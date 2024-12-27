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    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян У Запада есть меньше месяца для того, чтобы спровоцировать Россию

    Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.

    11 комментариев
    27 декабря 2024, 20:24 • Новости дня

    В Днепропетровской области рассказали о повреждении инфраструктуры

    В Днепропетровской области Украины повреждены солнечные панели и линии электропередачи

    Tекст: Евгения Караваева

    В Никопольском районе Днепропетровской области Украины повреждены несколько объектов инфраструктуры, включая солнечные панели и линии электропередачи.

    Несколько объектов инфраструктуры пострадали в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, передает ТАСС со ссылкой на главу военной администрации региона Сергея Лысака.

    По его словам, повреждены десять солнечных панелей и линии электропередачи. Другие подробности чиновник не привел. Лысак не уточнил, какие именно объекты пострадали и каковы масштабы разрушений. В течение дня на территории региона объявлялась воздушная тревога, продолжавшаяся менее получаса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 25 декабря на Украине также была объявлена воздушная тревога, жители Киевской и других областей услышали звуки взрывов, а в Полтавской области произошли повреждения энергетической инфраструктуры.

    27 декабря 2024, 05:18 • Новости дня
    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

    Миллиардер Шмотьев подтвердил выплату 15 млн рублей за уничтожение F-16 в спецоперации

    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции.

    Миллиардер Сергей Шмотьев объявил о готовности выплатить 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16, сообщает ТАСС.

    «Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил Шмотьев.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен отметил, что также предусмотрены выплаты за уничтожение танков западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», – отметил он.

    Компания «Форэс» активно поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Это подчеркивает значимость компании в поддержке военнослужащих и укреплении оборонных способностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о том, что в Запорожской области был сбит американский самолет F-16, готовившийся к ракетному удару. Министерство обороны США отказалось комментировать данное сообщение, сославшись на необходимость получения данных от украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 12 человек, подозреваемых в шпионаже за аэродромами с F-16, среди которых были обнаружены дезертиры.

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    27 декабря 2024, 03:31 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье

    Минобороны США отказалось комментировать сообщение о сбитом F-16 в Запорожье

    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о сбитом в Запорожской области истребителе F-16 американского производства, ссылаясь на необходимость получения информации от украинской стороны.

    Министерство обороны США отказалось от комментировать сообщение, что украинский истребитель F-16 был сбит в Запорожье, передает ТАСС. Представитель ведомства направил за деталями к украинской стороне, подчеркнув, что у Пентагона нет информации для предоставления.

    Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что F-16 был сбит перед подготовкой ракетного удара по Запорожской области.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о получении второй партии истребителей F-16 из Дании, однако не уточнил общее количество полученных самолетов. Власти Дании в ноябре заявили о передаче шести истребителей и намерении поставить еще тринадцать.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области был сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару. Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    26 декабря 2024, 22:36 • Новости дня
    Вучич обсудил с Зеленским улучшение сотрудничества

    Вучич и Зеленский обсудили улучшение двусторонних отношений и визиты

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Вучич и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы улучшения двусторонних отношений и возможность более частых визитов на фоне возобновления работы сербского посольства в Киеве.

    Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС. В ходе беседы обсуждались важные вопросы двустороннего сотрудничества. Вучич отметил, что Сербия недавно возобновила работу своего посольства в Киеве, и выразил надежду на улучшение отношений между странами.

    Вучич подчеркнул, что беседа с Зеленским была содержательной и касалась европейского пути двух стран, а также возможности более частых двусторонних визитов в будущем. Вучич выразил уверенность, что возобновление работы сербского диппредставительства на Украине поспособствует улучшению отношений.

    Сербия возобновила работу своего посольства в Киеве 24 декабря после более чем двухлетнего перерыва. Сербские дипломаты, находившиеся в Киеве, были эвакуированы в марте 2022 года из-за соображений безопасности и продолжали свою деятельность из Белграда до того момента, пока не возникли условия для возвращения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории. Вучич пояснил, что Белград сотрудничает с Киевом в сфере общих задач, принимая главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и жену президента Украины Владимира Зеленского Елену. В телеэфире Вучич рассказал о планах премьера Словакии Роберта Фицо встретиться с российским президентом Владимиром Путиным из-за проблем с транзитом газа через Украину в Европу.

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    27 декабря 2024, 04:47 • Новости дня
    Российские войска форсировали реку Волчья на Украине

    Российские войска продвинулись в Волчанске и форсировали реку Волчья

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продвинулись в Волчанске, форсировав реку Волчья, и начали подготовку плацдарма для дальнейшего наступления на Украине.

    Российские военные продвинулись в Волчанске, Харьковской области, сообщает ТАСС. Военнослужащие успешно форсировали реку Волчья, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления. Эти действия были подтверждены военным экспертом Андреем Марочко.

    Марочко отметил, что у Волчанска наблюдается положительная динамика продвижения российских войск. Он сообщил: «Сейчас есть небольшие успехи у наших подразделений в Волчанске, продвижение в самом населенном пункте...». По его словам, форсирование реки и создание плацдарма важны для будущих операций.

    Кроме того, российские силы продвинулись и в Загрызово, взяв контроль почти над половиной населенного пункта. Эксперт заявил, что командование ВСУ направило резервы в попытке замедлить продвижение, но российские военные успешно удерживают позиции и уничтожили несколько опорных пунктов противника. В Загрызово российские штурмовики зашли в село, воспользовавшись брешами в обороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Анновка, а также освободили Елизаветовку в ДНР. Подразделения группировки «Центр» ранее освободили населенный пункт Ильинка.

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    27 декабря 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
    Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Активными действиями подразделений группировки «Запад» освобождены Загрызово в Харьковской области и Ивановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад и двух бригад теробороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник за минувшую неделю потерял более 3080 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, три бронетранспортера, включая два американских М113, 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций РЭБ и четыре полевых склада с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника шести механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и четырех бригад теробороны ВСУ. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад и двух бригад теробороны ВСУ, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 2450 военнослужащих, 11 танков, в том числе американский Abrams и немецкий Leopard, 13 боевых машин пехоты, включая немецкую Marder, CV-90 шведского производства и пять американских Bradley, 13 бронетранспортеров, в том числе два М113 и Stryker производства США, а также 44 другие бронемашины. Уничтожены 25 орудий полевой артиллерии и девять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» в результате активных действий на этой неделе освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, трех механизированных бригад, двух бригад теробороны и нацгвардии ВСУ. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артустановки и гаубицы калибра 155 мм производства стран НАТО, перечислили в Минобороны

    В результате действий подразделений Южной группировки войск за прошедшую неделю освобождены населенные пункты Гигант и Островского в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе британский Spartan и американский М113, три бронемашины, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, восемь складов с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Красное и Новый Труд в ДНР. Нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, двух егерских, пехотной и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и теробороны, бригад нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины.

    Отражены 76 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3815 военнослужащих, шесть танков, в том числе немецкий Leopard, шесть машин пехоты, семь бронетранспортеров, включая американские М1117 и четыре М113, 11 других бронемашин. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и три полевых склада боеприпасов.

    За неделю на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР. Днем ранее ВС России освободили Новый Труд в ДНР. На этой неделе они также освободили Сторожевое в ДНР.

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    27 декабря 2024, 03:11 • Новости дня
    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух

    Украинские военные рассказали WP, что боятся прекращения поставок оружия из США и падения боевого духа

    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке, пишет газета The Washington Post.

    Военные Вооруженных сил Украины испытывают снижение боевого духа и опасаются прекращения американской помощи, сообщает The Washington Post. В материале издания говорится о беспокойстве украинских военных, связанное с возможным сокращением поддержки со стороны США, особенно в случае прихода к власти Дональда Трампа. Военные выражают сомнения относительно скорого завершения конфликта и опасаются, что при Трампе Вашингтон потребует территориальных уступок от Киева.

    Заместитель командира батальона в 33-й механизированной бригаде ВСУ Кирилл отметил, что боевой дух становится «все ниже и ниже». «Хотя раньше мы говорили о победе, теперь все неясно», – приводит его слова американское издание. Другой украинский военный, Александр, выразил опасения, что они могут остаться без поддержки союзников и боеприпасов, отметив, что это приведет к серьезным проблемам на фронте.

    Владимир Зеленский признавал возможность прекращения американской поддержки в случае возвращения Трампа в Белый дом. Трамп в интервью NBC 8 декабря заявил, что Киев может не рассчитывать на прежний объем помощи после его вступления в должность. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года, что добавляет неопределенности в будущем отношениях между США и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, сообщалось, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

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    26 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    ВСУ атаковали белгородский поселок, ранены ребенок и его мать

    ВСУ атаковали поселок Разумное в Белгородской области, ранены ребенок и его мать

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное в Белгородской области ранены восьмилетний ребенок и его мама, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как передает ТАСС, Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотник атаковал таунхаус.

    Пострадавшие находятся под контролем медиков. Местные власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей поселка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мужчина пострадал при налете дронов ВСУ на Белгородскую область. В четверг линия электропередачи в Грайворонском округе повреждена в результате атаки ВСУ, без электричества остались шесть сел.



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    27 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Суд назначил на январь заседание по смягчению приговора Игорю Стрелкову

    Суд Кировской области назначил на 22 января 2025 года заседание по смягчению приговора экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову

    Tекст: Денис Тельманов

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января рассмотрит ходатайство о смягчении наказания бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову, осужденному за призывы к экстремизму.

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января планирует рассмотреть ходатайство о смягчении неотбытой части наказания Игорю Стрелкову, передает ТАСС. Стрелков, ранее занимавший пост министра обороны Донецкой Народной Республики, был осужден на четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности.

    Судебное заседание назначено на 22 января в 13:20 по московскому времени. Материалы по делу о возможности замены срока лишения свободы более мягким наказанием были переданы в суд 24 декабря.

    Напомним, что дело против Игоря Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а спустя три дня он был задержан в Москве. Ему было предъявлено обвинение по статье 280 УК РФ за публикации в телеграм-канале. Стрелков свою вину не признал, утверждая, что его действия не имели преступного умысла.

    25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии. Обвинение основывалось на постах Стрелкова в соцсетях, в которых он ссылался на информацию о недостаточном обеспечении денежным довольствием военнослужащих ДНР. Верховые суды отклонили кассационную жалобу Стрелкова, оставив приговор в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

    Бывший министр был отправлен в исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецке Кировской области, предназначенную для бывших сотрудников силовых структур, как сообщил его адвокат Александр Молохов.

    Супруга Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что сообщения об отправке ее мужа в зону спецоперации не соответствуют действительности.

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    27 декабря 2024, 08:23 • Новости дня
    Эксперт: Иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области

    Эксперт Гагин: Иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Иностранные специалисты под видом наемников обслуживают западную технику ВСУ в Курской области, заявил эксперт Ян Гагин, отметив, что они получают полетные задания от производителей высокоточного оружия.

    Иностранные военные специалисты участвуют в обслуживании западной техники, используемой ВСУ для нападения на Курскую область, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

    Он подчеркнул, что в регион отправлены наиболее подготовленные военные кадры, и под видом наемников часто действуют кадровые военнослужащие и офицеры стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что ВСУ задействовали в Курской области значительное количество высокоточной техники, полученной от НАТО. По его словам, полетные задания для высокоточных ракет формируют специалисты из стран-производителей. Эксперт добавил, что ключи шифрования и технологии не доверяются украинским военным или наемникам, а остаются под контролем иностранных специалистов.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что наступление ВСУ на Курскую область 6 августа было остановлено. За время боевых действий ВСУ потеряли более 40 тыс. военных на Курском направлении. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу по гражданским целям, и подчеркнул, что Россия даст достойный ответ, а все поставленные цели будут достигнуты.

    В Курской, а также Белгородской и Брянской областях продолжается режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан. Путин отметил, что провокации киевского режима не останутся безнаказанными и Россия готова ответить на них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первых штурмовых группах во время нападения на Суджанский район Курской области в августе участвовали иностранные наемники, а в деревнях фиксировались случаи расстрелов и насилия местного населения, сообщили местные жители.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, которого подозревают в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Также СК завершил расследование дела против четырех бойцов 61-й бригады ВФУ, обвиняемых в организации терактов в Курской области, включая минирование участков местности и запугивание местных жителей.

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    27 декабря 2024, 01:55 • Новости дня
    Украинский суд конфисковал активы журналиста Юрия Кота

    Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы Юрия Кота

    Tекст: Денис Тельманов

    Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации имущества бывшего журналиста Юрия Кота, включая земельные участки и автомобиль.

    Как сообщает ТАСС, Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции о конфискации активов Юрия Кота. В доход государства переданы четыре земельных участка в Житомирской области, три единицы огнестрельного оружия и автомобиль Scoda Octavia. Также конфискованы имущественные права на семь телевизионных проектов.

    Кроме того, конфискована 59% доля в уставном капитале ООО «Золотая фишка» и средства на счетах в коммерческом банке. Министерство юстиции Украины утверждает, что Юрий Кот, проживающий в Москве, активно поддерживает пророссийские взгляды и сотрудничает с российскими СМИ.

    Власти утверждают его причастность к организациям «Бессмертный полк Украины» и «Комитет спасения Украины», которые, по их словам, распространяли «антиукраинскую пропаганду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал у певицы Таисии Повалий дом, автомобиль BMW и права на девять песен в связи с обвинениями в коллаборационизме, а украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Владимира Зеленского.

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    27 декабря 2024, 04:36 • Новости дня
    Экс-мэр Владивостока Пушкарев отправился на СВО

    Игорь Пушкарев заключил контракт с Министерством обороны и отправился на СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправился в зону СВО после заключения контракта с Министерством обороны РФ, сообщил его адвокат.

    Как сообщает ТАСС, экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, ранее осужденный за коррупцию и злоупотребление полномочиями, отбыл в зону специальной военной операции. Его адвокат Руслан Омельченко подтвердил эту информацию, заявив: «Да, мой доверитель находится в настоящий момент в зоне проведения СВО».

    Это не первый случай в Приморском крае, когда чиновники, находящиеся под следствием, отправляются на службу в зону СВО. В марте 2023 года в отношении бывшего мэра Большого Камня Рустяма Абушаева было возбуждено уголовное дело за незаконные сделки с земельными участками. Абушаев находился в розыске, но позже сообщил через телеграм, что находится в зоне СВО. В сентябре он сложил полномочия мэра.

    Дело Пушкаревых получило широкую огласку: в 2020 году суд потребовал от братьев Пушкаревых и их партнеров вернуть государству более 1,4 млрд рублей, полученных незаконно. Игорь Пушкарев был осужден на 15 лет строгого режима и приговорен к штрафу в 500 млн рублей за взятки на сумму 75 млн рублей и манипуляции с муниципальными контрактами. Его брат Андрей получил условный срок и такой же штраф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев заключил контракт на военную службу с Министерством обороны России. Пушкарев, осужденный за коррупцию, переводится в одну из колоний Хакасии после ослабления режима содержания в Приморье. Он был мэром Владивостока восемь лет, и в 2008-2015 годах за взятки в 75 млн рублей помогал компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.

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    26 декабря 2024, 22:53 • Новости дня
    Число пострадавших от атаки БПЛА в Белгороде увеличилось до трех человек

    Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших при атаке БПЛА на Белгород

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное Белгородской области пострадали три человека, включая ребенка и двух женщин.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших после атаки беспилотника по дому в поселке Разумное возросло до трех, передает РИА «Новости».

    Ранее было известно о двух раненых – восьмилетнем ребенке и его матери. Ребенок получил ушибы и ссадины, его доставили в детскую областную клиническую больницу, а женщину с осколочными ранениями ноги и спины – в городскую больницу Белгорода.

    Атака произошла на таунхаус, в результате чего загорелась кровля здания. Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС.

    Позже стало известно, что к числу пострадавших добавилась еще одна женщина, которая обратилась за медицинской помощью с ушибом руки. Ее в данный момент доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотником на поселок Разумное в Белгородской области, в результате чего пострадали восьмилетний ребенок и его мама, а Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны России за ночь сбили пять украинских беспилотников, атаковавших Волгоградскую, Воронежскую и Белгородскую области.

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    27 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    США и НАТО призвали Украину экономно использовать ракеты ATACMS

    NYT: США и НАТО призвали Украину экономно использовать ракеты ATACMS

    Tекст: Дарья Григоренко

    США и НАТО выразили обеспокоенность интенсивным использованием Украиной ракет ATACMS, рекомендовав сократить их применение и тщательно выбирать цели для ударов, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, США и НАТО считают, что Украина должна более осмотрительно подходить к расходованию ракет ATACMS. Отмечается, что на Западе уверены в необходимости более избирательного подхода к выбору целей, учитывая ограниченный запас ракет, передает ТАСС.

    Киев уже израсходовал значительное количество ракет: по данным NYT, с момента получения разрешения от Британии и США Украина совершила не менее шести ударов, использовав 31 ракету ATACMS и 14 Storm Shadow. При этом украинские военные воздерживаются от комментариев по поводу применения этих ракет.

    В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что американские специалисты наводят ракеты США для стрельбы по российской территории, отношения между Россией и США сейчас недружественные. Ранее предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с применением шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.

    17 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США.

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    27 декабря 2024, 02:55 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Брянской области

    Силы ПВО ликвидировали украинский БПЛА над Брянской областью без жертв

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области силы ПВО засекли и уничтожили украинский беспилотник, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью. Инцидент произошел 27 декабря, о чем сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз, передает ТАСС.

    По словам Богомаза, БПЛА был самолетного типа и был успешно обнаружен и ликвидирован без каких-либо последствий для местного населения. «Пострадавших и разрушений нет», – уточнил он в своем сообщении.

    Губернатор также добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, которые продолжают обеспечивать безопасность и порядок в регионе. Подробности операции пока не разглашаются, однако власти уверены в надежности систем ПВО, защищающих область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное Белгородской области пострадали три человека, включая ребенка и двух женщин. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили пять украинских беспилотников, атаковавших Волгоградскую, Воронежскую и Белгородскую области, как сообщало Минобороны.


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    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Эксперт рассказал о задачах ВС России в 2025 году в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия в 2025 году может взять под контроль города Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово и выйти на левый берег Днепра, что станет одной из задач в зоне СВО, заявил военный обозреватель Михаил Ходаренок.

    По его словам, в 2025 году ВС России могут сосредоточиться на овладении стратегически важными городами Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, передает «Газета.Ru».

    Полковник считает, что российская армия должна выйти на административные границы ЛНР и ДНР, что станет ближайшей задачей в зоне спецоперации.

    «Ближайшая задача Вооруженных сил России на этот период, скорее всего, могла бы выглядеть следующим образом – овладеть городами Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, выйти на административные границы ЛНР и ДНР», – подчеркнул он.

    Ходаренок также отметил, что дальнейшая задача российских войск в ходе СВО может включать выход на левый берег Днепра. Однако он сказал, что успешность этой операции будет зависеть от возможностей армейского состава, численности и наличия материальных средств, в частности боеприпасов.

    Ходаренок добавил, что «самое главное – наличия стратегических резервов, то есть полностью укомплектованных и боеспособных соединений ВС России».

    Кроме того, Ходаренок оценил возможные действия украинской стороны в 2025 году. Он считает, что ВСУ могут попытаться организовать контрудар в зоне СВО и еще одно вторжение в Россию, однако вряд ли добьются значительных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что достижение целей специальной военной операции останется главным приоритетом в следующем году. Ранее Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россия активно продвигается вперед в специальной военной операции и остается приверженной достижению целей по обеспечению безопасности.

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