиб в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в результате атаки беспилотника в зоне специальной военной операции на Украине, где он служил связистом и восстанавливал связь под обстрелом.

    Елисеев добровольно отправился на передовую в Донбасс осенью 2022 года. Там он получил позывной «Диктор», напоминая о своей телевизионной профессии, передает РИА «Новости».

    Елисеев служил связистом и был дислоцирован в Луганской народной республике на Харьковском направлении. Он занимался восстановлением связи под обстрелами противника, спасал раненых товарищей из-под обстрела.

    В сюжете телеканала сообщается, что перед своей гибелью Елисеев прислал свое последнее видео, записанное на привале перед боевым заданием. В нем он выразил уверенность в победе и не терял духа на передовой.

    Ранее военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО в результате удара украинского FPV-дрона, и Следственный комитет намерен установить всех причастных к его гибели.

    Также три корреспондента съемочной группы «Известий» пострадали во время работы на месте украинского обстрела в Донецке, получив различные ранения.

    28 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой

    Премьер Словакии Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга»

    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на нападки украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнув, что не является его слугой и не обязан безвозмездно помогать Украине.

    Фицо подчеркнул, что осознает давление, которому подвергается Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо.

    Такое заявление последовало после того, как Фицо подвергся нападкам со стороны Зеленского на пресс-конференции, прошедшей после их встречи на саммите Евросоюза в Брюсселе. Словацкий премьер также указал, что Зеленский после встречи в Брюсселе позволил себе еще более резкие заявления в социальных сетях – по его словам, Зеленский был «еще более надменным и дерзким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил обеспокоенность встречей Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский обвинил Фицо в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что тот хочет подорвать поставки американского газа в Европу, а также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Словакии в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    28 декабря 2024, 00:31 • Новости дня
    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»

    МИД России сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса» против российских войск

    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим при содействии западных кураторов разработал тактику боевых действий с использованием «особого химического пояса», предполагающую подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий, сообщил МИД России.

    «Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте МИД России.

    По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

    МИД сообщил, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    Киевский режим использует широкий спектр токсичных химикатов, но основными являются раздражающее вещество хлорпикрин и синильная кислота. В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной.

    Украинская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих.

    Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин.

    Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства-члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО наряду с другими специализированными многосторонними структурами в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала ноту ОЗХО с доказательствами использования Украиной химических веществ.

    Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, и его помощник погибли после взрыва в Москве. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что доклады Кириллова о применении химического оружия на Украине вызвали международный резонанс, став «слишком болезненными» для Киева и его западных партнеров.

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    28 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней «ничего особенного», несмотря на заявления зарубежных СМИ о наличии чувствительных технологий, сообщил Уралвагонзавод.

    В частности, специалистами из Нижнего Тагила был изучен немецкий танк Leopard 2A6. Некоторые зарубежные СМИ заявляли, что эти танки не производились на экспорт, поступали из резервов бундесвера и обладали чувствительными технологиями, передает РИА «Новости».

    Однако представитель Уралвагонзавода отметил: «Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью на Уралвагонзавод привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, чтобы специалисты концерна могли изучить его для оценки его военно-технического уровня.

    В 2023 году были озвучены предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК, где указывалось, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции.

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    27 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    ВСУ отступают к границе Днепропетровской области из-за боев в ДНР

    Стало известно о вынужденном отступлении ВСУ к границе Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска были вынуждены начать отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны, расположенными на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

    Украинские военные вынуждены отступать на запад, к границе Днепропетровской области, чтобы удержать последнюю линию обороны, сообщает ТАСС. Боец Сил обороны с позывным Мучной отметил, что отступление началось в районе Новоалександровки и Надеждинки.

    По его словам, в ближайшее время планируется отход и из Нововасильевки, которая, по мнению военного, может вскоре перейти под контроль российских войск, так как сейчас окружена с двух сторон. Потеря этого населенного пункта может ослабить оборону поселков Удачное и Котлино.

    Военный также подчеркнул, что российские войска продвигаются в сторону Ясенева, важного логистического узла для ВСУ. По его словам, утрата контроля над Ясеневым может ухудшить коммуникацию между подразделениями ВСУ, создавая угрозу потери контроля южнее Славянки и Петропавловки. Потеря этого направления облегчит продвижение российских сил в сторону Андреевки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

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    27 декабря 2024, 23:26 • Новости дня
    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне

    Bloomberg предсказало отступление ВСУ со всей территории Курской области в ближайшие месяцы

    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы, это лишит Киев важного козыря в ожидаемых мирных переговорах с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    Как заявило Bloomberg, украинские военные испытывают нехватку людских ресурсов и неуверенность в поставках вооружений от союзников.

    Чиновники в США предполагают, что при усилении давления со стороны Москвы киевским войскам удастся удерживать позиции лишь до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить, в противном случае они рискуют оказаться в окружении.. Российскими войсками уже освобождено около половины захваченной ВСУ территории в Курской области.

    Американские чиновники считают, что даже после отступления действия ВСУ все еще можно будет представить как тактический успех Украины. Двое чиновников выразили надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин заявил, что сомнений в том, что ВСУ будут выбиты из Курской области, нет, после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и проведены все восстановительные работы.

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    28 декабря 2024, 06:59 • Новости дня
    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине

    Посол России в Бельгии Токовинин заявил об отсутствии в повестке НАТО темы мирных переговоров по Украине

    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В повестке дня НАТО нет темы мирного урегулирования конфликта на Украине, акцентируется внимание на военной помощи Киеву, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

    «Если говорить об официальной позиции Североатлантического альянса, то таких пунктов в повестке дня НАТО, насколько мне известно, нет», – приводит слова Токовинина РИА «Новости».

    На последних встречах министров обороны и иностранных дел НАТО вопросы завершения конфликта или мирных переговоров не обсуждались, сообщил он.

    Токовинин подчеркнул, что акцент альянса сделан на наращивании военной помощи Украине. В этой связи создается новое натовское командование в Висбадене, которое будет заниматься координацией содействия Украине. Руководить им будет американский генерал Кристофер Каволи.

    Посол также отметил, что НАТО обсуждает увеличение военного производства, повышение военных расходов и активизацию маневров в Европе. «Все это – с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, акцент сейчас ставится именно так», – пояснил он.

    Такая позиция поддерживается и генсеком НАТО Марком Рютте, который призывает сосредоточиться на военной помощи Украине, чтобы Киев мог вести переговоры «с позиций силы».

    Однако, как отметил дипломат, на уровне отдельных стран-членов НАТО, таких как Венгрия и Словакия, существуют противоположные настроения, и они активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Он подчеркнул, что в обществе все больше людей считают курс на эскалацию конфликта с Россией стратегически ошибочным.

    Однако в целом курс НАТО в отношении России остается ошибочным и опасным, ведет к дальнейшей эскалации в Европе, заявил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил о необходимости увеличения оборонных расходов и укрепления промышленности, отметив, что альянсу следует «действовать сейчас, чтобы предотвратить потенциальные угрозы в будущем». Генсек НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией. Рютте заявил, что НАТО сосредоточится на поставках оружия Украине, назвав это приоритетной задачей.

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    28 декабря 2024, 01:20 • Новости дня
    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Taurus Киеву

    Шольц отверг идею поставок Украине ракет Taurus и обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по этому вопросу

    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Taurus Киеву
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц придерживается «опасного зигзагообразного курса» по вопросу поставок Украиине крылатых ракет Taurus, заявил действующий канцлер Олаф Шольц.

    Шольц подтвердил, что не намерен поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. В качестве причины он назвал необходимость избегать эскалации конфликта между Россией и НАТО, передает ТАСС со ссылкой на t-online.

    По словам канцлера, Германия стремится поддерживать Украину в максимально возможной степени, однако при этом действует с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность. «Именно поэтому я дал понять, что не буду поставлять крылатые ракеты Taurus», – заявил Шольц.

    Он раскритиковал Мерца, за его непоследовательность в отношении поставок вооружений. Как указал Шольц, Мерц первоначально поддерживал идею поставок Taurus, затем изменил свое мнение перед выборами на востоке Германии. В октябре же, по словам канцлера, Мерц «сформулировал своего рода ультиматум о поставках».

    «Это то, что я называю опасным зигзагообразным курсом», – подчеркнул глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг после вотума недоверия Шольцу и назначил досрочные выборы на 23 февраля.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus. В отличие от него, Мерц заявлял о поддержке возможных поставок дальнобойных систем вооружения Украине.

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    28 декабря 2024, 04:55 • Новости дня
    Стало известно содержание нового пакета военной помощи США Украине

    Associated Press сообщило о намерении США направить Украине новый пакет военной помощи на 1,25 млрд долларов

    Стало известно содержание нового пакета военной помощи США Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США планирует предоставить Украине военную помощь в 1,25 млрд долларов до января 2025 года, включая боеприпасы для NASAMS и HAWK, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников.

    В новый пакет помощи войдет «значительное количество боеприпасов», в том числе для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    По информации источников, знакомых с планами Белого дома, уходящая администрация намерена отправить как можно больше военной помощи Киеву до завершения президентского срока Джо Байдена в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сообщил о том, что США передадут Украине военную помощь, включая средства противовоздушной обороны, в ближайшие дни.

    Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о будущем денег для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

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    28 декабря 2024, 09:42 • Новости дня
    На Западе призвали Трампа признать невозможность победы над Россией

    Профессор Малинен посоветовал Трампу признать невозможность победы над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Избранному президенту США Дональду Трампу следует признать невозможность победы над Россией в конфликте на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

    Профессор Хельсинкского университета и эксперт по геополитике Туомас Малинен опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России) обращение к избранному президенту США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В своем послании он подчеркнул, что Россию невозможно победить в конфликте на Украине. Малинен отметил, что в любых неядерных сценариях Россия выйдет победителем, и что она «не стремится оккупировать всю Украину».

    Малинен также добавил, что отталкиваясь от этих фактов, можно строить дальнейшие шаги в геополитике. Такое понимание может служить основой для будущих действий и стратегий, считает профессор.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Между тем, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена настаивает на необходимости согласования всех мирных инициатив по Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    28 декабря 2024, 13:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»

    Эксперт Анпилогов: Тактика «химического пояса» ВСУ с военной точки зрения неэффективна

    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»
    @ Pia Bayer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тактика «химического пояса» неэффективна. Обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия. В то же время провокации возможны, и нашим военным надо быть к ним готовыми, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, тактика «химического пояса», разработанная Киевом и Западом, предполагает подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий.

    «Фактически тактика «химического пояса» применяется противником с 2022 года», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». В качестве примера он привел события, которые происходили при наступлении российских войск на Северодонецк и Рубежное – большие центры химической промышленности.

    «Так, предприятие «Заря», которое расположено в Рубежном, было фактически «заминировано» ВСУ – в производственном дворе противник разместил цистерны с аммиаком. Подрыв этих емкостей приводил к тому, что облако токсичных компонентов двигалось по направлению к российским позициям. Цель состояла в том, чтобы замедлить продвижение нашей армии», – отметил собеседник.

    «Уже тогда стало понятно, что никакие сопутствующие жертвы среди мирного населения, никакое соблюдение международных конвенций не стоит во главе угла для украинской стороны. Они воспринимают жителей этих населенных пунктов не как своих, а как «живой щит», который может быть использован для замедления ВС России», – акцентировал эксперт.

    Как указал специалист, ВСУ используют широкий спектр токсичных химикатов. «Среди них – уже упомянутый мной аммиак. Формально он не относится к химическому оружию, а является промышленным химическим соединением. Это едкое вещество сильно раздражает органы дыхания, глаза и кожу, а при высоких концентрациях способно привести к летальному исходу», – уточнил Анпилогов.

    Также он упомянул синильную кислоту. «При высоких температурах она быстро разлагается. То есть ее использование ограничено. Тем не менее это гораздо более серьезный яд, нежели аммиак. При большой концентрации синильная кислота приводит к параличу дыхательных органов и к очень быстрой смерти», – продолжил аналитик.

    Вместе с тем, по оценкам спикера, практика «химического пояса» военным образом абсолютно неэффективна. «Во-первых, у наступающих российских бойцов есть возможность использовать индивидуальные средства защиты. Кроме того, в бронетехнике установлены фильтры, которые позволяют улавливать токсичные вещества. Таким образом, их негативное влияние на организм человека купируется», – пояснил он.

    «Во-вторых, обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия», – считает Анпилогов. В то же время он делает оговорку: провокации возможны, и российским военным нужно быть к ним готовыми. «Подобная тактика ВСУ может быть применена в центрах химической промышленности. Там либо уже находятся емкости с химвеществом, либо есть средства и пути для их заброса», – рассуждает эксперт.

    Ожидать же осуждения таких деяний со стороны международных организаций не приходится, добавил Анпилогов. «Украина станет громогласно заявлять, что действия российских войск якобы привели к утечке промышленных химикатов. А вопросом о том, насколько нужна та же синильная кислота в каких-либо производственных циклах, задаваться никто не станет», – отметил он.

    «При этом многие из промхимикатов являются прекурсорами – веществами, используемыми для синтеза химического оружия и находящимися в так называемых списках наблюдения ОЗХО. Их использование надо соответствующим образом протоколировать», – напомнил специалист. Однако ОЗХО, как указал эксперт, реагирует на нарушения со стороны Киева предельно невнятно.

    «Организация закрывает и, я думаю, продолжит закрывать глаза на любые действия Украины, связанные с использованием этих веществ как напрямую, так и в качестве прекурсоров для производства более серьезных видов химического оружия», – заключил Анпилогов.

    Ранее МИД сообщил о разработанной Киевом и Западом тактики «химического пояса». Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск.

    «С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте ведомства. По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. МИД подчеркнул, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    По данным министерства, в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной. Киевская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих. Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин. Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства – члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО, наряду с другими специализированными многосторонними структурами, в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

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    28 декабря 2024, 06:42 • Новости дня
    Фицо заявил, что Украина территорией заплатит за «западную авантюру»

    Премьер Словакии Фицо предрек Украине расплату территорией за «западную авантюру»

    Фицо заявил, что Украина территорией заплатит за «западную авантюру»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина будет вынуждена заплатить за «западную авантюру» потерей территорий и присутствием иностранных войск, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Фицо выразил недоумение по поводу действий киевских властей, которые, по его мнению, ведут страну к катастрофе. Фицо отметил, что переговорные позиции Украины продолжают ухудшаться с каждым днем. «Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил, что страна готова принять мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине и обеспечить гостеприимство участникам. Также Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.


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    27 декабря 2024, 23:59 • Новости дня
    Белый дом призвал согласовывать мирные инициативы по Украине с Зеленским

    Представитель Белого дома Кирби заявил о необходимости согласования мирных инициатив по Украине с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена настаивает на необходимости согласования всех мирных инициатив по Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    «Любая другая страна, которая хочет принять участие в помощи по переговорам для урегулирования, должна полностью сходиться во мнениях с Зеленским и украинским народом», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Он заявил, что Украина должна занимать центральное место в любых переговорных процессах. По словам Кирби, Зеленский сам должен определить, когда и при каких условиях он будет готов к переговорам о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

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    28 декабря 2024, 04:28 • Новости дня
    Обрыв сети на железной дороге произошел в Воронежской области из-за БПЛА

    В результате падения обломков БПЛА на железной дороге в Воронежской области произошел обрыв контактной сети

    Tекст: Антон Антонов

    Свыше десяти беспилотников уничтожены силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа, а также в нескольких районах Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Никто не пострадал. При этом в одном из районов области падение обломков БПЛА привело к обрыву контактной сети на железной дороге, сообщил в Telegram Гусев.

    «До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других», – говорится в сообщении.

    Напомним, в среду обломки украинского БПЛА повредили ЛЭП и здания в Воронежской области.

    В пятницу три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак украинских дронов, повреждены автомобили и здания в разных районах региона.

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    28 декабря 2024, 05:46 • Новости дня
    ВСУ попытались атаковать Макеевский машиностроительный завод в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский беспилотник попытался атаковать Макеевский машиностроительный завод, но был подавлен средствами РЭБ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

    «Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» подавлен вражеский беспилотник самолетного типа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Обломки беспилотника и боевой части были ликвидированы в результате контролируемого подрыва. Никто не пострадал, ущерба инфраструктуре в результате атаки БПЛА нанесено не было.

    Напомним, в результате падения обломков БПЛА на железной дороге в Воронежской области произошел обрыв контактной сети. В Белгородской области при атаке украинских БПЛА пострадали два мирных жителя.

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    28 декабря 2024, 05:20 • Новости дня
    Мирные жители Белгородской области пострадали при атаке украинских БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников на Красногвардейский район пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В селе Палатово два человека получили осколочные ранения в результате детонации БПЛА. Повреждения получили три жилых дома. В селе Верхососна повреждена ЛЭП, село временно осталось без света, ведутся восстановительные работы, сообщил Гладков в Telegram.

    Напомним, более десяти беспилотников уничтожены силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа, а также в нескольких районах Воронежской области.

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